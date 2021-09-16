— Юрий, как Вы оцениваете последние заявления президентов США Байдена, Украины Зеленского, которые то находят общий язык, то расходятся, по словам Зеленского, в оценке перспектив Украины, например, вступить в НАТО?
— На мой взгляд, администрация Джо Байдена выстраивает свою внешнюю политику с учётом разнообразных вводных, касающихся, прежде всего разных фигурантов международного процесса.
Соединённые Штаты Америки, в том числе, учитывают интересы и России, как это ни парадоксально сегодня звучит. Ещё полгода назад я себе представить не мог, что скажу что-то подобное, что Соединённые Штаты Америки учитывает интересы России. Но всё меняется, всё течёт и могущество Соединённых Штатов, кстати, тает, и они тоже вынуждены с этим считаться. Растущий фактор Китая, растущие амбиции Британии с его CANZUK, с её желанием создать свой союз из Новой Зеландии, Канады и Австралии. Растущие амбиции Турции и, конечно, амбиции Германии освободиться от политического ига американцев и начать играть собственную игру на собственном континенте, где исконно интересы и влияние Германии были значимыми, если не ключевыми.
Бесспорно, что американцы учитывают все эти факторы, украинцы же всего этого не учитывают, их мир очень сильно сузился. Они делают вид, что это окно, но я уверен, что это никакое не окно, а тот самый тоннель, в котором нет в конце света.
Владимир Зеленский, посетив Соединённые Штаты Америки, рассчитывал перезапустить отношения, которые явно испортились в последние годы, ещё во времена каденции Дональда Трампа. Учитывая тот фактор, что Украина пыталась вмешиваться в американские выборы и изрядно подгадила Трампу, собственно, поэтому и отношение американцев к украинцам, мягко говоря, изменилось не в сторону потепления за время пребывания на посту президента Дональда Трампа. Зеленский наделся, что учитывая все вводные, сможет изменить ситуацию.
— Костью в украинском горле в последнее время является всё, что связано с «Северным потоком-2». Как Вы считаете, украинцы уже прошли все пять стадий принятия газового горя: от отрицания до смирения? По мне так они всё ещё находятся где-то посередине между гневом и депрессией.
— Одним из приоритетных направлений для беседы с Байденом перед встречей с ним Зеленский называл «Северный поток-2», тот самый, который для Украины по большому счёту является приговором. Для Америки в определённой степени тоже, но Америка Америке рознь, всё же за Байденом не стоят лоббисты сжиженного газа. Байден — это спекулятивный капитал, в отличие от Трампа. По большому счёту ему всё равно, будет ли эта газовая труба. Это фактор геополитики и не более чем.
Зеленский, когда начинает бравировать желанием остановить «Северный поток-2» и заставить Россию платить по счётам, должен понимать, что желание его совершенно не коррелируется с той встречей, которая произошла несколько месяцев назад в Женеве. Именно на встрече Байдена и Путина и были обсуждены ключевые вопросы. А после этого была ещё встреча Байдена с Меркель, которая тоже дала чёткое понимание, что «Северный поток-2» это личное дело Европы во главе с Германией и России. И здесь нет места ни Украине, которая находится за тысячу километров от газовой трубы, ни Америке, которая находится вообще на другом континенте.
Конечно, немецкой промышленности крайне выгодно иметь отношения с русским газом. И вообще с русскими энергоносителями. Накануне встречи Зеленскому явно было сказано «заткнитесь», Зеленский, скорее всего не сразу это понял, но Байден при личной встрече объяснил значение этого слова и как оно переводится на разные языки мира с американского английского.
— Как Вы считаете, возможна ли эскалация конфликта на Донбассе? Этот вопрос очень беспокоит донбассовцев, уставших жить в подвешенном состоянии.
— Попытки Зеленского то обострять, то не обострять со стороны Украины, — абсолютный блеф, потому что обострять ему нечем. И даже те мифические и символические «Джавелины», которые им даются, не помогут.
