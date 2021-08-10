Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем о том, каким образом США планируют остановить Китай, об амбивалентном отношении Вашингтона к Москве и о том, как будет развиваться ситуация вокруг «Северного потока-2» после ухода Ангелы Меркель

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Сергей, Китай своим быстрым и упорным прогрессом нервирует Соединённые Штаты Америки. Очевидно, что Соединённые Штаты Америки попытаются остановить Китай. Как вы считаете, каким путём пойдёт Вашингтон? И какую роль будет играть Россия в отношениях Соединённых Штатов Америки и Китая?

— Соединённые Штаты Америки пытаются хотя бы замедлить, а в идеале — остановить, неуклонное восхождение Китая к мировому лидерству в четырёх номинациях: экономика в целом, передовые технологии, финансы и торговля. По объёму внешней торговли Китай уже занимает первое место. По размерам экономики (ВВП) станет первым в ближайшие несколько лет. В технологиях Китай всё серьёзнее наступает Соединённым Штатам Америки на пятки. Что особенно тревожит Вашингтон — Китай рвётся вперёд в системах связи пятого поколения и в работах по искусственному интеллекту. Почти панически смотрят в Вашингтоне на продвижение Китая в сфере новой валюты — цифрового юаня.

Одновременно Китай поощряет другие страны разрабатывать свои национальные цифровые валюты и создаёт мировую биржу национальных цифровых валют в Сингапуре на основе автономной электронной платформы. Когда это заработает, большинство стран мира смогут торговать в национальных цифровых валютах, мгновенно проводя любые обменные операции без участия доллара США. Что означает конец долгой эпохи гегемонии доллара в мировых финансах.

Меркель приедет в Киев на переговоры с Зеленским — СМИ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Мун Чже Ин. Тревожусь за него. При этом Соединённые Штаты Америки стараются любой ценой избежать угрозы конфликта на двух фронтах — против Китая и против России. Поэтому в отношениях с Россией выбрана доктрина Джо Байдена, означающая курс на «стабильность и предсказуемость».

- Некоторые политологи высказывают предположение, что кураторство над Украиной переходит к Великобритании, верно ли это?

— Это суждение пока безосновательное. У Великобритании нет никаких ресурсов для такого «кураторства», да и доктринально это никак не сформулировано. Не стоит придавать чрезмерного значения ситуационному позированию отдельных политиков, которые вряд ли задержатся во властных сферах.

- Срок Ангелы Меркель подходит к концу, совсем скоро в Германии произойдёт смена власти. Какие могут быть дальнейшие действия Соединённых Штатов Америки в отношении «Северного потока-2»?

Сергей Станкевич рассказал о перспективе большой войны Украины с Россией © РИА Новости, Владимир Песня Армину Лашету важно сейчас убедительно выиграть выборы в сентябре и сохранить правительственную коалицию вместе с социал-демократами. Без «зелёных». Если это получится, то у Вашингтона пропадут последние стимулы к борьбе против «Северного потока-2».

К тому же в сентябре станет ясно, что полупустые хранилища газа в Евросоюзе сулят зимой неизбежную катастрофу, если безответственные политиканы попробуют навязать Евросоюзу какие-либо авантюры.

- Почему, на ваш взгляд, такие странные амбивалентные отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки — то переговоры, то оскорбления с американской стороны?

— Американское «глубинное государство» уже твёрдо определилось: Соединённым Штатам Америки нужна стабилизация отношений с Россией на ближайшие десять-пятнадцать лет. Эту линию и воплощает Байден. Но Америка внутри беспрецедентно расколота по партийным, расовым, идеологическим и морально-этическим линиям.

Любой режим в Белом доме сейчас неизбежно будет достаточно шатким. Тем более что Джо Байдена дополнительно ослабляют возраст и тень Дональда Трампа, жаждущего реванша. Так что сам Вашингтон никакой «стабильности и предсказуемости» никому обеспечить не сможет. Колебания в политике Джо Байдена в отношении Российской Федерации неизбежны, поскольку американский президент и внутри страны, и в Конгрессе вынужден постоянно маневрировать и торговаться, желая получить минимально необходимую поддержку своим инициативам.