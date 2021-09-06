Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с экс-депутатом Верховной Рады Украины Спиридоном Килинкаровым о политических и финансовых итогах встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне

- Спиридон, 1 сентября 2021 года Владимир Зеленский посетил Белый дом, это произошло впервые после его избрания президентом Украины в 2019 году. Как вы оцениваете встречу в Вашингтоне?

— Эта встреча очень важна была для Владимира Зеленского, несмотря на то что её переносили четыре раза, и очень неудачно было выбрано время для встречи. И, тем не менее, Владимир Зеленский на эту встречу поехал и на ней настаивал, потому что она для него крайне важна с точки зрения стабилизации ситуации в преддверии горячей осени на Украине. Спиридон Килинкаров: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Встреча с американским президентом — это тот фактор, который оказывает влияние в том числе и на внутреннюю политику Украины. Мы не знаем, как на самом деле проходила встреча, но, имея подконтрольные власти средства массовой информации и переформатированное информационное поле, Зеленский преподнесёт эту встречу и её итоги гражданам Украины так, как считает нужным. Успех, победа и так далее.

Владимир Зеленский из той категории людей, которые умеют формой заменять суть, он это делает очень профессионально. Он ведь актёр. Всё это выглядит пафосно, красиво, и я думаю, что всё это будет ровно так же преподноситься украинцам.

- Можно ли после встречи в Вашингтоне говорить о равноправном стратегическом сотрудничестве между США и Украиной, был ли разговор президентов на равных или нет?



— Одна из первых фраз Владимира Зеленского была о том, что Украина и США являются стратегическими партнёрами. По факту же на Украине нет посла Соединённых Штатов Америки два с половиной года. А в Соединённых Штатах Америки нет полноценного посла уже полтора года. Поэтому я даже и не знаю, насколько у Украины и США стратегические, дружеские, партнёрские отношения, если такой элементарный вопрос, как назначение послов, до настоящего момента не решён.

Организацией встречи занимался непосредственно руководитель Офиса президента Украины. Это вообще удивительно, как правило, вопросами встреч занимается посол, но, похоже, что уровень доверия Зеленского к исполняющему обязанности посла в Соединённых Штатах Америки очень низкий. Это опять же к вопросу о команде Зеленского. Андрей Ермак сопровождал Зеленского на протяжении всего периода, заранее вылетал в Соединённые Штаты Америки и фактически сам занимался организацией встречи. «Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Встреча ритуальная, ничего нового мы не услышали. Опять те же самые слова о том, что Соединённые Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Украины и так далее. Это всё бла-бла-бла. В итоге, если говорить о том, с чем ехал в Вашингтон Зеленский, то он предполагал, что будет настаивать на санкционной политике со стороны Соединённых Штатов Америки в отношении «Северного потока-2», чтобы тот не заработал, но этот вопрос куда-то ушёл. Вопрос войны и мира практически не обсуждался. Зато Зеленский прилетел в Соединённые Штаты Америки и привёз какую-то программу модернизации Украины аж на 287 миллиардов. Я такое впервые вижу! Чтобы глава государства приезжал в другую страну с проектом модернизации собственной страны и требовал, чтобы ему дали денег на дороги, больницы, школы и всё остальное. Позор, как мне кажется.

И ни у кого из членов команды Зеленского не возникло вопроса: а можно ли в принципе так делать? Конечно, это только подтверждает тот факт, что Украина находится под внешним управлением. И то, что такого рода проекты презентуются не в собственной стране перед парламентом, например, и в массмедиа не обсуждаются, это ненормально. Президент страны едет в центр принятия решений с проектом, который там презентует. После этого невозможно уже отрицать факт внешнего управления.

- Как вы считаете, эта встреча в Вашингтоне — прорыв для украинской политики? Мы помним встречу Дональда Трампа и Петра Порошенко в 2017 году, которая была стремительной, тогда формат встречи не удовлетворил украинскую сторону. Также мы помним встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года, которая прошла на фоне скандала в США, связанного с телефонным звонком Трампа Зеленскому.



— Никакого прорыва эта встреча не принесла. Не скажу, что это был провал Владимира Зеленского, но и прорыва в отношениях Украины и Соединённых Штатов Америки не получилось. Вопрос НАТО был обсуждён вскользь. Удивительно то, что украинскую власть не смущает тот факт, что они просят американцев надавить на всех членов НАТО с тем, чтобы Украину, наконец, приняли в НАТО. Но ведь у нас есть опыт 2008 года, когда Украина была на грани решения о ПДЧ. Американцы давили на европейцев, на немцев и французов, но те сказали «нет». Не решается так вопрос с НАТО.

Украина раздаёт свой суверенитет налево и направо и считает, что во всём мире так: как американцы скажут, так все и сделают. А на самом деле в мире так не происходит. И немцы это чётко продемонстрировали: и по вопросу НАТО, и по вопросу «Северного потока-2». У них есть свои национальные интересы, которые они отстаивают. К большому сожалению, у Владимира Зеленского и его команды нет понимания того, что у Украины должны быть свои национальные интересы. Не могут национальные интересы Украины формировать американцы и рассказывать, что Украине нужно делать, а что не нужно. Но украинской власти так проще, так легче, сидеть в качестве диспетчеров и разводить педали, но это совсем не модель поведения для полноценного президента, который отвечает за будущее своей страны. «Полная поддержка» Байдена, или Как Зеленский спрыгивал с «минского крючка» © president.gov.ua

- Давайте поговорим о финансовых итогах встречи. Как вы считаете, Владимир Зеленский достиг поставленных целей?



— До конца года выделят 60 миллионов долларов. На что? На «Джавелины» очередные, которые будут храниться где-то на складах, но это опять же американское оружие, которое Украина купит за американские деньги. Обещали выделить 30 миллиардов на реконструкцию пяти блоков атомных станций. Какой компанией? Компанией «Westinghouse», которая фактически является банкротом. Напомню, эта самая компания, которая зашла со своими ТВЭЛами на украинские атомные станции и таким образом фактически вынудила построить хранилище ядерных отходов практически под Киевом. Ведь раньше все эти ТВЭЛы Россия поставляла, и Россия утилизировала на своей территории. Сейчас под Киевом построили ядерное хранилище только потому, что американская компания-банкрот зашла на территорию Украины и стала поставлять ТВЭЛы на атомные станции. И теперь они надеются, что эта компания-банкрот модернизирует, реконструирует или построит новые блоки. Мне кажется, это какая-то очередная финансовая афера. Мне кажется, что они просто отдадут под приватизацию по бросовой цене атомную энергетику Украины, самую дешёвую генерацию, которая есть на Украине. Как вообще можно иметь дело с компанией-банкротом на уровне президента страны? Это поразительно!

- Все мы помним обещание Владимира Зеленского ограничиться одним президентским сроком, изменилась ли ситуация? Зеленский пойдёт на второй срок?



— Владимир Зеленский очень хочет пойти на второй президентский срок, это очевидно. Ему очень понравилось. Визит к Байдену, его желание понравиться Байдену обусловлено прежде всего тем, что он хочет, чтобы американцы согласились или, по крайней мере, не мешали ему пойти на второй срок. Он всё для этого делает. Внутри Украины полностью переформатировано информационное поле. Практически идёт зачистка оппозиции, идёт мобилизация молодого электората. Они уже определили свою целевую аудиторию, взяли по контроль информационное пространство, они сейчас фактически всеми доступными методами борются против зарождения любой оппозиции в любой форме. Всё это говорит о желании Владимира Зеленского пойти на второй срок.