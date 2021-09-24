В том, что закон об олигархах на Украине будет пересмотрен, виновата была спешка, в которой принимался этот документ, это послужит уроком президенту Владимиру Зеленскому и его команде, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросит спикера Дмитрия Разумкова переголосовать принятый парламентом 23 сентября законопроект об олигархах из-за юридической коллизии. Об этом сообщил депутат парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Он уточнил, что были приняты одновременно три (396,398,406) правки, которые противоречат друг другу. В частности, согласно правке №398 (Разумкова) решение о признании олигархом принимается председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а не СНБО, который считается подконтрольным Офису президента.

- Константин Петрович, как же так получилось, что Рада одновременно приняла поправки и Разумкова, и Зеленского?

— Всему виной была спешка, в которой принимался этот закон. Команда президента пыталась принять его максимально быстро, не дожидаясь никаких выводов Венецианской комиссии или экспертных заключений. Все это сыграло злую шутку с президентом и его командой, поскольку закон оказался невычитанным и противоречащим самому себе. Это будет уроком на будущее. Нужно сто раз взвесить и сто раз вычитать то, за что голосуется.

- Будет ли он переголосован, если да, то в какой редакции?

— Сложно сказать. Этим должен заниматься научно-экспертный департамент Верховной Рады, который должен дать заключение о том, как выходить из этой ситуации.

- Почему Венецианская комиссия раскритиковала закон, если вроде бы ставится задача зачистить Украину от олигархов в интересах транснациональных корпораций?

— Это понятно, но дело в том, что Венецианская комиссия пока что демонстрирует непредвзятость в этом отношении. Ее решения необязательны к исполнению, но она делает вывод, насколько тот или иной закон противоречит национальному законодательству или национальной Конституции. Она не предписывает принять тот или иной документ.

- Если рассматривать эту историю в контексте конфликта Зеленского и Разумкова, кто оказался в выигрыше?

— Разумков показал, что спешка и давление со стороны Офиса президента может обернуться против самого Офиса президента. Он попросту показал свою правоту. Он же не выступает против того или иного закона. Он просто выступает против спешки или давления. Нельзя сказать, что он в оппозиции к Офису президента. Он, скорее, фрондирует относительно Офиса президента, показывая, что спешка в этом вопросе неуместна.

- А этот закон вообще предусматривает конфискацию активов олигархов или привлечение их к уголовной ответственности?

— Нет. Он не предусматривает ни того, ни другого. Но олигархам будет теперь сложнее влиять на политическую жизнь, поскольку санкции могут применяться против политических партий, которые могут быть заподозрены в том, что они финансируются олигархами. Кроме того, если некий представитель бизнеса попадет в список олигархов, у него появятся проблемы с кредитами и контрактами на Западе, с первичной реализацией акций фирмы и так далее.

- Сейчас часто говорят о том, что те силы, которые недовольны политикой СНБО, будут чуть ли не свергать Зеленского. Каким образом они могут попытаться его свергнуть?

— Я думаю, это все досужие рассуждения. Если же действительно есть информация о чем-то подобном, то этим должна заниматься СБУ.

- А что было бы выгоднее для России: создание на Украине национально ориентированного крупного капитала или ее тотальный уход под внешнее управление?

— Россию устраивает все, что происходит на Украине. Что бы ни говорили Мария Захарова или Дмитрий Песков. Глядя на этот бардак, россиянин вряд ли захочет Россию без Путина.

После того, как этот разговор состоялся, стало известно, что парламент Украины не будет переголосовываь так называемый Закон об олигархах.