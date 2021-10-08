Версия о том, что Антон Поляков перешел дорогу президенту Украины Владимиру Зеленскому слишком проста. Нельзя исключать, что проблемы у депутата возникли на малой родине – Черниговщине, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Андрей Владимирович, депутат Верховной Рады Антон Поляков ночью с четверга на пятницу был обнаружен мертвым. Кто мог бы быть заинтересован в его смерти, кому она могла бы быть выгодна? Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

– Поляков был человеком неконфликтным. Я пересекался с ним на эфирах, он был контактным и дружелюбным. Вопрос в том, что незадолго до смерти он обнародовал информацию о том, что депутатам за «правильное» голосование якобы передают деньги в конвертах в туалетах Верховной Рады.

Я бы обратил внимание на то, что это вторая странная смерть депутата от Черниговщины, оба были мажоритарщиками. Ранее при загадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством Николай Давыденко, тоже представлявший Черниговщину. Версия о том, что Поляков перешел дорогу Банковой слишком проста. А вот местные расклады, черниговские, заставляют задуматься.

Достаточно вспомнить обстоятельства смерти Давыденко. Здесь тоже очень странная смерть от сердечной недостаточности, сопровождающаяся рвотой, судорогами. Она наводит на мысль об отравлении. Надо узнать, с кем он встречался. Надо проверить как версию о местных раскладах, поскольку высвобождается мажоритарный округ, так и по Банковой.

- Вы говорите о том, что Поляков был человеком неконфликтным. Можете ли вы вспомнить его яркие заявления? Может быть кому-то он все же перешел дорогу?

– Мы можем только гадать, это конспирология. Понятно, что он был первым депутатом, которого выбросили из «Слуги народа». Он заявлял о принципиальных разногласиях с партией, о том, что депутатов «нагибают».

- Как бы вы описали его политический портрет?

Шефир дал пресс-конференцию спустя несколько часов после обстрела его автомобиля © РИА Новости, Стрингер Максима Микитася, застройщика, который баллотировался до этого. Неожиданно для многих он его обошел и на волне поддержки «Слуги народа» выиграл выборы. Какой-то ярко выраженной позиции, как у того же Евгения Шевченко, у него не было. Но он стремился реализовывать ту программу, с которой «Слуги народа» шли на выборы.

Он заметно отличался в публичном плане от старой политической элиты, но тем не менее вошел в депутатскую группу, которую связывают с Коломойским и Палицей — «За будущее». Там у него никаких конфликтов не было, он вполне туда вписался, как и Анна Скороход, также бывшая «Слуга народа».

- Любил ли Полякова народ?

– Супер-популярности у него не было. Допустим, Николай Давыденко был очень популярен в округе, постоянно занимался благотворительностью. У Полякова такой возможности не было, за ним не стояло системного бизнеса. Но, в принципе, он с людьми коммуницировал. В сравнении с Давыденко большой популярностью он не пользовался, но и негатива не было. Его воспринимали позитивно, как медиатусовка, так и большинство коллег по Раде. Он был человеком неконфликтным.

Смерть депутата Рады Полякова расследуют как убийство - генпрокурор © apostrophe.ua - Повлияет ли гибель Полякова на выборы нового спикера Рады и на предстоящие президентские выборы?

– Возможно, она будет как-то использована, но говорить о серьезном влиянии не приходится. Гибель будут использовать как элемент информационной кампании против власти, возьмут за основу версию, что это дело рук Банковой. Но на расклад голосов монобольшинства эта ситуация вряд ли повлияет.