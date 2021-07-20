Рецензия заместителя главного редактора «Страны» Светланы Крюковой на статью президента РФ Владимира Путина — это политическая декларация, которая может свидетельствовать о том, что в скором времени мы увидим ее в числе кандидатов в депутаты, считает политолог Андрей Золотарев

Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал изданию Украина.ру.

Ранее Светлана Крюкова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором раскритиковала статью Путина, употребив несколько постмайданных клише, вроде «победобесия», чем вызвала бурную реакцию в соцсетях.

- Чье мнение, по-вашему, выразила Крюкова?

— Тут сложно судить. Во всяком случае, если брать социологию, фокус-группы, то такая позиция имеет место, поскольку есть определенная часть украинского общества, которая отнюдь не приветствует то, что делает власть в гуманитарной сфере и по отношению к Донбассу, но достаточно критически относится и к России, и к президенту России.

Эта группа не является заметной в информационном поле, но она есть.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Это уже политическая декларация, тут уже не столько журналистика. Вполне возможно, что спустя некоторое время мы увидим Светлану и среди кандидатов в народные депутаты. Может быть, это старт политической карьеры.

Ясно одно: статью Крюковой обсуждают чуть ли не больше, чем статью Путина. Это показательно.

Я не отношусь к тем, кто клеймит Светлану за ряд неприемлемых для целевой аудитории издания терминов, но вижу, что в данном случае идет такой «политтехнологический батл». То есть публикация — это политтехнология, тут двух мнений быть не может, равно как и ответ на нее. Это отнюдь не стихийная реакция возмущенных читателей, тут очень четко прослеживается технология.

Чья в итоге сторона возьмет верх… Медведчука, понятно, сейчас вытесняют на маргинес. Здесь есть заслуга его команды, некоторые «мэтры» и «заслуженные товарищи», угнездившиеся вокруг, — их услуги давно уже сродни последнему причастию. Но понятно и то, что для власти Медведчук представляет опасность. Это видят и эту угрозу пытаются нейтрализовать.

«Добро пожаловать, Света, в АД»: соцсети о реакции замглавы издания «Страна» на статью Путина © Svetlana Kryukova

- А как считаете, может ли этот пост существенно повлиять на отношения между Украиной и Россией?

— Уже повлиял — по-моему, Роскомнадзор уже внес «Страну» в список нежелательных сайтов. Но это вот, как говорится, на каждый мат мы отвечаем мат. Это, я считаю, очень большая глупость.

Да, «Страна» потеряет какую-то политизированную часть аудитории, но основная часть аудитории никуда не денется. Более того, я считаю, что запрет Роскомнадзора сам по себе контрпродуктивен — он от непонимания украинских реалий.