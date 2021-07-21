Последствия разгула стихии не навредят электоральным перспективам христианских демократов. Наоборот, они дадут возможность ХДС проявить себя и продемонстрировать, как власть может помогать людям, считает немецкий политолог Александр Рар

- Александр, в середине июля на Германию обрушилось настоящее стихийное бедствие. На ваш взгляд, как наводнение и вызванные им разрушения в федеральной немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия повлияют на шансы ее премьер-министра Армина Лашета занять пост канцлера Германии? Считалось, что у него — самые высокие шансы сменить на посту уходящую в отставку Ангелу Меркель.

— Для него проблема уже случилась — во время выступления президента Германии, который высказывал соболезнования всем семьям, пострадавшим во время этого жуткого наводнения. На кадрах было видно, как сзади стоит господин Лашет и со своими советниками смеется. Это вызвало громадный скандал в Германии, потому что люди возмущаются: как это так, во время серьезного выступления президента Германии будущий канцлер смеется и рассказывает анекдоты.

Но Лашет уже извинился. Сказал, что все это было неправильно, и что он не знает, куда деться от стыда. Думаю, ему это простят. Но второй такой же ляп он совершить, конечно, не должен. Поэтому он сейчас все сделает для того, чтобы помочь и в денежном плане всем городам и деревням, которые сильно пострадали от этой катастрофы.

Думаю, немецкое правительство во главе с Меркель будет выдавать громадные деньги на восстановление пострадавшей от наводнения инфраструктуры. Так что, полагаю, катастрофа не навредит электоральным перспективам христианских демократов. Наоборот, она даст возможность ХДС проявить себя и продемонстрировать, как власть может помогать людям. Думаю, господин Лашет сможет все это реализовать.

- В соцсетях шло обсуждение, что наводнение может нанести удар и по электоральным перспективам Партии зеленых. Что их политика порой поразительна: например, чтобы ставить ветряки на возвышенностях, нужно было вырубать лес вокруг, что и привело, в том числе, к тому, что стихию никакими преградами нельзя было сдержать. Так ли это?

— У зеленых на выборах будет очень сильная поддержка: 20% немцев будут за них голосовать, так как верят во все их идеи. Однако большинство немцев скептически ко всему этому относятся. Большинство немцев считает, что такого радикализма, который предлагают зеленые, не надо. Он не нужен.

Люди же здесь, в Германии, образованные. Они, конечно, склонны иногда верить в то, что пишут СМИ. Например, в то, что климат ужасный, нужно с ним бороться, но из-за этого большинство людей не будет отказываться от своего комфорта, от своих рабочих мест, не будет покупать электрические машины, будет ездить на своих старых, будет дальше гонять по автобану.

Да, немцы согласны, что экология важна, но они против радикализма, запретов и давления, с ним связанного. Это играет на руку христианским демократам, а не зеленым.

- Как вы думаете, наводнение может привести к серьезным последствиям для немецкой экономики?

— Не думаю. Германия — очень богатая страна, все последствия от стихии преодолимы. Германия нсправится. Она может себе позволить вкладывать в восстановление инфраструктуры миллиарды.

За последние годы Германия настолько окрепла, настолько ее экономика стала крепка, что вряд ли стихия нанесет серьезный ущерб немецкой экономике.



Проблема для Германии — скорее, пандемия. Если сейчас будет четвертая волна, то нам всем будет хуже, потому что тогда придется закрывать по всей Германии магазины, останавливать экономику. Все это будет гораздо хуже. Но с пандемией справлялись раньше, и будут справляться.