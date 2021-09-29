Ситуация с блокировкой немецкоязычных ресурсов Russia Today — не первый и не последний случай, когда российским СМИ чинят препоны, либо же их просто уничтожают, считает политический обозреватель Армен Гаспарян

Армен Гаспарян пожелал победы Александру Усику и сравнил AUKUS с НАТО © кадр из видео Украина.ру Украина.ру.

Два немецких YouTube-канала RT удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.

Армен Гаспарян, отвечая на вопросы о том, кто мог инспирировать блокировку, какие у нее могут быть последствия, и как на эту акцию должна ответить Россия, заявил следующее:

— YouTube говорит о нарушении неких правил освещения ситуации с ковидом. Насколько это соответствует действительности — не знаю. Но меня настораживает в этой связи, что эта блокировка укладывается в общую картину гонений и препон, чинимых российским СМИ. Обставлять это можно красиво, рассказывая, что у них есть правила. Это далеко не первый случай, когда страдают российские СМИ. Вероятно, что и не последний.

Я не знаю, как именно будет реагировать Россия. [Пресс-секретарь президента РФ] Песков сказал, что соответствующие структуры должны будут разобраться и понять суть вопроса. Я считаю эту блокировку, это уничтожение СМИ довольно странным. К примеру, YouTube-каналы, которые занимаются разжиганием розни, и плодят один фейк за другим — к ним никаких претензий нет. Мне хотелось бы понять логику их пресловутого алгоритма.

YouTube параллельно сделал заявление о том, что они будут блокировать каналы, которые, с их точки зрения, высказывают сомнения в результатах выборов в США и в Германии, но этой претензии они никогда не выдвигали RT. В случае с RT артикулировали историю с коронавирусом.