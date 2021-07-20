Чисто экономический проект газопровода «Северный поток – 2» сталкивается с ожесточенным противодействием США из-за политической слабости современной Европы, это хорошо видно в сравнении с проектом газопровода «Турецкий поток», рассказал сопредседатель сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Советник Государственного департамента США Дерек Чолле совершает польско-украинское турне по вопросу «Северного потока – 2», которое начнется 20 июля в Киеве и завершится 23 июля в Варшаве.

Также появилась информация о том, что Вашингтон и Берлин готовятся обнародовать сделку по «Северному потоку – 2». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

- Советник Госдепартамента Дерек Чолле приедет 20-21 июля в Киев и 21-23 июля — в Варшаву. Будут обсуждать в том числе газопровод «Северный поток — 2». О чем может идти речь на этих переговорах?

— Я так понимаю, что только об одном: о неких компенсациях. В рамках этого появилась некая информация о том, что Берлин и Вашингтон о чем-то договорились, и какие-то компенсационные механизмы Украине будут предложены.

«Северный поток - 2»: Проект не будут обсуждать в «нормандском формате», а строительные работы планируют завершить до конца августа © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Больше обсуждать нечего. «Северный поток – 2» фактически уже достроен и будет запущен, это очевидно, как дважды два.

- А о чем могут договориться Германия и США по «Северному потоку – 2»?

— О том, что трубопровод будет запущен, а интересы Украины пострадают незначительно.

Возможно, будет идти речь о проектах в области производства водорода, это для немцев интересно.

Может быть, о каких-то замещающих генерирующих мощностях — хотя совершенно непонятно, на чем могут работать эти мощности: газ и уголь не подходят.

Пока все это условно, никакого инсайда я пока не слышал, но данные появятся после окончания визита представителя Госдепа.

- Украина и США активно борются против «Северного потока 2», но ничего не говорят о «Турецком потоке», хотя его продолжение — «Балканский поток» — уже начинает поставлять газ в Венгрию. Да и не боролись с ним так, как с «Северным потоком – 2». С чем это связано?

— «Турецкий поток» уже завершен, власти Турции не обязаны следовать правилам газовой директивы ЕС (которая в частности запрещает владельцам загружать трубопровод более чем на 50% — ред.), поэтому с них, как говорится, «взятки гладки».

С чем тут уже бороться? Нужно было давить на Анкару, но на Анкару давление малоэффективно или даже невозможно.

Киев ждал помощи США в борьбе с «Северным потоком-2», а Штаты санкциями ударили по интересам Украины © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

Конечно, «Турецкий поток» уже нанес украинской газотранспортной системе существенный ущерб, это простая арифметика.

Он изъял весь транзит газа в Турцию, Болгарию и Грецию, практически весь транзит в Румынию, а с октября и в Венгрию.