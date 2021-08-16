Телеведущий Сергей Веселовский — один из самых узнаваемых журналистов среди тех, кто всерьёз занимается украинской тематикой. Много лет он в ежедневном режиме интервьюирует участников событий, экспертов, коллег-журналистов, сам оставаясь «человеком в футляре»

Пришло время и Сергею Веселовскому ответить на вопросы портала Украина.ру

- Сергей, по образованию ты не был профессиональным журналистом. Как тебя втянуло в эту профессию, с чего началось твоя карьера?

— Я с 1990 года в политике. Дважды сам был депутатом, регулярно работал на различных избирательных кампаниях. Писал статьи и заметки в газеты ещё в детстве (в «Пионерскую правду») и в армии. Само собой, неплохо умел «заводить» людей, выступая на митингах. Однажды, работая в штабе кандидата в народные депутаты Украины, за пару часов написал тексты предвыборных программ и ему, и одиннадцати его спойлерам-соперникам.

В середине 2013 года, когда уже всем и всё было понятно (кроме руководства Партии регионов), мы с Константином Кныриком решили загнать евромайдановцам «троянского коня». На телеканале «Черноморка», принадлежавшем БЮТовцам Сенченко и Денисовой, мы, слывя непримиримыми врагами Партии регионов, сумели запустить еженедельное ток-шоу «На самом деле». И целых три месяца — с ноября-2013 по февраль-2014 — я в качестве ведущего вёл на главном русофобском канале Крыма оголтелую пророссийскую агитацию. Дмитрий Выдрин: Майдан стал коллайдером очень простых решений © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ну а потом, когда в Киеве американцы успешно провели антиконституционный переворот, мы с Кныриком и казаками Вадима Иловченко заняли первого марта пресс-центр соросовского «Айрекс-медиа» в здании Дома профсоюзов, куда собрали с площади Ленина несколько десятков съёмочных групп со всего мира. Провели первую в Крыму пресс-конференцию, на которой объяснили, почему Крым не согласен с переворотом и почему мы требуем проведения референдума о статусе Республики. А ещё сообщили, что с этого дня начинаем онлайн-вещание информационного агентства «Крымский фронт».

Потом, когда мы победили в Крыму, но запылал Донбасс, стали информационным агентством «Юго-Восточный фронт» и продолжили освещать события в Новороссии. А летом 2014 года мы стали международным информагентством «Ньюс Фронт», расширив свою «экспансию» на весь мир.

- Твой ютуб-канал в короткий срок набрал десятки тысяч подписчиков. Популярность дошла до того, что на некоторое время тебе даже полагалась государственная охрана, не так ли?

— Нас очень быстро заметили не только друзья, но и враги. Но если от DDoS-атак мы отбиваться научились, то от вражеских атак на вражеских ресурсах защититься практически невозможно. Поэтому «Твиттер», «Фейсбук» и «Ютуб» убивали наши страницы, аккаунты и каналы легко и непринуждённо, как в тире. Я, наверное, один из очень немногих людей в мире, который на шутку «тебя что, в Гугле забанили?», может совершенно серьезно ответить «да».

- А что до охраны?..

— Начиная с лета 2014 года сотрудники российских спецслужб несколько раз задерживали экипажи наших «доброжелателей», дежуривших с самыми сугубыми намерениями неподалёку от агентства. Ну а в мае 2017 года я оказался в списке одиннадцати журналистов-«врагов Украины», приговорённых к «бандеровскому аттентату» руководством «Национального корпуса» Андрея Билецкого. Тогда — да, какое-то время меня ненавязчиво охраняли. Тем более что в начале июня при крайне странных обстоятельствах в Одессе нашли мёртвым Григория Витальевича Кваснюка, чья программа «Правда» была для нацистов как осиновый кол. Он был в списке одиннадцати приговорённых. Платон Беседин: «Русский писатель пишет только с болью» © Facebook, Игорь Шатров

- Кто из сотен твоих собеседников тебе запомнился или, может, удивил больше всего?

— Я не могу, да и не хочу выделять кого-либо. Каждый эфир был особенным. Особенно с теми, кого уже нет с нами: с Григорием Кваснюком, Павлом Дрёмовым, Михаилом Толстых…

- Как ты уже упомянул, соцсети многократно сносили твои аккаунты и страницы. Каково это — терять сотни тысяч подписчиков, потом начинать всё сначала и снова терять?

