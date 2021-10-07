Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал амбициозную реформу военного флота Украины. Несмотря на то, что ВМСУ находятся в плачевном состоянии, их модернизация может причинить Краснознаменному Черноморскому флоту немало головной боли, считает военный эксперт Андрей Прокаев

Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

— Андрей, как вы оцениваете боеспособность ВМС Украины?

— С развала СССР и появления военно-морских сил Украины (ВМСУ) их боеспособность неуклонно падала. В условиях отсутствия финансирования корабельный состав постоянно уменьшался, береговая инфраструктура приходила в негодность, а морская авиация практически прекратила свое существование как род военно-морских сил. На данный момент Украина располагает лишь несколькими кораблями 3 ранга советской постройки, которые не представляют значительной угрозы Краснознаменному Черноморскому флоту (ЧФ).

Однако с 2014 года Киев последовательно предпринимает попытки изменить положение вещей. Украинское командование осознает невозможность постройки большого числа кораблей с мощным ракетным вооружением или подводных лодок, поэтому делает ставку на асимметричное противостояние ЧФ.

— Президент Украины заявил о планах до 2035 года построить «новый флот» — корветы, военные катера, малые подлодки. Реальны ли эти планы?

— В августе 2021 года президент Украины Зеленский заявил о планах построить к 2035 году «новый флот» из корветов, катеров и малых подводных лодок. Это полностью отражает стратегию Киева на асимметричное противодействие ВМФ России на Черном море.

Тем не менее возможность реализации программы находится под вопросом: украинская судостроительная промышленность почти полностью уничтожена и не способна самостоятельно строить корветы и тем более подводные лодки. Воплотить эти планы в жизнь Киев может только с помощью своих партнеров из стран НАТО либо покупая у них корабли целиком, либо собирая их из уже готовых блоков на своих предприятиях. В противном случае создать «новый мощный флот» Украине невозможно.

— Будет ли «москитный флот» представлять угрозу для черноморских объектов России?

— На данный момент Украина пытается построить сбалансированный флот и сделать ставку на катера малого водоизмещения. Пока они не представляют серьезной угрозы Черноморскому флоту, но в будущем могут заставить пересмотреть планы применения и принести определенные проблемы. В частности, на катера возможно установить дальнобойные противотанковые комплексы по типу израильских SPIKE-NLOS, способные поражать цели на дальностях до 20 км.

Именно по этому пути пошел Азербайджан, установив их на корабли своей береговой охраны. Также катера малого водоизмещения обладают сравнительно низкой радиолокационной заметностью, что может потребовать регулярное применение вертолетов ДРЛО для их обнаружения. В будущем возможна даже закупка на Западе безэкипажных катеров с аналогичным ракетным вооружением. При недооценке исходящей от «москитного флота» угрозы его массовое применение может стать неприятным сюрпризом для ВМФ России.

— Какую роль сыграют страны НАТО в модернизации, если так можно выразиться, украинского флота?

— Страны НАТО играют решающую роль в модернизации ВМСУ. США поставляет Украине быстроходные сторожевые катера и модернизирует береговую инфраструктуру на базах в Очакове и Николаеве. Британия планирует спроектировать и создать для украинских военно-морских сил несколько малых ракетных кораблей. А в 2020 году был даже подписан меморандум с Турцией о строительстве для ВМСУ двух корветов проекта MILGEM. Не все эти планы будут реализованы, но важно другое: без помощи НАТО Киев просто не в состоянии построить и держать в боеготовности новый военно-морской флот.

— Угрожают ли ракетные комплексы «Нептун» российским объектам?

— Украинская дозвуковая крылатая ракета «Нептун» является дальнейшим развитием советской ракеты Х-35. Ее испытание и принятие на вооружение означает физическую возможность Киева самостоятельно и на основе советских запасов производить противокорабельные комплексы наземного базирования.

Однако возможности их крупносерийного производства на Украине находятся под вопросом из-за состояния мощностей и финансовых возможностей страны. Если комплексы будут существовать в штучном количестве, то они будут неспособны заметно изменить баланс на Черном море. Однако в любом случае их развертывание потребует от ЧФ пересмотра планов применения и выделения сил для их уничтожения.

— Как вы оцените боеспособность малых диверсионных подразделений украинского флота: отрядов боевых водолазов, могут ли они представлять угрозу для наших объектов?

— С 2014 года Украина уделяет большую роль подготовке боевых пловцов в центрах в Одессе и Очакове. Большую роль в ней играют США, которые помогали модернизировать объекты 73-го морского центра спецопераций в Очакове и поставляют специальное вооружение и средства.

Военнослужащие соединения также обладают опытом войны на Донбассе и относительно высоким уровнем подготовки. Они могут участвовать в террористических актах на стратегически важных российских [объектах] у черноморского побережья, в том числе на Крымском мосту, в портах Новороссийска и на военно-морской базе в Севастополе. Поэтому необходимо четко оценивать исходящую от них угрозу и постоянно отрабатывать противодействие диверсантам.