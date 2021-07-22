Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков в комментарии изданию Украина.ру рассказал, почему иск России к Украине в ЕСПЧ – это правильный и своевременный шаг, который не останется без последствий

Ранее стало известно, что Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на другую страну — Украину. Поданная жалоба касается целого ряда нарушений, одно из них — ущемление прав русскоязычного населения и народов, которые согласно закону «О коренных народах Украины» лишаются правовой защиты и права на образование на родном языке.

«Полагаю, что у России есть полное основание для подачи жалобы в ЕСПЧ, тем более что впервые мы подаем межгосударственную жалобу. Это можно было сделать и раньше. Уверен, что нам нужно активнее пользоваться теми международными площадками, теми международными инструментами, которые имеются в нашем распоряжении, и теми международными институтами, в которых мы участвуем.

Иногда спрашивают: зачем Россия состоит в Совете Европы? Участие в Совете Европы дает возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не только отдельным гражданам, но и государствам. И я уверен, что Россия могла бы обращаться в ЕСПЧ не только по Украине, но и по другим вопросам. Допустим, по другим странам, которые с нашей точки зрения нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, которая является основой деятельности Совета Европы.

Гибель людей, подавление свободы слова, преследования инакомыслящих. Россия подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Теперь что касается конкретно претензий к Украине. В этом подготовленном российской прокуратурой иске, который политически поддерживает Министерство иностранных дел, перечислены факты и претензии к Украине, которые очень сложно опровергнуть.

Например, в отношении закона, который недавно в Раду внес президент Зеленский, — о так называемых коренных народах. Это, со всей очевидностью, дискриминационный закон, который ставит в неравноправное положение представителей подавляющего большинства народов, проживающих на территории Украины, за исключением самих украинцев, крымских татар и еще пары категорий.

Из-за этого закона будут страдать не только русские, но и поляки, венгры, румыны, греки, армяне, словаки, евреи, потому что все они становятся представителями некоренных народов, то есть не имеют права на правовую защиту, получение образования на своем языке и так далее. Там очень много позиций в этом законе, которые дискриминируют тех, кто не признан коренными народами.

Мне хорошо известно, что целый ряд государств в Европе — и, кстати, на европейских площадках, в том же Совете Европы — уже выступили против этого дискриминационного закона. Так что в данном случае Россия, включив такого рода претензии к Украине в свой иск, выражает не только свою позицию, но и позицию как минимум еще семи-восьми государств — членов Совета Европы. На мой взгляд, это повышает шансы на рассмотрение иска в ЕСПЧ в более объективном ключе. Потому что одно дело, когда Россия находится в одиночестве, и совсем другая история, когда те претензии, которые мы выдвигаем, поддерживаются целым рядом других государств. И эти государства уже высказывали свои претензии, например, в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Есть также языковая, лингвистическая дискриминация на Украине. И об этом тоже говорили и представители Румынии, и представители Венгрии, и целый ряд других государств. Так что я считаю, что мы здесь правильно совершенно поступили, что объединили те нарушения, в которых мы обвиняем Украину, и вот в таком концентрированном виде предъявили их Европейскому суду по правам человека.

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Естественно, здесь будет вмешиваться и политика. Надо ожидать, что кураторы Украины и те, кто по-прежнему хочет продвигать проект «анти-Россия» в лице Украины, будут стараться сделать так, чтобы ЕСПЧ затягивал это рассмотрение, чтобы он, возможно, не принял однозначных решений.

Вот здесь мне кажется, что Европейский суд по правам человека оказывается в достаточно сложном положении. С одной стороны, он не может не принять иск к рассмотрению. С другой стороны, если он начнет затягивать это рассмотрение, если он начнет за счет какой-то казуистики пытаться уйти от четкого ответа, четкого определения того, что делает Украина, он нанесет серьезный удар по собственному авторитету.

Поэтому полагаю, что после того, как мы подали этот иск, нам нужно привлечь к нему внимание других государств, которые возмущены дискриминационной политикой и законами Украины.

Я должен сказать, что Совет Федерации уже направил обращение к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпоже [Терезе] Рибейро в Вену, и мы обратились также в Страсбург, к [комиссару по правам человека Совета Европы] Дуне Миятович, которая должна защищать свободу прессы и права человека на уровне Совета Европы. Верхняя палата обратилась с официальными запросами относительно того, считают ли они, что закон о коренных народах, принятый на Украине, соответствует тем принципам, на которых основаны Совет Европы и ОБСЕ. Совершенно очевидно, что не соответствует. Но нам надо сейчас вот это понимание того, что Украина грубо нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая является основой деятельности Совета Европы, и грубо нарушает уставные документы ОБСЕ — нам это представление сейчас нужно максимально довести до сведения других государств и сделать предметом широкого обсуждения. И иск России к Украине в ЕСПЧ дает такую возможность. Наши двусторонние контакты по этим вопросам с другими государствами тоже будут расширяться. Поэтому я считаю, что это правильный, своевременный и перспективный шаг. Я не думаю, что этот иск останется без последствий».