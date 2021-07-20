Об этом директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал изданию Украина.ру.
Ранее Светлана Крюкова опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором раскритиковала статью Путина, употребив несколько постмайданных клише, вроде «победобесия», чем вызвала бурную реакцию в соцсетях.
- Чье мнение, по-вашему, выразила Крюкова?
— Тут сложно судить. Во всяком случае, если брать социологию, фокус-группы, то такая позиция имеет место, поскольку есть определенная часть украинского общества, которая отнюдь не приветствует то, что делает власть в гуманитарной сфере и по отношению к Донбассу, но достаточно критически относится и к России, и к президенту России.
Эта группа не является заметной в информационном поле, но она есть.
Другое дело, что это может быть свидетельством наличия такой политтехнологии, когда оппозиция делится на «правильную» и «неправильную». Крюкова, очевидно, сама, или текст этот ей положили, утверждать не могу, артикулировала ключевые положения для «правильной» оппозиции.
Это уже политическая декларация, тут уже не столько журналистика. Вполне возможно, что спустя некоторое время мы увидим Светлану и среди кандидатов в народные депутаты. Может быть, это старт политической карьеры.
Ясно одно: статью Крюковой обсуждают чуть ли не больше, чем статью Путина. Это показательно.
Я не отношусь к тем, кто клеймит Светлану за ряд неприемлемых для целевой аудитории издания терминов, но вижу, что в данном случае идет такой «политтехнологический батл». То есть публикация — это политтехнология, тут двух мнений быть не может, равно как и ответ на нее. Это отнюдь не стихийная реакция возмущенных читателей, тут очень четко прослеживается технология.
Чья в итоге сторона возьмет верх… Медведчука, понятно, сейчас вытесняют на маргинес. Здесь есть заслуга его команды, некоторые «мэтры» и «заслуженные товарищи», угнездившиеся вокруг, — их услуги давно уже сродни последнему причастию. Но понятно и то, что для власти Медведчук представляет опасность. Это видят и эту угрозу пытаются нейтрализовать.
В этом контексте очевидно, что уже осенью мы увидим какие-то более конкретные наметки того, что будет представлять собой «правильная» оппозиция.
- А как считаете, может ли этот пост существенно повлиять на отношения между Украиной и Россией?
— Уже повлиял — по-моему, Роскомнадзор уже внес «Страну» в список нежелательных сайтов. Но это вот, как говорится, на каждый мат мы отвечаем мат. Это, я считаю, очень большая глупость.
Да, «Страна» потеряет какую-то политизированную часть аудитории, но основная часть аудитории никуда не денется. Более того, я считаю, что запрет Роскомнадзора сам по себе контрпродуктивен — он от непонимания украинских реалий.