Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с лидером движения русских украинцев «Парус» Юрием Котом о том, чего хочет Украина от США, каковы политические шансы России в Европе и что не понял на встрече в Вашингтоне с Байденом Зеленский

— Юрий, как Вы оцениваете последние заявления президентов США Байдена, Украины Зеленского, которые то находят общий язык, то расходятся, по словам Зеленского, в оценке перспектив Украины, например, вступить в НАТО?

— На мой взгляд, администрация Джо Байдена выстраивает свою внешнюю политику с учётом разнообразных вводных, касающихся, прежде всего разных фигурантов международного процесса.

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины

Бесспорно, что американцы учитывают все эти факторы, украинцы же всего этого не учитывают, их мир очень сильно сузился. Они делают вид, что это окно, но я уверен, что это никакое не окно, а тот самый тоннель, в котором нет в конце света.

Владимир Зеленский, посетив Соединённые Штаты Америки, рассчитывал перезапустить отношения, которые явно испортились в последние годы, ещё во времена каденции Дональда Трампа. Учитывая тот фактор, что Украина пыталась вмешиваться в американские выборы и изрядно подгадила Трампу, собственно, поэтому и отношение американцев к украинцам, мягко говоря, изменилось не в сторону потепления за время пребывания на посту президента Дональда Трампа. Зеленский наделся, что учитывая все вводные, сможет изменить ситуацию.

— Костью в украинском горле в последнее время является всё, что связано с «Северным потоком-2». Как Вы считаете, украинцы уже прошли все пять стадий принятия газового горя: от отрицания до смирения? По мне так они всё ещё находятся где-то посередине между гневом и депрессией.

— Одним из приоритетных направлений для беседы с Байденом перед встречей с ним Зеленский называл «Северный поток-2», тот самый, который для Украины по большому счёту является приговором. Для Америки в определённой степени тоже, но Америка Америке рознь, всё же за Байденом не стоят лоббисты сжиженного газа. Байден — это спекулятивный капитал, в отличие от Трампа. По большому счёту ему всё равно, будет ли эта газовая труба. Это фактор геополитики и не более чем.

Зеленский заявил о планах США все же взять Украину в НАТО © REUTERS, Jonathan Ernst Путина и были обсуждены ключевые вопросы. А после этого была ещё встреча Байдена с Меркель, которая тоже дала чёткое понимание, что «Северный поток-2» это личное дело Европы во главе с Германией и России. И здесь нет места ни Украине, которая находится за тысячу километров от газовой трубы, ни Америке, которая находится вообще на другом континенте.

Конечно, немецкой промышленности крайне выгодно иметь отношения с русским газом. И вообще с русскими энергоносителями. Накануне встречи Зеленскому явно было сказано «заткнитесь», Зеленский, скорее всего не сразу это понял, но Байден при личной встрече объяснил значение этого слова и как оно переводится на разные языки мира с американского английского.

— Как Вы считаете, возможна ли эскалация конфликта на Донбассе? Этот вопрос очень беспокоит донбассовцев, уставших жить в подвешенном состоянии.

— Попытки Зеленского то обострять, то не обострять со стороны Украины, — абсолютный блеф, потому что обострять ему нечем. И даже те мифические и символические «Джавелины», которые им даются, не помогут.

Изначально прописывается, что они не могут быть использованы на линии соприкосновения. А то, что у Украины осталось или есть?.. Даже при определённой накачке оружием всё равно не будет реализован тот сценарий, который они когда-то планировали, о котором они мечтают, и по сей день. Я говорю о варианте Сребреницы, зачистке территории. Надо не забывать о России, которая в течение получаса может привести в чувство любого, находящегося на расстоянии летящего «Калибра», как это было продемонстрировано пару лет назад вначале в районе Каспийского моря, а потом Средиземного.

Ни Минский процесс сорвать, возложив за это ответственность на Америку, у Зеленского не получилось, ни по «Северному потоку-2» решить вопрос, и уж тем более по вопросу НАТО. Сейчас по последнему вопросу они пытаются загнать американцев в угол. Они пытаются заставить американцев «хоть чучелом, хоть тушкой» прикрепить Украинку к натовскому проекту, каким-нибудь почётным членом. У Зеленского явно проблемы с понятийным аппаратом, он до сих пор не понял, что значит сочетание «член НАТО», и продолжает играть на рояле.

Украина постоянно забывает про фактор России, которую сейчас американцы драконить не будут ни при каких обстоятельствах, потому что у американцев назревает очень серьёзный конфликт с Китаем, а в конфликте Америки и Китая у России золотая карта. И в зависимости от того, кого она поддержит, а мы понимаем, что, скорее всего Россия поддержит Китай, эта золотая карта позволяет России занимать сейчас крайне жёсткую позицию, прежде всего по тем болезненным точкам, на которые давили в последние годы. Сейчас же «давилка» у них закончилась.

— Каковы, с вашей точки зрения, последствия встречи Зеленского с Байденном, исходя из последних заявлений президента Украины?

— Встреча, по сути, окончилась ничем, Зеленский вернулся несолоно хлебавши. Поездка была спектаклем. Через лоббистов организовали встречу. Не без шантажа. Подписали несколько коррупционных договоров, которые ещё больше выпотрошат народ Украины. Вероятно, зелень в теме. И всё. Ровным счётом ничего, кроме пиара.

Эксперт предположил, что США дальше намерены дальше делать с Зеленским © president.gov.ua

Дальнейшие телодвижения Украины, если она будет пытаться загнать американцев в неудобную позицию, закончится тем, что может сложиться ситуация, как в Афганистане, когда взлетающие самолёты теряют по дороге падающих гауляйтеров известного населения, например, если будут взлетать из Борисполя.

Американцы явно поменяли свою стратегию по украинскому направлению, да и в принципе во внешней политике. Американцы сейчас в больше степени концентрируются вовнутрь, а не вовсе. Американцы переориентируют свою поведенческую модель в силу объективных причин, связанных с невозможностью дальше раздувать свою гегемонию, это становится крайне опасным для их системы.

Украина сейчас пытается найти себе нового господина, например, британцев. И они это уже делают. Британцы демонстрируют своё покровительство Украине, например, полгода назад, когда была провокация в Чёрном море, связанная с эсминцем «Дефендер», но это всё тоже ни о чем.

У Зеленского ситуация достаточно сложная. С одной стороны ему будет сложно открепиться от американцев, а американцы сейчас действительно взяли на себя гарантии перед Россией на встрече в Женеве заставить Украину выполнять Минские соглашения. А сейчас заставить Украину выполнять эти договорённости — это значит взорвать изнутри политическую систему, которую они готовили все семь лет. Система эта строилась изначально на штыках радикалов. У Зеленского выбор невелик, он не может даже начать двигаться к миру, к выполнению Минских соглашений. Для него это невозможно в силу двух причин. Во-первых, он такой же нацист, только латентный. А во-вторых, любой шаг к реальному миру поднимет полчища радикалов, и Зеленского обвинят в зраде, и начнут сносить.