На наших глазах оформляется ситуативный союз Петра Порошенко и «Национального корпуса», при помощи которого экс-президент Украины попытается раскачать ситуацию, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Украина.ру

В субботу у офиса президента Украины прошла потасовка участников митинга с полицией, в которой были замечены представители партии «Национальный корпус» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело).

Митинг собрали после того, как в Харькове арестовали представителей «Нацкорпуса», подозреваемых в вымогательстве. Среди сегодняшних требований националистов от власти публичный отказ от договоренностей по имплементации формулы Штайнмайера.

Участники митинга распыляли газ и использовали взрывпакеты, также они кидали в правоохранителей брусчатку. Сообщалось о семи пострадавших полицейских и одном военном.

После потасовки с полицией представители движения направились к предполагаемому месту жительства Владимира Зеленского. Они бросили через забор к территории многоквартирного дома несколько файеров. Также они выкрикивали оскорбления в адрес президента.

Андрей Золотарев, отвечая на вопрос, действительно ли речь идет о зачистке «Нацкорпуса», заявил следующее:

- Это дело пока сугубо харьковское, которое, как я понимаю, может расшириться, поскольку «Нацкорпус» и в других регионах занимался подобными вещами. Силовики (дело тут не в законности и не в морали) воспринимают ультраправые группировки как конкурентов в монополии на насилие, а конкурентов нигде не любят. Точно так же, как менты передушили братву в конце 90х, так и они передушат ультраправых, если последует команда «фас».

Билецкий это прекрасно понимает и не будет выходить за рамки. Вчерашняя акция продемонстрировала не силу, а бессилие «Нацкорпуса». Она показала, что как только уходит «крыша», эти лихие ребята сразу теряются.

То, что они быстро нашли общий язык с избитым фотокором издания «Буквы» — это очень показательно. Раньше такого проявления ответственности и покаянных видео «азовюгенда» мы не видели. Это подтверждает, что речь идет если не о сотрудничестве, то некоем пакте о ненападении между Порошенко и «Нацкорпусом».

Есть украинская пословица: гуртом и батьку бити легче. Политика иногда укладывает в постель очень разных партнеров. В Украине мы уже не раз видели причудливые союзы, и неудивительно, если Порошенко найдет союзника в лице «Нацкорпуса».

Порошенко с помощью «улицы» попытается раскачать ситуацию. Понятно, что несанкционированный Вашингтоном Майдан является контрабандным, но надо знать Петра Алексеевича. Он может закусить удила и настоять на своем. Он понимает, что вход на Банковую через парадную дверь ему заказан, а значит, что ему нужно, чтобы кто-то подогнал ему бульдозер.

Я думаю, что этот альянс мы увидим осенью. Это только проба пера. Но я думаю, Билецкий убедился, что его ресурсы ограничены. Со всей мобилизацией он может собрать максимум тысячу человек (включая этих «азовюгенд», которых можно нанять за 200 гривен, им все равно, кого бить).

То, что Билецкий получит значимый пост — исключено. Этого не смог сделать даже Аваков. Повторюсь, все вырастает из Харькова. У Кернеса был «Оплот», и Авакова были «Патриоты Украины». Это были бандитские группировки, но их идеологически упаковали, и они стали чуть ли не робингудами.

Да, Аваков сделал Билецкого народным депутатом, вытащил из тюрьмы, но больше сделать не смог. Он пытался выстроить партию, но это не получилось. «Нацкорпус» — лишь ударный инструмент.