Саакашвили доживет спокойно и мирно до конца своих дней, если только он не вернется в Грузию, но никакого военного трибунала за развязывание войны 2008 года над ним не будет, считает основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе (Тбилиси)

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili

- Арчил, повлияет ли эта история на настроения сторонников Саакашвили, которые, может быть, искренне верили в его возвращение?

— Никак не повлияет. Я уверен, что сторонники Саакашвили очень хорошо понимают, что он не приедет. Если бы он был готов приехать в Грузию, он бы уже давно это сделал. Поэтому я не сомневаюсь, в том, что лично его сторонники останутся его сторонниками.

Что же касается самого приезда, то было понятно, что он не готов рисковать своей жизнью, безопасностью и свободой чтобы продолжить политическую карьеру в Грузии, потому что как только он вернется, то его ждет тюрьма. Михаил Саакашвили: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Почему США он так нужен, что они его никак не выдадут Грузии и до сих пор держат на Украине?

— Похоже, что у Саакашвили есть влиятельные друзья и, похоже, они считают, что он может быть полезен в тех или иных событиях, хотя мне неизвестно, в каких именно. Возможно, его держат за его заслуги. Как ни крути, но он многое сделал и для Грузии, и для Америки, и для Европейского Союза, поэтому его не хотят выдавать.

- Время от времени Саакашвили выступает с интервью, в которых дает советы украинскому руководству. Сможет ли он получить там какой-то крупный пост?

— Я думаю, что политическая карьера Михаила Саакашвили на Украине достигла своего пика. И именно потому, что он понимает, что на Украине ему больше некуда идти, он пытается вернуться в Грузии. Все-таки в Грузии он был суперзвездой и в Грузии он был очень популярным. Поэтому он пытается вернуться к истокам, но в Грузии большая часть избирателей видит в нем человека, у которого прошел определенный политический период, и который должен уйти на отдых. «Там, где он, там цирк»: в Кремле прокомментировали возвращение Саакашвили в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- Есть еще версия, что Саакашвили держат для того чтобы спровоцировать в Грузии националистические настроения и спровоцировать Тбилиси если не попытаться вернуть силой Южную Осетию, то создать какую-нибудь «абхазскую платформу». Насколько это осуществимо?

— Нет, не думаю. Националистические настроения в Грузии, может, и есть, но раскачать лодку и устраивать в Грузии какие-то разборки — это лишнее. Поэтому говорить так было бы преувеличением.

- Мы привыкли относиться к Саакашвили как к политическому клоуну, но мы забываем, что этот человек развязал войну против тех, кого Тбилиси считает собственными гражданами. Дождемся ли мы какого-то военного трибунала над ним?

— Нет. Саакашвили доживет спокойно и мирно до конца своих дней, если только он не вернется в Грузию. А так никакого трибунала над ним не будет.