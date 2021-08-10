Если в Иране или в Северной Корее продолжают пользоваться углем, тем самым загрязняя планету, то Запад объявит эти страны бандитскими. Против них, чтобы заставить их отказаться от угля или нефти, будут вводиться не только санкции, но и вестись войны, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, в связи с баталиями вокруг «Северного потока-2» мы часто касались темы «зеленой энергетики», которая в Германии в будущем придет на смену не только углю, нефти и атому, но и газу. Расскажите нашим читателям, что это такое?

— Зеленая энергетика — это, с одной стороны, экономика будущего. Но перейти к ней очень технически трудно — надо отказаться от нефти, газа и угля, от атомной промышленности. Надо будет начинать создавать новые технологии. ЕС решил к ней перейти, так как, по его мнению, надо спасать Европу от загрязнения и от того, что атмосфера перегревается. Там считают: единственная возможность спасти жизнь на планете — внедрить зеленую технологию. Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Но все это сложно, потому что к техническому вопросу, с которым мало кто спорит, так как и в России, и в Китае, и в Америке все понимают, что надо строить зеленую энергетику, прибавилось два аспекта.

Первый — идеология. Попытка сделать весь мир зеленым в Германии, да и во Франции это чувствуется, набирает революционный характер. Идеологический характер. Все вопросы, которые будоражили европейское общество после Второй мировой войны — темы социальной справедливости, коммунизм, капитализм, — сошли на нет. Их больше нет.

Теперь все задают друг другу вопрос: ты за загрязнение окружающей среды? Если за, то ты плохой. А если ты за то, чтобы больше не летать на самолетах и не ездить на автомобилях, а только на велосипедах, то ты хороший. Алексей Зубец: Глобальный энергопереход – это большая ложь для всего человечества © Youtube / Алексей Зубец

Второй аспект: это желание Германии продавать свою новую технологию зеленой энергетики всему миру. Не зависеть от российских энергоресурсов, а, наоборот, самим продавать новые технологии, зарабатывая при этом большие деньги. Германия считает, что это будущее ее рынка.

Но вот тут просчет: в одиночку Германия не сможет «позеленеть». Европа тоже не сможет, поэтому в экологической сфере надо сотрудничать, как раньше в вопросах разоружения. Европа слишком маленькая, чтобы командовать миром. Ее начнут обвинять в новом колониализме, в том, что она хочет снова своей зеленой экономикой всех колонизовать.

Поэтому Европе надо договариваться со всеми странами — Россией, Америкой, Китаем, Индией, Австралией — и находить компромиссы. Это нелегко.

Но в Германии только и слышны разговоры о том, что все должны равняться на немцев и реализовывать в жизнь зеленые проекты, которые они придумали, и точка. Сейчас это приводит к недопониманию, а в будущем — и к конфликтам, в том числе и вооруженным.

- Это как?

— Не исключаю, что через 20 лет будут вестись войны за зеленую экономику. Вот мы, немцы, в Германии ездим на велосипедах и не летаем на самолетах (тут я несколько утрирую), а где-то в Иране или в Северной Корее продолжают пользоваться углем, тем самым загрязняя планету.

Сразу начнется агитация и пропаганда против этих стран, они будут объявлены бандитскими. Против этих стран, чтобы заставить отказаться от угля или нефти, будут вводиться не только санкции, но и вестись войны. Дмитрий Абзалов об энергопереходе ЕС, США, России и Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Когда начнется переход Германии и Европы к зеленой энергетике?

— Зеленой идеологией проникнута вся немецкая элита. И не только Партия зеленых. Это скорее уже правозащитная организация, выступающая за утверждение либеральных ценностей во всем мире. Мало того, в Германии Конституционный суд решил, что немецкое правительство плохо работает. Он сказал: вы хотите к 50 году отказаться от угля и газа? Нет. Вы должны сделать это на 10 лет раньше.

Кто этому суду давал такие права? А суд свое решение аргументирует тем, что надо спасать жизнь следующего поколения. Поэтому немцы сейчас будут пытаться всю Европу перестроить на зеленый лад.

- И что, все простые немцы в отличие от элит с таким подходом согласны?

— Нет. Некоторые будут такой подход бойкотировать. Ну кого можно убедить отказаться от машины или от того, чтобы летать на самолете? Никто особенно не собирается ставить у себя на крыше солнечные батареи. И самое главное — все крестьяне и люди, которые живут в деревнях, просто воют из-за того, что им перед носом ставят ветряки.

Сейчас едешь по Германии и видишь кругом ветряные мельницы. А их нужно по планам выстроить в 4 раза больше, чтобы уйти от грязных технологий. Это будет вести к тому, что птицы будут погибать, попадая в эти жернова. Ландшафт из-за этих ветряков будет просто изуродован.

Люди не будут просто так это поддерживать. На административном уровне уже идут бои. Блицопрос: Анатолий Вассерман о глобальном энергопереходе © РИА Новости, Александр Натрускин

Некоторые нации будут этому сопротивляться: Польша не откажется от угля, Россия — от газа, южные страны пошлют немцев, правда, не громко, подальше.

Но Германия, Скандинавия и страны Бенилюкса будут пытаться зеленую революцию осуществить. В США Трамп все это прекратил, но вот пришел Байден и хочет все зеленое вновь возобновить. В Америке сильно промышленное лобби. Если в Германии еще как-то можно людей административно-законодательным путем заставить все это соблюдать, то в Америке это невозможно.

- Обретет ли сопротивление зеленой революции какие-то политические и идеологические формы?

— Партия «Альтернатива для Германии» говорит, что все это надо делать медленнее, без спешки, не надо ломать экономику. Но ее затыкают. У нас вся пресса фактически работает на стороне правительства и Партии зеленых. Люди ведь считают, что они совершают зеленую революцию. Этим людям кажется, что они придумали новую идею, которая может осчастливить все человечество.