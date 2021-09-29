В ситуации с блокировкой немецких YouTube-каналов RT России нужно разбираться с руководством YouTube, а не с германским правительством, считает обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру

Два немецких YouTube-канала RT удалены без возможности восстановления. Роскомнадзор рассматривает это как акт цензуры и требует в максимально короткие сроки снять все ограничения. В МИД России считают необходимым принять симметричные меры в отношении немецких СМИ.

Петр Акопов, отвечая на вопрос, нужно ли России принимать аналогичные жесткие меры в отношении германских СМИ вроде Deutche Welle и стоит ли в связи с этим опасаться за судьбу «Северного потока-2» и двусторонних российско-германских отношений, заявил следующее:

- Deutche Welle здесь не является крайним, потому что решение принималось со стороны YouTube. Возможно, было американское вмешательство, возможно, было вмешательство немецких компаний или властей, но это не доказано. Если YouTube не пойдет на попятную, то дело может дойти до его ограничения на территории России. Это очень серьезный шаг. Deutche Welle в этом смысле не играет принципиальной роли. Это агентство не является в нашем конфликте стороной, оно является изданием немецкого правительства. Я считаю, что сначала нужно попытаться договориться именно с YouTube, чтобы можно было восстановить канал RT.

В Германии живет несколько миллионов русскоязычных. Они, конечно, не останутся без российского вещания, но немецкоязычный RT был полезен тем, что его смотрели дети и внуки постсоветских эмигрантов, а также простые немцы, не связанные с нашей диаспорой. Поэтому, я бы боролся за наше вещание на немецком. Прицел должен быть на борьбу с YouTube, а не с немецкими СМИ.

В то же время блокировка YouTube нам ничего не даст, она больше ударит по нам, чем по компании. Когда у нас будут свои, сопоставимые хотя бы с китайскими видеохостинги, только тогда мы сможем дать достойный ответ.