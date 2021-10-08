Украина фактически стала суперпрезидентской республикой, а стратегия стравливания одних «старых» представителей власти с другими уже не работает. Накапливаются социально-экономические проблемы, и единственным выходом для «Слуг народа» становятся досрочные президентские выборы, считает политолог Алексей Якубин

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру.

— Алексей, как вы оцениваете последние действия и заявления Зеленского, направленные на усиление личной власти? (снятие с должности Разумкова, заявления на съезде в Трускавцах относительно политических задач партии и т.д.) Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

— Я думаю, последние действия нам показывают, что власть за последние полгода как минимум активно начала выстраивать модель концентрации. Все больше и больше концентрации власти в руках президента и его ближайшего окружения. Это началось особенно активно с решениями СНБО по введению санкций и использованием их как механизма воздействия на политических оппонентов вроде Медведчука или Козака.

По сути мы проходим «экватор» президента Зеленского, экватор, связанный с колоссальной концентрацией власти в руках президента и его ближайшего окружения. Ключевой момент состоит в том, что эта концентрация происходит де-факто. С точки зрения политологии Украина продолжает оставаться парламентско-президентской республикой, но фактически это уже суперпрезидентская республика.

«Я ваш приговор». Зеленский и логика бонапартизма © пресс-служба президента Украины

Концентрация ведет к тому, что власть воспринимается как всесильная, но социально-экономические вопросы, вопросы войны и мира остаются нерешенными. Это будет еще больше бить по власти. Власти очень сложно доказать, что кто-то ей мешает. Власть пытается обвинять условных олигархов, оппонентов. Эти обвинения, мне кажется, уже не работают.

Вопрос, встающий перед властями: а зачем, что дальше с этой концентрацией делать? Власти сами к ней не готовы.

Почему происходят кадровые изменения? Я не исключаю, что идет подготовка к чему-то. Я бы не исключил сценарий досрочных президентских выборов. Условно «Грузинский сценарий»: как в свое время сделал Саакашвили в Грузии, когда у него были сложные отношения с парламентом.

Почему на это может пойти Зеленский? Потому что у него пока есть рейтинг, есть спикер-исполнитель, а не Разумков, который имел бы какую-то автономность. Впереди остается только поменять избирательный закон, который позволит президенту, ушедшему в отставку, избираться президентом, плюс еще могут поменять главу Киева Кличко.

Тогда можно будет говорить о каких-то сценариях досрочных выборов, которые бы позволили власти чисто политтехнологически отвлечь население от нерешенных социально-экономических вопросов.

— Зеленский существенно ограничил силу части элит Украины. Смогут ли отомстить Зеленскому элиты, которых он обидел?

«Кличко убежит сам». Зачем Зеленский загоняет в угол мэра Киева © president.gov.ua, РИА Новости

Власть инициирует борьбу против своих оппонентов политического класса, что мы видим по ситуации с Медведчуком и его ОПЗЖ, по ситуации с Порошенко, при этом у самой власти нет четкого фундамента, социальной поддержки, наоборот, мы видим то что она теряет этот фундамент.

Нам кажется, что система власти очень стабильная, но внутри этой системы нарастает хаос. Это касается и отношений представителей власти с политическими и экономическими игроками. Вроде бы выстраивают эту систему концентрации, но внутри нее хаотическая ситуация усиливается.

Мы видим это по решениям парламента. Вроде есть и большинство, и возможность проталкивать необходимые законы, а они проталкиваются с какими-то постоянными грубыми ошибками. Пример — принятие закона об олигархах с тремя противоречащими друг другу поправками.

— Зеленский обещал быть «приговором Порошенко», но так и не стал им, а пошел по его политическому пути и даже стал более радикальным чем Порошенко. Как вы считаете, это логично или случайно?

Зеленский своим указом намекнул, кто будет следующим спикером Рады © пресс-служба Президента Украины

Я думаю, что это отчасти связано с тем что новые лица не означают новое качество политики. Этот миф, который продавали на Украине до выборов, оказался просто мифом. Сама команда Зеленского считает, что Порошенко был хорошим президентом, возможно что-то с армией было не то, а так — все он делал правильно.

Эта условная конкуренция между Зеленским и Порошенко состоит в том, что со стороны Зеленского есть попытка занять нишу Порошенко.

— Может ли его постичь судьба Порошенко? (проигрыш на выборах, гигантский антирейтинг, ненависть избирателей?)

— В этом все дело. Если ты повторяешь политику своего предшественника, которая привела его туда, куда привела, то неудивительно, что ты окажешься там же.

Чемодан без ручки: Зеленский попытается продать американцам неликвидного Саакашвили © скриншот видео Украина.ру

А у Зеленского все открыто. И это как раз является слабостью, это ахиллесова пята. Вроде бы политика повторяется, но модель концентрации здесь намного проблематичнее для самой власти.

— Что может помешать Зеленскому построить авторитарную вертикаль власти? Что может в этом помочь?

— У меня есть большие сомнения что всю эту управленческую вертикаль можно выстроить. То, что я вижу, выстраивается на перераспределении ресурсов. А это, в свою очередь, означает, что не решаются социально-экономические проблемы. Они, наоборот, усугубляются. Есть желание усилить фискальную нагрузку на население, есть желание изменить в неолиберальном ключе трудовое законодательство, то есть еще больше его дерегулировать и ослабить. Были достаточно значительные демонстрации профсоюзов против таких планов власти, приуроченные к международному дню достойного труда.

Во-первых, прошло два с половиной года и накопилась нерешенность проблем, то есть той легитимности, которая была у власти, сейчас нет.

Во-вторых, власть раздирают внутренние склоки. Разумков, тот человек, который был архитектором «Слуги народа» в 2019 году, теперь выброшен из круга власти. Очевидно, этим власть играет на свой подрыв.

Плюс, давайте не забывать о том, что власть, ведя себя как слон в посудной лавке, настраивает против себя очень много групп, которые находятся в противоречиях друг с другом: ОПЗЖ и Европейская солидарность оказались ситуативными союзниками.

Я уже не говорю о том, что представители финансово-промышленных групп понимают, что закон об олигархах — это попытка подвесить над ними дамоклов меч.

— Как вы оцениваете шансы Зеленского на переизбрание на второй срок?

Зеленский попросил поддержки президента Германии на переговорах по Донбассу © president.gov.ua

С каждым годом проблемы не то что откладываются, а просто замораживаются. По Донбассу, по тарифным вопросам, по вопросу ГТС.

Главный способ сохранения власти для Зеленского — это проведение досрочных выборов. Другое дело — решится ли он на этот шаг.