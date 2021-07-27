Удивительно, что европейские страны, а также Израиль не препятствуют уничтожению памятников Второй мировой войны на Украине и вовсе не обращают на это внимания. Об этом в комментарии Украине.ру заявил политтехнолог Марат Баширов

Ранее во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Тридцатиметровую стелу, расположенную рядом с могилами героев, погибших при освобождении Львова, повалили еще несколько лет назад и до последнего времени разбирали по частям. Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

«Это продолжение все той же старой политики. На Украине существует огромное движение, которое мы называем пронационалистическим, где-то у них есть даже элементы фашистской идеологии. Так что то, что они борются с памятниками, неудивительно. Самое удивительное то, что власти это поддерживают, то есть это становится частью украинской политической культуры.

Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

То, что у каждого в голове, — это не вытравить. Сама защита исторической памяти — это то, что остается у каждого внутри. Так что, мне кажется, попытки украинских властей быстро все перевернуть носят внешний характер. Хотя у части населения — молодого — меняется взгляд на историю Украины. Но у взрослого населения такие действия вызывают скорее внутренний протест».