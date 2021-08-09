Количество незарегистрированного оружия на Украине огромное, а, по меньшей мере, треть членов украинских националистических организаций имеет реальный боевой опыт, напоминает руководитель донецкого отделения российской общественной организации "Новые скифы" Александр "Варяг" Матюшин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Александр, некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки Авакова собирается провести на Украине денацификацию. По их мнению, это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские националистические организации типа «Нацкорпуса», С14, Правого сектора и другие, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов. Согласны ли вы с этим утверждением? И, если не согласны, чем объясните активность правоохранителей, которые провели обыски и аресты представителей «Нацкорпуса» в Харькове, например?

— Зеленскому вряд ли удастся взять под контроль или ликвидировать украинские националистические группировки, которые были вскормлены и расцвели ещё при "антинародном режиме Януковича", несмотря на то что нынешний "белый вождь" Билецкий, а также пара других лидеров националистов при нем были посажены в тюрьму.

Что же касается обысков и арестов у «Нацкорпуса» в Харькове, то это всего лишь передел сфер влияния. Ведь ни для кого ни секрет, что украинские националисты давно заняли место "братков" и занимаются "крышеванием", рэкетом и контрабандой. Достаточно вспомнить открытый конфликт между СБУ и "Правым сектором" в 2015 году в Закарпатье, который со стороны правительства был подан как борьба с экстремизмом, со стороны националистов как борьба режима с патриотами, а на деле являлся "отжимом" со стороны силовиков контрабандного пути по торговле контрафактными сигаретами в Европу.

- По вашему мнению, украинские праворадикальные формирования — это самостоятельные игроки, которые представляют серьезную уличную силу и которые действуют автономно от украинских силовых структур, или на самом деле их сила только в том, что за ними стоит какой-либо «серьезный дядя» типа того же Авакова или высоких чинов из СБУ и МВД, без которых они ничто и которых (праворадикалов) очень легко разогнать?

— Без сомнения, правые украинские радикалы взаимодействуют с высокими чинами из силовых структур. Достаточно вспомнить о том, что одиозный полк "Азов" состоит в структуре МВД Украины. И это сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Чиновники силовых структур думают, что контролируют украинских радикалов, используя их в своих целях, и смогут на определённом этапе от них избавиться.

Украинские же националисты получают "крышу" от силовиков и свободу действий в определённых сферах. Однако со стороны силовиков является большой ошибкой думать, что они смогут в будущем избавиться от украинских националистов, выполнивших свою, отведенную им силовиками роль. Этого не произойдёт.

Некогда Янукович, активно вскармливавший ВО "Свободу", а через них и другие националистические группы, думал, что будет использовать их как страшилку для электората Юго-Востока на выборах. Но этого не произошло. Выпестованные им националисты стали движущей силой на Майдане, приведшем к свержению самого Януковича.

- Как вы считаете, если на Украине будет проведена зачистка руководителей и среднего звена националистических группировок, останутся ли ячейки, группы идеологически "упоротых" наци, и что они будут делать в ответ на действия власти?

— Если, в качестве бреда, на Украине действительно произойдёт зачистка руководителей украинских националистических структур, то низовые группы могут уйти в подполье и начать вести реальную городскую герилью. Ведь количество не зарегистрированного оружия на Украине огромное, а, по меньшей мере, треть членов украинских националистических организаций имеет реальный боевой опыт.

- Что такое, по-вашему, денацификация? Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы очистить Украину от неонацистов и правых радикалов, которые навязывают свою идеологию некоторым представителям власти, части гражданского общества и хозяйничают в стране (например, оказывают воздействие на суды, проводят силовые акции против оппозиционных пророссийских или условно пророссийских политиков)?

— Денацификация — это целый комплекс мероприятий, направленных на очищение украинского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния идеологии украинского интегрального национализма. Однако ее следует проводить только после тотальной смены политических элит Украины, как тех, кого называют проевропейскими либеральными, так и тех, кого считают пророссийскими.

Ведь после прихода к власти, те, кого считают пророссийскими политическими силами, становятся мягкой, я бы даже сказал "махровой" силой украинского национализма. Это как в старой азиатской сказке, где воин приводил дракона и, убивая его, сам превращался в дракона. Так и на Украине, приходя к власти, любая политическая сила, возникшая после 1991-го, вне зависимости от лозунгов становится проукраинской и антирусской в мягкой либо в более жёсткой форме.

Для успешной денацацификации на Украине следует сместить все нынешние политические элиты, присоединить Украину к России в качестве федеральной земли и провести тотальную русификацию. Заставить их убить в себе украинца, как сами украинцы убили некогда в себе русского и сейчас физически убивают русских на Донбассе.

- Александр, смотри. Тот, кто прочитает это твое интервью, может сказать: меня коробит словосочетание "тотальная русификация", потому что тогда, чем мы, русские, отличаемся от украинских националистов, которые выступают и поддерживают тотальную украинизацию и уничтожение всего русского на Украине?



— На самом деле в вопросе тотальной русификации Украины нет ничего страшного. Это нормальный исторический процесс, призванный вернуть Малую Русь в лоно священного союза народов России-Евразии. При этом Малая Русь не является неким унизительным термином по отношению к территории, носящей сейчас название "Украина".

Наоборот, это место "откуда есть пошла земля Русская", для сравнения: у сербов тоже есть "малая" и "Великая" Сербия. Сам же проект "Украина", выведенный в Австро-Венгрии для противодействия стремлению Российской империи объединить все славянские земли, является искусственным и подлежит уничтожению на исконно русских землях Малороссии.

А для того чтобы это сделать, необходимо тех, кто уже впитал в себя бациллу "украинства", привить вакциной "русификации", иначе Украина как антирусский проект будет вечной кровоточащей раной на Юго-Западной границе Русского мира.

- Есть ли в украинском обществе запрос на денацификацию? Готово ли общество адекватно отнестись к действиям властей, если они все же начнут не показушную, а реальную борьбу с неонацистами?

— Запрос на денацификацию на Украине, конечно же, есть. Но проблема в том, что этот запрос не выходит дальше разговоров на кухнях и в чатах соцсетей. И пока простые жители Украины не найдут в себе силы объединиться и начать бороться с украинскими националистами на улицах и через продвижение своих будущих лидеров во власть и силовые структуры, денацификации на Украине не произойдёт, а будет производиться передел сфер влияния на теневом рынке под видом этой денацификации. Если жители Украины не хотят освободиться от власти нацистов и воров, их никто не освободит.