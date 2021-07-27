Ранее во Львове окончательно уничтожили мемориал на Холме Славы — памятник погибшим солдатам Великой Отечественной войны. Тридцатиметровую стелу, расположенную рядом с могилами героев, погибших при освобождении Львова, повалили еще несколько лет назад и до последнего времени разбирали по частям.
«Это продолжение все той же старой политики. На Украине существует огромное движение, которое мы называем пронационалистическим, где-то у них есть даже элементы фашистской идеологии. Так что то, что они борются с памятниками, неудивительно. Самое удивительное то, что власти это поддерживают, то есть это становится частью украинской политической культуры.
Мы с тревогой наблюдаем за этим из России. И еще удивительно, что этому не препятствуют европейские страны, нет реакции, например, того же Израиля, народ которого очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.
То, что у каждого в голове, — это не вытравить. Сама защита исторической памяти — это то, что остается у каждого внутри. Так что, мне кажется, попытки украинских властей быстро все перевернуть носят внешний характер. Хотя у части населения — молодого — меняется взгляд на историю Украины. Но у взрослого населения такие действия вызывают скорее внутренний протест».