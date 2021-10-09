Главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку 8 октября предъявлены новые обвинения в госизмене и «содействии терроризму». Украинский политолог Михаил Погребинский надеется, что это лишь начало конца власти Зеленского

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

- Михаил Борисович, Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене. Как вы это прокомментируете?

– Я просто повторю распространенную версию, с которой я согласен. Команда Зеленского ищет способ информационно отыграть тему скандала с офшорными счетами президента, привлечь позитивное внимание. В первую очередь внимание Запада, поскольку офшорная история была черной меткой с Запада на голову Зеленского и его команды. Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Они нашли такой способ: «вот, мы снова выдвинем обвинение Медведчуку», и это будет сглаживать наши проблемы. «Вот, мы же против России, смотрите». «Это неважно, что мы – воры и уходим от налогов». Я думаю, что это самая естественная версия, тем более что все это шито белыми нитками. В обвинении Медведчуку совсем нет состава преступления, от слова вообще.

- Как эти действия Зеленского в целом отразятся на политической ситуации на Украине?

– Все эти истории еще не закончились. С офшорами – раз, скоро появится фильм о «вагнеровцах» – два, абсолютная наглость ряда выдвиженцев Зеленского; это и Третьякова в Верховной Раде, и глава правления крупнейшего Укрэксимбанка [Евгений Мецгер], который «наезжал» на журналистов.

Все это вместе движется как снежный ком, который должен сказаться на отношении к Зеленскому. Новых опросов общественного мнения я не видел, я думаю, что сентябрьские через пару недель появятся. Тогда можно будет судить о том, насколько мои предположения оправданы, но пока это только гипотеза.

- Как вы думаете, повторит ли Зеленский судьбу своего предшественника (гигантские антирейтинги, ненависть избирателей)?

Не Майдан: Медведчук посоветовал украинцам, как сопротивляться власти © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Порошенко много совпадений, и антирейтинг Зеленский должен приобрести такой же. Накапливается, причем с большой скоростью, негатив в отношении Зеленского и его команды. Он должен отразиться на рейтинге, это было бы естественно. Для думающих людей Зеленский потерпел поражение уже давно.

Но даже те, кто отстранен от политики, наблюдает за ней со стороны, не могли бы не слышать об истории с офшорами. Так или иначе, людей приучили, что есть версия предательства с «вагнеровцами», и я упомянул Третьякову и главу правления Укрэксимбанка, но это не все.

Есть какие-то подозрительные смерти – вот 33-летний Антон Поляков, который накануне буквально критиковал «Слуг народа» за то, что они получают взятки в туалете за голосование. Все это вместе сводится к большому снежному кому.

У нас впереди еще новые платежки, и не исключено, что холодные батареи и веерные отключения электричества, хотя это только гипотеза. Надеюсь, что обойдется без этого, но и этого нельзя исключать, и все это вместе должно сказаться на рейтингах.

- Какие последствия будут у этих действий Зеленского?

Медведчук подал второй иск на Украину в ЕСПЧ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

С одной стороны этот случай как-то дискредитирует команду Зеленского, с другой — они продолжают свою линию. Власти же не стремятся на самом деле передавать дело в суд, поскольку в суде они проиграют. Обвинение не сможет выиграть у защиты, как бы ни были куплены судьи – это безнадежно.

Но свою задачу власти решают, они продлевают и дальше срок домашнего ареста, сегодня они требуют реального ареста Медведчука, но надеюсь, что до этого не дойдет.

Медведчук сейчас выдвигается на роль единственного последовательного оппонента власти. В какой-то мере конкурентом Медведчука начинает себя заявлять Разумков. Думающим людям понятно, что Разумков – критик команды изнутри этой команды, который по своим политическим намерениям не отличается от остальных «Слуг». Он продолжает антироссийский курс, проевропейское, пронатовское направление.

Мне кажется, что на этот раз люди смогут разобраться, где реальная оппозиция курсу, а где просто конкуренция за возможность представлять тот же самый курс, только более квалифицированно.