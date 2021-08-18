Как только у нынешних украинских властей не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречён, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета, считает глава ДНР Денис Пушилин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Денис Владимирович, в социальных сетях многие украинские граждане примеряют к Украине ситуацию с бегством американцев из Афганистана и последующим бегством проамериканского афганского правительства. Многие украинские патриоты опасаются, что если США откажут в поддержке киевскому режиму, то после этого на Украине начнется война всех против всех, которая закончится распадом страны. Как бы вы это прокомментировали? Денис Пушилин: кто он © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

— Аналогия, конечно, просматривается. Нынешний украинский режим, как, впрочем, и предыдущий, держится исключительно благодаря американской поддержке, политической и финансовой. Если бы не американцы, не было бы ни госпереворота в 2014 году, ни войны в Донбассе, ни разгула националистов, ни притеснений русскоязычного населения, ни проекта «анти-Россия».

На Украине жестоко подавляется оппозиция, политические репрессии не прекращаются, политзаключенные продолжают сидеть в тюрьмах, неугодные СМИ закрываются, из страны по политическим мотивам за последние годы выехали тысячи граждан.

- Не будем забывать и о подавлении Русской весны практически во всей Новороссии.

— Конечно. Однако подавление не значит, что миллионы граждан, которые не согласны с государственным переворотом и политикой Киева, изменили своим политическим предпочтениям. Как только не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречён, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета.

- Афганцы, вне всякого сомнения, воспринимали марионеточное проамериканское правительство как оккупационное…



— Для всей территории от Одессы до Харькова и части Донбасса, подконтрольной Украине, режим Зеленского — оккупационный. Киевские политики действуют не в интересах Украины и ее граждан, надеявшихся на обещанный в ходе выборов мир, а в интересах Запада.

Не забывайте и про олигархов. Если бы не американское посольство в Киеве, они давно бы уже развязали войну против официальной киевской власти. Вспомним, как американцы вызвали в 2015 году на ковер Коломойского и заставили его отказаться от борьбы с Порошенко, угрожая санкциями.

Свежий пример. Недавно американцы приказали Авакову покинуть пост министра внутренних дел, и он, взяв под козырек, уехал в добровольное изгнание в Италию. А представьте себе, что не было бы американцев, разве Коломойский отказался бы от борьбы с Порошенко, а Аваков ушел бы в отставку? Конечно, нет.

Так что нынешний киевский режим падёт, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане.