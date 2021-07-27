Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с врачом-психиатром Инной Расторгуевой о харассменте

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22 июля 2021 года появилась информация об обвинении Харви Вайнштейна в изнасиловании ещё пяти женщин в период с 2004 по 2013 год. Шестидесятидевятилетний продюсер, уже приговорённый к 23 годам тюремного заключения, вновь предстал перед судом, вину он не признал, заявил, что все возможные сексуальные контакты происходили только по обоюдному согласию.

— Инна, о харассменте очень сложно говорить. Очень часто общественное мнение не на стороне жертвы. Многие люди относятся к харассменту скептически, но ровно до того момента, пока не испытают его на себе. Давайте разберёмся с понятием: что же такое харассмент?

— Слово впервые появилось во Франции в начале XVII века, тогда оно означало «натравить охотничью собаку на дичь». В настоящее время значение этого слова из фактического стало метафорическим. Теперь дичь — это девушка или женщина, которая стала объектом харассмента.

В октябре 2017 года Голливуд взорвала разоблачительная статья — самого влиятельного продюсера Харви Вайнштейна обвинили в многочисленных домогательствах к молодым сотрудницам и актрисам его компании в течение 30 лет. История с Харви Вайнштейном вернула голос всем, кто должен был долгое время молчать.

В России понятие sexual harassment юридически не закреплено, поэтому возникают проблемы с его трактовкой. Речь идёт о нежелательном внимании сексуального характера, которое ставит жертву в неловкое положение. Это не только попытки изнасилования, но и сомнительные шутки, жесты, звуки, которые могут оскорбить и унизить.

В правовом поле термин «харассмент» применяется к отношениям, в которых есть иерархия: человек проявляет неуместное внимание к лицу, находящемуся от него в зависимости. Речь идёт о намёках на секс за продвижение по службе от начальника подчинённому, обещании хорошей отметки от преподавателя студентке и подобных ситуациях. Жертву ставят в заведомо невыгодные условия: либо она соглашается на требования агрессора, либо попадает под «санкции».

— Инна, давайте поговорим на языке статистики. Харассмент — это частое явление?

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— Инна, почему харассмент — явление, о котором не принято говорить?

— Анна, считается, что нет в этом ничего страшного: ну, сказали тебе что-то непристойное про твою грудь, ягодицы, ноги, так стой и радуйся, что тебя вообще заметили. Обращается к тебе руководитель в уменьшительно-ласкательной форме «дорогуша, зайка, кисуля, лапуля», если тебе не нравится такое, так и не обращай внимания. Ведь харассмент на словах — это манипуляция, психологическое давление. Мне, например, неприятно быть «кисулей-лапулей»!

Задумывался кто-либо о том, как влияет подобное обращение? У девушек снижаются самооценка, успеваемость, трудоспособность, они становятся более пессимистичными и агрессивными, появляется депрессия. В некоторых особо острых ситуациях жертвы домогательств долгое время не могут преодолеть внутренний барьер, не могут общаться с противоположным полом, становятся социофобами, не могут нормально работать и жить полноценной социальной жизнью.

— Инна, откуда берёт начало харассмент?

— Как только девочка вступает в период полового созревания, она превращается не в прекрасного лебедя, а в секс-объект. Ее начинают оценивать: как выглядит, как подчеркнута грудь, как выделяются губы, как джинсы обтягивают бедра. Это происходит автоматически, на уровне подсознания, и касается абсолютно всех женщин: от школьниц до высокопоставленных чиновниц. Начнём со школы: мужчины-учителя, которые оказывают внимание школьницам, но там «хватает ума» не переходить грань, помня об Уголовном кодексе. Но в памяти фразы со школьной скамьи, например: «Я повешу Вас на Вашем лифчике», нежные поглаживания руки во время сдачи задолженности, оценивающий взгляд учителя физкультуры на твоей фигуре, когда ты выполняешь упражнение.

После окончания общеобразовательной школы «прекрасный лебедь» плывёт дальше — вуз или другое учебное заведение. Сколько историй, когда «седой профессор под дождём по лужам резво скачет, а зацелованная им девчонка над пятёркой плачет». Не будем лукавить, в каждом вузе есть такой преподаватель, о котором из уст в уста студентки передают информацию: «К нему не дай Бог одной заходить». И горько осознавать, что оценку ты можешь получить не за навыки, знания, а за другое.

«Прекрасный лебедь» плывёт дальше и сталкивается с новым потрясением — получение желанной должности, которую бывает, что приходится получать через постель, а не благодаря своим знаниям и труду.

