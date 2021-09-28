Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с доцентом Московского государственного университета Дагмар Мироновой о шестнадцатилетнем правлении Ангелы Меркель

Хотела стать учителем русского. Чего вы не знали об Ангеле Меркель © AFP, Michael JUNG Дагмар Миронова, урожденная Дагмар Вали Герта Вранке, родилась в 1955 году в ГДР. С 1981 по 1991 работала в МГУ имени М. В. Ломоносова, с 1991 года по 2002 год — научный сотрудник Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), с 2008 года — доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

— Дагмар, подошло к концу правление Ангелы Меркель. Как можно охарактеризовать годы, которые Ангела Меркель провела на посту федерального канцлера Германии? Чего удалось достичь, какие были промахи?

— Ангела Меркель канцлер с 2005 года, по сути дела, за срок ее правления выросло целое поколение. Естественно, что такой длинный срок в политике не может быть однородным. Понятное дело, были и внешние события, влиявшие на внутреннюю политику, события, которые невозможно было игнорировать.

Ангела Меркель четыре раза в разное время формировала правительство. А до того, как стала канцлером, она была федеральным министром по делам женщин и молодежи. Это было при Гельмуте Коле. Потом она стала федеральным министром охраны окружающей среды. Конечно, к 2005 году у нее уже был и приличный стаж, и был накоплен серьезный опыт.

Думаю, что надо разделить внутреннюю и внешнюю политику, которые проводила Ангела Меркель. Если мы берем комплекс внутренней политики, то надо сказать, что в экономической области Ангела Меркель действовала вполне успешно, потому что все-таки с теми экономическими кризисами, которые выпали на период ее правления, она справилась хорошо. В Германии не возникло громадных проблем, которые могли бы возникнуть.

Политическая кухня: рецепты советских блюд, которые любит Ангела Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

С другой стороны, конечно, есть вопрос, связанный с миграцией. Тут мы наблюдаем очень неоднородное отношение у народа. Потому что когда началось массовое переселение иностранцев, беженцев в Германию, были самые разные подходы. С одной стороны, была уйма народа, которая поддерживала мигрантов, и уйма народа, которая была против миграционной политики Меркель. Поддерживали в первую очередь из гуманистических соображений, но потом появились опасения, что немцы перестают быть немцами в своей собственной стране. Такое тоже было.

О Меркель рассказывать можно много, например, был такой период при ней, когда безработица в Германии была абсолютно минимальной — менее трех миллионов человек. Что касается вопроса об охране окружающей среды и политики энергетики, она всегда выступала за достаточно жесткие ограничения допустимых норм выбросов вредных веществ в окружающую среду. Напомню, она физик по образованию, это надо иметь это в виду. При Меркель же продлили срок действия атомных электростанций, которые находятся на территории Германии.

На период ее правления выпала история с проблемами Евро, когда надо было придумывать что-то для спасения Греции, так называемый «спасательный зонтик». Все же это были солидные деньги, которые были выделены тогда.

При Меркель произошли реформы в армии. Всегда существовала всеобщая воинская обязанность, а при Меркель это было упразднено, армия, Бундесвер, стала профессиональной армией. Кстати, у нас в последнее время в Германии очень часто женщины министры, а в тот период был мужчина — Карл-Теодор цу Гуттенберг. С ним случился скандал, касающийся плагиата при написании диссертации, периодически это бывает с министрами и депутатами. Он тогда ушел со всех должностей. Меркель высказалась примерно в таком духе: она его не нанимала научным сотрудником, а как министр он работал великолепно. Конечно, это вызвало недовольство со стороны академической публики, которая считала, что науку недооценивают, если позволят себе такие высказывания.

— Какое в целом отношение к Ангеле Меркель в Германии? Как немцы воспринимают ее фигуру? Они обеспокоены тем, что смена власти повлечет за собою разбалансировку в политической жизни Германии?