Изначально прописывается, что они не могут быть использованы на линии соприкосновения. А то, что у Украины осталось или есть?.. Даже при определённой накачке оружием всё равно не будет реализован тот сценарий, который они когда-то планировали, о котором они мечтают, и по сей день. Я говорю о варианте Сребреницы, зачистке территории. Надо не забывать о России, которая в течение получаса может привести в чувство любого, находящегося на расстоянии летящего «Калибра», как это было продемонстрировано пару лет назад вначале в районе Каспийского моря, а потом Средиземного.
Ни Минский процесс сорвать, возложив за это ответственность на Америку, у Зеленского не получилось, ни по «Северному потоку-2» решить вопрос, и уж тем более по вопросу НАТО. Сейчас по последнему вопросу они пытаются загнать американцев в угол. Они пытаются заставить американцев «хоть чучелом, хоть тушкой» прикрепить Украинку к натовскому проекту, каким-нибудь почётным членом. У Зеленского явно проблемы с понятийным аппаратом, он до сих пор не понял, что значит сочетание «член НАТО», и продолжает играть на рояле.
Украина постоянно забывает про фактор России, которую сейчас американцы драконить не будут ни при каких обстоятельствах, потому что у американцев назревает очень серьёзный конфликт с Китаем, а в конфликте Америки и Китая у России золотая карта. И в зависимости от того, кого она поддержит, а мы понимаем, что, скорее всего Россия поддержит Китай, эта золотая карта позволяет России занимать сейчас крайне жёсткую позицию, прежде всего по тем болезненным точкам, на которые давили в последние годы. Сейчас же «давилка» у них закончилась.
— Каковы, с вашей точки зрения, последствия встречи Зеленского с Байденном, исходя из последних заявлений президента Украины?
— Встреча, по сути, окончилась ничем, Зеленский вернулся несолоно хлебавши. Поездка была спектаклем. Через лоббистов организовали встречу. Не без шантажа. Подписали несколько коррупционных договоров, которые ещё больше выпотрошат народ Украины. Вероятно, зелень в теме. И всё. Ровным счётом ничего, кроме пиара.
То, что они пытаются выдавать за «перемогу» является очередной «зрадой», которая со временем однозначно так и будет названа. Ничего он не привёз. Эти смехотворные 60 миллионов военной помощи… Это ни о чём, эти деньги украинские военные не увидят, это вообще не деньги. Байден сам сказал, что они тратили в Афганистане 300 миллионов долларов в день, получается, что Украине на всю военную помощь они отмерили четвертушку в сутки. Это, конечно, выглядит крайне смехотворно.
Дальнейшие телодвижения Украины, если она будет пытаться загнать американцев в неудобную позицию, закончится тем, что может сложиться ситуация, как в Афганистане, когда взлетающие самолёты теряют по дороге падающих гауляйтеров известного населения, например, если будут взлетать из Борисполя.
Американцы явно поменяли свою стратегию по украинскому направлению, да и в принципе во внешней политике. Американцы сейчас в больше степени концентрируются вовнутрь, а не вовсе. Американцы переориентируют свою поведенческую модель в силу объективных причин, связанных с невозможностью дальше раздувать свою гегемонию, это становится крайне опасным для их системы.
Украина сейчас пытается найти себе нового господина, например, британцев. И они это уже делают. Британцы демонстрируют своё покровительство Украине, например, полгода назад, когда была провокация в Чёрном море, связанная с эсминцем «Дефендер», но это всё тоже ни о чем.
У Зеленского ситуация достаточно сложная. С одной стороны ему будет сложно открепиться от американцев, а американцы сейчас действительно взяли на себя гарантии перед Россией на встрече в Женеве заставить Украину выполнять Минские соглашения. А сейчас заставить Украину выполнять эти договорённости — это значит взорвать изнутри политическую систему, которую они готовили все семь лет. Система эта строилась изначально на штыках радикалов. У Зеленского выбор невелик, он не может даже начать двигаться к миру, к выполнению Минских соглашений. Для него это невозможно в силу двух причин. Во-первых, он такой же нацист, только латентный. А во-вторых, любой шаг к реальному миру поднимет полчища радикалов, и Зеленского обвинят в зраде, и начнут сносить.