Выделю основное: жертва должна быть зависима от агрессора. Более высокое положение, зависимость от него дают ему возможность безнаказанно контролировать другого человека, нападающий упивается чувством собственного превосходства. Харассер и его жертва часто находятся на разных ступеньках социальной лестницы.

— Инна, что же такое домогательство? Где пролегает тонкая грань между флиртом и харассментом?

— Международные правоохранительные организации ориентируются на определение американской Комиссии по равным возможностям трудоустройства, согласно этому, домогательством являются: намеки, просьбы и предложения интима, требования и угрозы сексуального характера, слова и поступки.

Самый простой способ отличить домогательство от флирта — это сказать «нет». Если после того, как человек прямо попросил прекратить какие-либо высказывания или действия, они не прекратились, — это уже не флирт.

— Инна, давайте разберём личность домогателя — харассера.

— Харассер получает удовольствие от самой охоты, чувствует волнение, прилив ярких эмоций от осознания того, что может нарушать границы и ему за это ничего не будет. Психолог Эллен Хендриксен выделила условия, которые способствуют харассменту. Это так называемая «тёмная триада» — три свойства личности, которые развязывают руки для домогательств: нарциссизм, психопатия и макиавеллизм.

Нарциссизм — это чрезмерная самовлюблённость и завышенная самооценка, сочетающиеся с отсутствием сочувствия.

Нарциссам всё равно, нравятся ли они окружающим, но они нуждаются в них, чтобы блистать на их фоне. Такие люди оправдывают сексуальные домогательства тем, что они заслуживают этот сексуальный опыт. Нарциссы просто не могут смириться с тем, что кто-то отказывается от связи с ними.

Для психопатов мир вращается вокруг бесстрашного доминирования и агрессивной импульсивности. Они готовы имитировать любые чувства, чтобы эксплуатировать жертв. Они домогаются, просто потому что могут, других причин не требуется.

Макиавеллизм — государственная политика, построенная на культе грубой силы. В отрыве от юридических терминов он означает попытки контролировать окружающих через доступные рычаги. В психологии макиавеллизм приписывают типу личности, которая является мастером манипуляций. В совокупности эти три свойства образуют опасный коктейль из манипуляций, обмана и попыток эксплуатации в сочетании с игнорированием чувств других людей.

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Агрессор подменяет понятия. Актёр Билл Косби, которого обвинили в изнасиловании более 60 женщин, называл свои встречи с жертвами свиданиями. Хотя пострадавшие заявляли, что он поил их таблетками.

Преступник переносит ответственность с себя на внешние обстоятельства. В качестве иллюстрации — тот же случай с Вайнштейном, который заявил о давлении на него культуры того времени.

В-четвёртых, нарушитель минимизирует вред, причинённый жертве, дегуманизирует и обвиняет пострадавшего. Так, один телеведущий, уволенный с канала Fox News за сексуальные домогательства, однажды сказал о женщине, изнасилованной и убитой в Нью-Йорке, что она сама в этом виновата. Жертва была одета в мини-юбку и топ, потому «каждый хищник воспользовался бы этим». Все эти оправдания позволяют агрессору спокойно спать по ночам.

— Инна, как бороться с харассментом?

— Фиксировать все проявления домогательств, записывая дату, время, суть. Главное, что необходимо запомнить, — без доказательств передавать факт домогательства огласке рискованно, так как сам пострадавший может получить ответное обвинение о клевете.

— Как вернуться к обычной жизни?

— Первым шагом на пути к восстановлению равновесия будет признание того, что с вами произошло, потому что после события вы можете пребывать в шоке, а затем может возникнуть отрицание. Это весьма распространенная реакция сознания, которая пытается вас защитить от травмирующих событий.

Если у вас получится, смиритесь с тем, что произошло. Примите это как данность. Уже ничего не изменить. Не преуменьшайте его и не преувеличивайте. Позвольте себе испытать эмоции и выразить их. Не сдерживайте боль и гнев, которые чувствуете. Находите здоровые способы, которые помогут вам выразить эти чувства. Возможно, это будет медитация, йога, бег, плавание или что-то другое, что помогает вам справляться со стрессом.

И самое главное — перестаньте винить себя. Вы не виноваты, что это с вами произошло. Вы ничего не сделали плохого. Вы всё верно говорили, надели на себя приличную одежду. Вы ничего не упустили. От вас не отвернутся, и вы не будете запятнаны на всю жизнь. Это было у многих, просто они об этом молчат.