— Главное — это не паниковать и не истерить. Уметь подниматься и продолжать бой, крепко сцепив зубы. Вот сейчас на нашем ютуб-канале около двух с половиной тысяч подписчиков. Не полмиллиона, как на убитом американцами год назад. И что? Мы приняли этот бой и руки поднимать не собираемся.

- Сейчас, как я понимаю, ты прекратил сотрудничество с агентством «Ньюс-Фронт» и начал собственный проект. В чем его суть?

— Да, сейчас я делаю новый общественно-политический информационный проект «СМЕРШ. Крымский фронт». Семь лет я сражался в меру сил и способностей с внешним врагом на дальних рубежах, и аудитория моя была от Австралии до США. И вдруг, к своему ужасу, я увидел, что враг не у ворот! Что он запустил свои щупальца глубоко внутрь России в целом и Крыма в частности. Что, ничего не опасаясь, его информационные солдаты ведут войну в нашем тылу и добиваются определённых успехов.

И поскольку у нас в «Ньюс Фронт» наложено табу на внутреннюю повестку, что абсолютно правильно, то я — по согласованию со своим товарищем Константином Кныриком — покинул агентство и полностью посвятил себя информационной «контрразведке». Мы выявляем волков в овечьих шкурах: информационных агентов врага, рядящихся в «активистов», «блогеров-общественников», «правозащитников», которые на самом деле расшатывают ситуацию и разогревают недовольство людей любыми действиями власти, спекулируют на тяге народа к справедливости.

- Ты много лет ведёшь программы и дело доходило до чудовищной нагрузки — по шесть экспертных интервью в день. Но имело ли это смысл, если на Украине тебя все равно не могли видеть?

— Если бы мои программы не доходили до адресата, то разве закатывали бы такие истерики этой зимой Джен Псаки, Джо Байден и министр финансов США, объявляя нас угрозой национальной безопасности своей страны? Эти ребята просто так из себя не выходят, для этого им нужен очень веский повод. И я очень рад, что приложил руку к их нервным срывам.

- А нет ли у тебя ощущения нашего бессилия от происходящего на Украине, ведь, несмотря на все усилия, человеческая кровь продолжает литься, мирные люди — гибнуть, а майданный режим — править.

— Нет. Просто мы смотрим на происходящее в русле обычного, человеческого восприятия этой катастрофы, а «Большая политика» — это стратегия, игра вдолгую. Идёт война, в которой майоры, полковники и генералы действуют, исходя из имеющихся в их распоряжении ресурсов. Недопустимо оголить все фронты для того, чтобы нанести врагу удар на узком участке одного из них, хотя сердце болит, зубы скрипят, кулаки сжимаются и давление скачет. Как и у всех нормальных людей.

Мы видим лишь вершину айсберга. А что на самом деле происходит, знают очень немногие. В одном я уверен точно: у Путина в команде дураков нет.

- Так можем ли мы информационно атаковать, если в тылу наблюдается определённое неблагополучие. Даже в Крыму отдельные персонажи симпатизируют киевскому режиму, несмотря на вроде бы очевидные факты его людоедства.

— Нет ни одной идеальной страны с идеальной системой. Я уже объяснил, почему перешел на внутреннюю повестку. С недостатками внутри можно и нужно бороться, возможностей для этого в России много. Но эту борьбу нельзя превращать в украинский вариант, когда тысячи хороших людей вышли с дубинками и зажгли шины в центре столицы за «всё хорошее» против «всего плохого», не понимая, что их используют негодяи в своих корыстных целях.

- Как ты сам оцениваешь политическую и экономическую ситуацию в Крыму? Каковы существуют риски для всего государства накануне осенних парламентских выборов?

— Пока — я подчёркиваю — пока ситуация полностью контролируется как федеральными, так и республиканскими властями. Но необходимо понимать, что наши враги те ещё затейники, способные обратить нам во вред и себе на пользу всё что угодно — от стихийного бедствия до межнациональных конфликтов на бытовой почве. Нужно не терять бдительность, помнить, что враг хитёр и коварен.

У программы «Политотдел», которую я сейчас выпускаю, в качестве звуковой заставки стоит мелодия «Песни о тревожной молодости». В ней есть такие слова: «Не думай, что всё пропели, Что бури все отгремели. Готовься к великой цели, А слава тебя найдёт».

Лично мне «слава» — постольку-поскольку. «Жила бы страна родная» — вот что важно.