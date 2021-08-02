Борьба между «олигархическим» и «монархическим» началами в молдавской политике и будет являться её главным нервом в ближайшее время, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, в Молдавии недавно прошли парламентские выборы. Спикер избран, а будет ли быстро утвержден премьер?

— 29 июля на пост спикера парламента Молдовы избран представитель партии большинства «Действие и солидарность» Игорь Гроссу. В ближайшее время будет избран премьер-министр. Президент РМ Санду уже внесла в парламент кандидатуру Натальи Гаврилицы — однопартийца парламентского спикера.

Нет сомнений, что монобольшинство одобрит это предложение.

По украинской терминологии обе эти фигуры подпадают под понятие «соросята». После окончания гуманитарных факультетов молдавских вузов Гроссу и Гаврилица работали в представительствах различных международных организаций в РМ, участвовали в западных мониторинговых миссиях при органах власти Молдовы. И вот теперь им самим доверено стать во главе политических институтов Кишинёва.

Таким образом, происходит укрепление системы «внешнего управления».

Также обращает на себя внимание то, что Гаврилица родилась и провела детские годы в Приднестровье. Наверняка её «левобережное» происхождение будет использоваться в ходе политической борьбы вокруг и внутри Приднестровской Республики.

- Каково соотношение в парламенте прозападных и пророссийских сил? Много ли в нем юнионистов, то есть тех, кто выступает за объединение Молдавии с Румынией?

— Пропрезидентская правящая партия, выступающая за западный вектор развития Молдовы, обладает абсолютным большинством в парламенте (63 из 101 места).

В то же время левую оппозицию в парламенте можно лишь с большой натяжкой назвать «пророссийской». Ведь фракцию коммунистов и социалистов возглавляет Владимир Воронин. Напомню, что в пору своего президентства он отказался реализовывать свои пророссийские предвыборные обещания: присоединение к Союзному государству России и Белоруссии, расширение сферы применения русского языка и другие.

В последний момент Воронин отказался подписывать «Меморандум Козака» об урегулировании отношений Молдовы и ПМР. Если бы тот документ был тогда подписан, то сегодня мы наверняка имели бы в Молдавии несколько иной политический ландшафт.

Поэтому нынешнее противостояние в парламенте РМ можно свести к борьбе «западников» с «многовекторниками».

- Как парламенту будет работаться с президентом, у которого есть румынский паспорт помимо молдавского?

— Работаться будет нелегко, и не столько из-за румынского гражданства президента. Санду идёт по пути введения «ручного управления» президента в стране.

Наблюдатели обратили внимание, что речь Санду на учредительном заседании парламента выходила далеко за пределы полномочий символического главы государства. Президент уже обнародовала программу действий правительства, которое ещё не сформировано.

Распределение должностей руководителей парламентских комитетов и министерств по сути ведётся сейчас самим президентом. Для молдавских политических элит, привыкших к условиям олигархии, это серьёзный вызов. Вероятно, борьба между «олигархическим» и «монархическим» началами в молдавской политике и будет являться её главным нервом в ближайшее время.

- Как будут развиваться отношения с Приднестровьем после парламентских выборов? Эти выборы как-то повлияют на эти отношения?

— Мне ваш вопрос навеял эпизод из фильма «Свадьба в Малиновке», когда в ответ на слова «пана атамана Грициана Таврического» о том, что он атаман идейный, одна из поселянок сделала вывод: «значит, будут грабить».

На днях Санду заявила, что она рассчитывает на разблокирование торговли с Россией. Безусловно, данная задача является для её правления архиважной. Но чтобы решить эту задачу, президент РМ имеет только один рычаг — это давление на Приднестровье, ну и на миротворческую операцию России в регионе.

Так что борьба за улучшение экономических показателей Молдовы антироссийским правительством в Кишинёве грозит Приднестровью новыми испытаниями.