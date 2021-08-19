Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем о том, как изменилась ситуация в Центральной Азии после вывода американских войск из Афганистана, о реставрации исламского режима и о циничном бездушии США

- Сергей, как изменилась ситуация в Центральной Азии после событий 15 августа?

— Для постсоветской Центральной Азии резкие перемены в Афганистане — повод для обоснованной тревоги. В первую очередь следует быть настороже Таджикистану, у которого самая протяжённая граница с Афганистаном (1344 км). Львиная доля её проходит по берегам реки Пяндж. Охрану этой границы более десяти лет осуществляли российские пограничники, им удалось в тяжелейших боях, ценой немалых потерь отразить два крупных наступления исламских экстремистов в 1993 и 2003 годах, не считая многих сотен мелких провокаций.

В 2005 году Пограничная группа Российской Федерации по инициативе Душанбе была выведена из Таджикистана, там остались только российские советники. Сохраняется также 201-я военная база Российской Федерации, которая прикрывает подступы к столице страны Душанбе. Последнее обстоятельство совсем не лишнее: от погранперехода «Пяндж» до столицы Душанбе всего 170 км, это около трех часов езды на военной технике.

Таджикистану необходимо значительно усилить защиту границы и страны в целом. Ежедневно границу страны пересекают сотни солдат бывшей правительственной армии, спасающихся от мести талибов. Кто таким образом проникает в постсоветскую Центральную Азию, куда дальше отправится и чём займётся, совершенно не понятно. Впрочем, Таджикистан уже тесно взаимодействует в этих вопросах с ОДКБ и руководством России. «Афганистан сдали 10 лет назад». Эксперт о троянском коне, который США подарили Пакистану © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Узбекистану, в свою очередь, стоит подумать о возврате в состав ОДКБ, а также обсудить вопрос как минимум о совместном с Россией использовании авиабазы Карши-Ханабад. Там в 2001-2005 годах находился американский контингент, а с тех пор база используется армией РУ частично и нерегулярно. Между тем её возрождение способно в корне поменять всю стратегическую ситуацию в регионе.

Пора проявить себя и Шанхайской организации сотрудничества, отметившей в июне своё 20-летие. Среди важнейших задач организации прямо указаны борьба с экстремизмом, терроризмом и наркотрафиком. Вот и надо полноценно побороться. Особенно полезным могло бы быть сотрудничество со стороны Китая и Пакистана.

- Какое будущее ждёт Афганистан после вывода американских войск?

— Видимо, в Афганистане в ближайшее время произойдёт реставрация исламистского режима в более или менее жёстком формате. Политическое руководство «Талибана» делает многочисленные успокоительные заявления относительно соблюдения прав человека, но крайне сомнительно, что идеологи движения смогут контролировать полевых командиров, дорвавшихся до власти и добычи. Осложнения неизбежны.

Особого внимания требует террористическая группировка, известная как «сеть Хакани», выступающая в союзе с талибами. За ней тянутся шлейф кровавых преступлений и многочисленные связи с террористическими группами в других странах.

Россия вместе с союзниками по ОДКБ и партнёрами по ШОС предпримет всё необходимое, чтобы не допустить расползания исламского радикализма и особенно инфильтрации террористических группировок в страны Центральной Азии, граничащие с Афганистаном.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров побеседовали по телефону, обсудив ситуацию в Афганистане и договорившись продолжить консультации с Китаем, Пакистаном и ООН. Как вы считаете, какие опасности подстерегают Россию в связи с событиями в Афганистане?

— После захвата власти «Талибаном» какой-то немедленной и прямой угрозы для России не возникло. Но хлопот прибавилось. Нужен постоянный и очень плотный мониторинг ситуации как в самом Афганистане, так и во всём регионе Центральной Азии, чтобы отследить возможные угрозы в их зародыше. Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 16 августа призвал Совет Безопасности «использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане» и гарантировать соблюдение основных прав человека. Будет ли реакция на слова генерального секретаря ООН? Какой она будет? Какие инструменты могут быть использованы Советом Безопасности?

— Совет Безопасности ООН мог бы санкционировать гуманитарную миссию по эвакуации из Афганистана десятков тысяч людей, чья жизнь сейчас под угрозой из-за из сотрудничества с рухнувшим проамериканским режимом. Но запрос на такую миссию должны подать США и их союзники. А они пока проявляют циничное бездушие, бросая многих недавних соратников на расправу.

- Когда 8 июля президент США Джо Байден называл окончательную дату вывода войск Соединённых Штатов Америки из Афганистана (по его словам, это должно было случиться 31 августа), предполагал ли он, что тем самым подстёгивает талибов к активным действиям? Как вы считаете?

— Руководство Соединённых Штатов Америки проявило удивительную неосведомлённость, недальновидность и организационную бездарность при планировании и проведении операции по выходу из Афганистана. А сейчас Вашингтон продолжает усугублять возникшие проблемы.

Странно, что нет никаких попыток со стороны Соединённых Штатов Америки, Британии, Германии и др. организовать совместную спасательную операцию, создать воздушный мост для эвакуации всех своих ангажированных и засвеченных соратников. Думается, что гуманитарная катастрофа, происходящая сейчас в Афганистане на глазах всего мира, надолго станет предостережением для всех, кто рассчитывает делать серьёзные политические, карьерные и просто житейские ставки на проекты, продвигаемые Соединёнными Штатами Америки в странах-клиентах.