Украина — это неудавшийся проект. Причем дорогой. На открытое противостояние с атомной державой из-за сомнительного проекта никто не решится. Причем между Евросоюзом и США произошло охлаждение отношений, и такая война, глобальная, между Россией и НАТО, скорее всего, уничтожит экономику многих стран, считает писатель-фантаст Александр Гриценко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

— Александр, как вы считаете, возможна ли в принципе война между Россией и Украиной? И если возможна, как будут развиваться военные действия? Какие тут могут быть варианты?

— Все зависит от хозяев Украины, если они решат, что на фоне развала страны и краха политической элиты нужно спеть лебединую песню и громко хлопнуть дверью, то война может быть. Естественно, конфликт начнется в ЛНР и ДНР.

Однако Россия может вступить в открытый конфликт, а может поступить иначе. По Второй Чеченской кампании мы помним, что бывает так: служил себе военнослужащий в российской армии, а потом вдруг уволился и пошел добровольцем в зону боевых действий.

Формально это не война с Россией. Какие-то люди, уже не военные, идут добровольцами в Донбасс. То есть это возможно: Украина начнет наступление, но неожиданно образуется много котлов. Мы это наблюдали ранее. То есть я хочу сказать: все будет зависеть от России, захочет ли она вступить в войну открыто.

ЛНР и ДНР точно не сдадут, потому что это приведет к социальным потрясениям и сильно понизит авторитет России на международной арене.

— Если все же Россия займет территорию Украины, то возможно ли разворачивание партизанской войны со стороны украинских националистов против российской армии? Если да, то какой она может быть? Кто победит? Не будет как с американцами в Афганистане?

— Мне кажется, партизанская война возможна только на западе Украины, там давние традиции национализма и непримиримости, но если уж вдруг Россия вступит в открытую войну, то, как мне кажется, война будет недолгой. И не все солдаты ВСУ будут сражаться непримиримо. Потому что нет смысла.

Им не грозит физическое уничтожение или порабощение, как, например, в Великой Отечественной войне. Я даже не думаю, что кто-то будет присоединять полностью Украину, скорее всего, поменяется политический строй, и, возможно, на месте Украины возникнет конфедерация.

И еще, майдан устраивали, чтобы жить лучше, и чтобы коррупции не было, но спустя столько лет все стало только хуже. Значит, идеи за которую можно умирать, тоже нет. За что тогда воевать украинцам? Непонятно. Вот западные территории лучше будет оставить независимыми. Пусть себе. И тогда никакой партизанской войны.

— Какой будет позиция Белоруссии и Турции? Сможет ли российская армия зайти на территорию Украины с территории Белоруссии?

— Про Белоруссию я читал, что нет, ни в коем случае не присоединяться и не поддержат. Как главное обоснование — это то, что Батьке нужны украинские порты для торговли. Странно, а если не будет Украины в том понимании, как сейчас, если территория попадет под влияние России, то что, могут Белоруссии порты закрыть?

Поэтому сначала президент Белоруссии посмотрит, оценит, поймет всю серьезность положения, а потом поддержит. Как мне кажется, это будет лучшее решение для него, ведь без помощи России он не удержится у власти. Турция, конечно, будет протестовать, она член НАТО, и что-то другое говорить турецкому президенту сложно.

Однако когда все будет кончено, Турция может попробовать извлечь выгоду. Например, уже слышались слабые голоса с той стороны, что можно было бы признать Крым российским, если бы Москва признала суверенитет Турецкой республики Северного Кипра. Так что тут все может быть интереснее, чем выглядит с первого взгляда.

— Возможно ли вмешательство Запада в военные действия и каким оно может быть?

— Вряд ли. Украина — это неудавшийся проект. Причем дорогой. На открытое противостояние с атомной державой из-за сомнительного проекта никто не решится. Причем между Евросоюзом и США произошло охлаждение отношений. Такая война, глобальная, между Россией и НАТО, скорее всего, уничтожит экономику многих стран.

Ни нам ничего хорошего от этого не будет, ни им. Вообще, это тема для фантастического романа. Как мне кажется, после такой войны на территории Евразии и США расцветет мусульманская цивилизация. Политическая карта изменится до неузнаваемости, это в лучшем случае. А в худшем — ядерная зима.