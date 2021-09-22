Нападение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира свидетельствует о разногласиях внутри окружения главы государства, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Утром, 22 сентября, в Лесниках Киевской области был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. В результате нападения был ранен водитель советника президента. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.

— Сергей, с чем, по-вашему, может быть связано нападение на Шефира?

— В любом случае мы должны рассматривать ситуацию как нападение на человека из близкого окружения президента Украины. Для меня это свидетельство того, что внутри этого окружения существует определенное напряжение и разногласия. Это тревожный симптом и для страны в целом.

Сергей Шефир: кто он

— Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что нападение связано с деолигархизацией. Вы согласны с таким мнением?

— Это абсолютно ожидаемое заявление со стороны Офиса президента, который даже такую достаточно тревожную ситуацию сейчас будет использовать на предмет героизации своей собственной деятельности.

Вряд ли, на самом деле все эксперты были едины в своем мнении, что этот закон не нес олигархам вообще никаких угроз. И таким способом подавать свои тревожные сигналы вряд ли бы кто-то воспользовался.

— Как вы считаете, была ли у нападающих цель убить Шефира?

— Мне сложно об этом судить, потому что я не знаю всех технических условий, в которых происходила сама стрельба.

Скрытая угроза: как на Украине покушались на жизнь президентов © CC0, Pixabay

— Как вообще организовывается охрана первых лиц и приближенных к ним? Можно ли предсказать и предотвратить подобное нападение?

— Мы должны понимать, что согласно действующему законодательству Украины, советник президента, даже первый, он не относится к рангу самых высоких чиновников, и управление государственной охраны не берет на себя ответственность за его сопровождение. Об этом свидетельствует и его перемещение — в машине были только водитель и Шефир.

Чиновники такого ранга, тем не менее, могут воспользоваться теми или иными видами защиты со стороны правоохранительной системы. Например, существует подразделение «Титан» в составе полиции охраны. Но этого не было сделано.

Стреляли с дистанции, из леса, судя по всему, были продуманы скрытые точки, которые водитель не мог бы увидеть. Такие события, как правило, крайне сложно предотвратить.