— Насколько я понимаю, в Германии смена власти проходит достаточно спокойно. Философ Макс Вебер много писал о бюрократии, и в частности, он говорил, что если сложилась нормальная бюрократическая структура, в принципе, почти все равно, кто стоит во главе, она будет функционировать. Даже привел такой пример, что если страна будет захвачена каким-то иностранным завоевателем, то достаточно просто заменить тех, кто стоит во главе бюрократических структур, на своих, и бюрократическая структура будет нормально работать.

В Германии бюрократия развита достаточно обстоятельно.

—Как вы считаете, немецкий народ устал от Ангелы Меркель? Или хотел бы, чтобы она и дальше оставалась канцлером?

— Не думаю, что хотели бы, чтобы Меркель была и дальше, все же она правила очень долго. Надо сказать, что немцы привыкли к тому, что федеральный канцлер может достаточно долго сидеть на своем месте. Напомню, Гельмут Коль находился на посту канцлера 16 лет, отставая от рейхсканцлера Отто фон Бисмарка на три года. С 1982 по 1998 годы Коль был канцлером.

С другой стороны, поскольку в последние годы мы имели правительства, которые были коалиционными, но не в смысле традиционной коалиции ХДС/ХСС со свободными демократами. Напротив, мы наблюдали некоторое разнообразие. Бесспорно, Меркель была лидером, но вместе с тем, поскольку были представлены и социал-демократы, например, можно сказать, что правление Макрель и по этим причинам не было однородным, как при Гельмуте Коле.

Странные выборы преемника Меркель: как смена власти в Германии повлияет на Россию и Украину © REUTERS, Fabian Bimmer

— Мы с вами поговорили о внутренней политике Германии, проводимой Ангелой Меркель, давайте поговорим о внешней. Какие были промахи и удачи?

— Если мы берем политику, которую Меркель проводила на европейском пространстве, то, конечно, всегда во главе угла у нее были отношения с Европейским союзом, создание единства Европейского союза и так далее. Здесь все достаточно ясно.

Что касается отношений с Соединенными Штатами Америки, надо сказать, что Меркель всегда выступала за очень тесные отношения с США. И кстати, когда Барак Обама ушел с поста президента, напоследок он сказал, что Ангела Меркель — его главный партнер по внешней политике.

Меркель, когда была лидером оппозиции (против Герхарда Шрёдера), когда Шрёдер высказался против участия в Ираке, она считала, что это неправильно. По сути дела, она всегда выступала за сближение с Соединенными Штатами Америки. И в отношении Европейского союза она всегда считала, что интеграцию надо усилить и, в частности, она даже как-то высказалась в таком духе: Европейская комиссия когда-нибудь (без уточнения сроков) будет чем-то вроде Европейского правительства.

Всегда был вопрос с Турцией, которая в Европейский союз рвется давно и настойчиво. Отношения с Турцией для Германии очень важны с тем учетом, что в Германии живут несколько миллионов турок. Меркель выступала за привилегированное партнерство Турции с Европейским союзом, но при этом Меркель критиковала Эрдогана, когда в 2008 году он предупредил турок, которые живут в Германии, что есть опасность ассимиляции, что турки перестают быть полноценными турками. Тогда Меркель сказала, что это несколько странное понимание интеграции. Правда потом она же сказала, что мультикультурализм потерпел крах, нужно найти другие формы.

Писатель Владимир Сергиенко об итогах выборов в Германии и конце «украиноцентризма» © Facebook, Сергей Каревский

А сама идея руководящей главенствующей культуры возникала раньше как теория. Немецко-арабский философ Бассам Тиби ввел это понятие в 1998 году. Конечно, эта концепция вызвала критику со стороны либерально настроенных ученых. В частности Юрген Хабермас высказался, что нельзя считать, что какая-то культура должна главенствовать, что должно быть разнообразие, мультикультурализм.

И вместе с тем Меркель выступила за то, чтобы запретить хиджабы в общественных местах на законодательном уровне. Всегда есть несколько аспектов, которые надо учитывать.

— Я слышала про неологизм «меркельствовать», что он обозначает? Какой смысл немцы вкладывают в это понятие?

— Merkeln. Меркельствовать, меркельничать — это когда наступает серьезная ситуация, не реагировать на нее. Ничего не делать и не делать ясных заявлений. Задумываться, медлить.