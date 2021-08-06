Сговорчивость/несговорчивость позиции Киева определяется не улицей. Улица – это только инструмент. Она определяется отношениями между Киевом и Вашингтоном или между Москвой и Вашингтоном, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

На Украине началась зачистка наследия бывшего министра МВД Арсена Авакова. Кабмин показательно уволил заместителя главы МВД, создателя сайта «Миротворец» Антона Геращенко, в отставку добровольно ушел связанный с экс-руководителем министерства начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

В ближайшее время напишут заявления на увольнение руководители управлений полиции в Харьковской и Одесской областях. Наряду с этим началась атака на подконтрольных Авакову уличных радикалов из «Нацкорпуса».

- Константин Петрович, речь идет об уничтожении системы Авакова или это попытка власти Зеленского переподчинить себе эту систему?

— Я думаю, это и то, и другое. Это попытка деактуализировать Авакова и попытка Зеленского взять под контроль и силовое ведомство, и улицу, которая была раньше ресурсом Авакова. Насколько у него это получится, сказать сложно. Мы это увидим по тому, насколько сильны его финансовые и организационные возможности.

- Что в связи с этим будет предпринимать Аваков?

— Пока что он будет выжидать. Он даст возможность власти расстрелять все патроны, а потом уже, отдохнув, возвратясь в Украину после своих итальянских каникул, будет что-то предпринимать. Что именно — посмотрим.

- Будет ли «Нацкорпус» предпринимать целенаправленные акции протеста?

— «Нацкорпус» — это слишком небольшая организация. Ее возможности слишком преувеличены. Организации такого типа ликвидируются за считанные дни. Если Зеленский поставит такую задачу, то у него достаточно сил и ресурсов для того, чтобы такую организацию ликвидировать. У него вообще достаточно возможностей для того, чтобы прибрать к рукам всю «улицу»: кого-то купить, кого-то посадить, кого-то отправить в утиль.

- Насколько оправданны разговоры о том, что Зеленский якобы очень боится радикалов и это мешает проводить ему иную политику?

— Он их боялся до тех пор, пока не обзавелся своими радикалами. «Надо, Вова, надо!» На Украине началась денацификация?

- Вы сказали, что возможности «Нацкорпуса» слишком преувеличены. В таком случае какая из этих группировок самая сильная?

— Повторюсь, что все эти группировки были сильны до тех пор, пока они чувствовали «крышу» в лице СБУ, МВД и других силовых структур. Как только эта «крыша» исчезла, все они очень легко посыпались. Плюс ко всему многие из них давно превратились в «мальчиков по вызову», которым за деньги предлагалось рейдернуть то или иное предприятие, попугать того или иного политика или прийти на Банковую, чтобы попрыгать или разрисовать стены. Идейные радикалы уже отошли в прошлое.

- К каким последствиям может привести тотальная зачистка этих группировок?

— Это приведет только к оздоровлению климата в стране. Все эти группировки — это раковые метастазы на политическом теле Украины.

- Возможна ли мягкая денацификация Украины по испанскому образцу, которая была во времена Франко?

— Я думаю, да. Я думаю, что именно по этому образцу и будет развиваться ситуация. Правда, при Франко денацификация растянулась во времени, а у нас времени не так много.

- Будет ли денацификация способствовать тому, что политика Киева по Донбассу будет более сговорчивой?

— Сговорчивость/несговорчивость позиции Киева определяется не улицей. Улица — это только инструмент. Она определяется отношениями между Киевом и Вашингтоном или между Москвой и Вашингтоном. Если Вашингтон даст команду идти на выполнение Минских договоренностей, Киев сразу же пойдет.