Донецкий журналист Рамиль Замдыханов рассказал, как празднуют Курбан-Байрам в Донецке и что символизирует этот праздник

- Как в этом году мусульманская община Донецка отметила Курбан-Байрам? И в чём вообще смысл праздника?

— Смысл в том, что Ибрагиму был сон, в котором Аллах требовал от него принести ему в жертву единственного сына Ибрагима — Исмаила. И, не в силах противостоять повелению Аллаха, Ибрагим уже занёс нож над сыном с тем, чтобы принести его в жертву. Но в это время ангел остановил его руку и показал на привязанного рядом барашка, который чудесным образом явился неподалёку. И таким образом жертву сыном обменяли на жертву этим ягнёнком. И что характерно, сын был настолько подготовлен к этому жертвоприношению не только не противился, а и уговаривал отца: дескать, если такова воля Аллаха, то мы должны повиноваться — ведь Аллаху виднее. Донбасс: снижение интенсивности огня Украина компенсировала терактом © REUTERS, Alexander Ermochenko

Философское толкование этого очевидно: Аллах никогда не желает ничего плохого своим рабам. Поэтому нужно идти до конца, повинуясь его повелениям, и всё равно будет явлена его милость и в итоге все жизни будут сохранены. Это универсальное толкование. И в Донецке оно нисколько не отличается от понимания в Москве, Стамбуле, Мекке или в Казани.

Процедура празднования и Курбан-Байрама, и Рамадан-Байрама, прописана и одинакова.

Само празднование довольно скромное, оно не носит черты длинных литургий или всенощных как, допустим, в православии бывает. И тот, и другой праздник довольно короткие. Люди собираются в мечеть и читают молитвы: два ракаата. Ракаат — это сочетание земного и поясного поклона. Два этих ракаата — это праздничная молитва. И — проповедь. И так — везде.

Вот и в Донецке приехали люди в мечеть. Правда, ещё несколько лет никто не ожидал, что мечеть фактически окажется на линии фронта — меньше километра по прямой до линии соприкосновения. Мечеть находится на северной окраине города — на окраине посёлка Октябрьский. Чтобы добраться к ней нужно миновать и обстрелянный и разрушенный рынок, и дома, в которых видны следы попадания.

И в это, по сути потенциально довольно опасное место, съезжаются мусульмане города, чтобы совершить праздничную молитву. Совершают молитву и всё, люди расходятся. Можно, конечно, задержаться с друзьями, знакомыми. Но никаких других процедур не происходит. Люди прочитали молитву, выслушали проповедь имама, поздравления от глав городов, муфтия России Равиля Гайнутдина…

- А муфтий Украины вас не поздравил?

— Разумеется, нет. Во-первых, на Украине несколько муфтиев, которые борются за право называться верховным. Но ни один из них не прислал поздравления. Они игнорируют наличие мусульман в Донбассе.

- Я знаю, что в вашу мечеть несколько лет назад попал снаряд. Она восстановлена?

— В мечеть несколько раз попадали снаряды. Было два этапа обстрела мечети. Первый — обстрел в 2014 году, когда были бешеные обстрелы Октябрьского и Донецка — тогда какой-то снаряд попал в купол, снаряды рвались на территории мечети и рядом. Ту пробоину в куполе отремонтировали. Сейчас зияющих отверстий, через которые в мечеть попадали бы, допустим, осадки, нет.

Но это полбеды. Тогда — во время обстрела 2014 года — людей в мечети в целом не было. Зачем Казахстан изучает опыт ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Второй обстрел был в 2019 году — как раз накануне Курбан-Байрама. И люди уже ехали в мечеть, когда её обстреляли — буквально за полчаса до начала праздничной молитвы. Мины упали на территорию, посекли машину председателя общины Рашида Брагина. Если бы люди приехали раньше или обстрел произошёл на полчаса позже, были бы жертвы.

Или повезло, или это была операция запугивания с тем, чтобы сорвать людям праздник, но факт остаётся фактом — тогда праздничная молитва была сорвана. В этом году, слава Богу, или, как говорят мусульмане, Аль-Хамду ли-Ллях, ничего такого не было, люди смогли спокойно приехать, помолиться, и уехать обратно.

- Что из себя сегодня представляет мусульманская община Донецка? Мы знаем, что традиционно она состояла из татар. А кто ещё туда входит?

— Ты, наверное, апеллируешь к московскому опыту, когда задаёшь вопрос. По слухам знаю, что иногда мечети в Москве делятся не только по какому-то конфессиональному признаку, но и по этническому: есть мечети, в которые ходят представители Северного Кавказа, есть мечети, куда ходят представители Средней Азии, есть условно «татарские» мечети, а есть мечети для всех.

В Донецке такого деления на национальности нет. Мечеть — одна. И на самом деле люди, которые туда приходят они, наверное, понимают, кто какой национальности: кто татарин, кто узбек, кто таджик, а кто русский или украинец. Но щепетильного выискивания национальности нет. Это то, что в исламе называется умма — мусульманская община. Она не носит национальные черты. Проповеди читаются на русском для всех: ни на татарском, ни на азербайджанском, ни на турецком, как это было когда-то. Мечеть интернациональна, как это свойственно Донбассу во всём.

- Я видел на видео, что ты приехал с дочерями и с женой. Я так понимаю, что вы отдельно молились?

— Видео, которое ты видел, было снято во дворе уже после того, как всё закончилось. А вообще, как, допустим, и в синагоге, в мечети женщины и мужчины стоят отдельно друг от друга. Для женщин отдельная территория в мечети, она огорожена. Или — для них место на втором этаже, как в Донецке. Так принято, так положено по исламу, чтобы женщины и мужчины молились отдельно.

- А что вы едите в этот день?

— Никакого ритуального, специального блюда на этот праздник нет. Положен — ну, как положен — люди стараются организовать сладкий стол.

И мы ещё упустили вот какой момент, когда говорили о празднике: каждый мусульманин, который в состоянии это сделать, должен принести жертвоприношение в этот день. Можно собственноручно, можно — попросить — заколоть животное: барана, если от семьи, быка или верблюда, если вскладчину с соседями или друзьями. И потом мясо делится на три части: одна треть отдаётся бедным, одна — родственникам, и одна треть остаётся в семье.

Мы понимаем, что мир сегодня несправедлив. И есть люди богатые, и есть люди бедные. Таким образом подчёркивается, что в этот день даже самые бедные люди в самых бедных странах имеют возможность поесть от души. Путин назвал две причины, почему Донбасс не нужен Киеву © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Поверьте, что очень много людей в бедных странах, которые живут на полдоллара в день или ещё меньше, не то, что мяса, рис не всегда могут есть. И для них — это очень важный акт солидарности. И для них, когда они получают мясо, это возможность накрыть стол, позвать родственников и друзей.

В общем, в этот день родственники приходят к родственникам, друзья — к друзьям.