Анна Ревякина в беседе с историком и политологом Сергеем Станкевичем об учениях НАТО, большой войне между Россией и Украиной и о геополитическом торге: Крым и Донбасс в обмен на «Северный поток – 2»

Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом войны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк - Сергей, недавно в акватории Чёрного моря завершились учения НАТО Sea Breeze 2021. Не опасно ли это для России, не могут ли подобные учения в итоге привести к военному конфликту, как Вы считаете?

— В учениях НАТО Sea Breeze нет ничего необычного, они проводятся с 1997 года каждый год примерно в одно и то же время. Район их проведения известен, но в этом году участников было чуть больше, чем раньше, но в принципе ничего сенсационного там не происходило, и риска какой-то технической ошибки, из-за которой может возникнуть конфликт, лично я не вижу.

Присутствует риск другого рода. Если военно-морские суда, участвующие в этих учениях, попробуют совершать провокационные проходы, например в территориальных водах Крыма. Или ещё хуже: попробуют, например, пройти через Керченский пролив, не спрашивая соответствующих разрешений. Вот в случае таких откровенных провокаций — да, действительно, есть риск столкновения, инцидента в отношении этих кораблей. Это не породит какую-то большую войну, но возможно применение военной силы со стороны России. После последнего инцидента с британским эсминцем это стало почти неизбежно, потому что слишком резонансной стала эта провокация с эсминцем «Дефендер», поэтому любой следующий такого рода проход практически наверняка обернётся задержанием судна-нарушителя. Его отконвоируют в ближайший порт, и там будут составлены претензионные документы на команду. Если при задержании команда не окажет сопротивления, то всё закончится мирно и просто, их через сорок восемь часов отпустят вместе с судном.

На Украине спасли парашютиста, которого унесло в море © РИА Новости, Андрей Александров / Перейти в фотобанк

— Сергей, восьмой год идёт война в Донбассе. Постепенно, шаг за шагом, страны Запада вооружают Украину. И Америка вооружает, и Британия, и Турция, и т.д. По сути, Украина становится гораздо более вооружённой страной, чем было до 2014 года. Нет ли опасности, что у Украины в ближайшем будущем может появиться внутренний политический запрос на войну с Россией?

— Запроса на полномасштабную войну с Россией нет ни у кого: ни в штаб-квартире НАТО, ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах. И даже в Киеве нет на самом деле запроса на большую войну. До сих пор НАТО и вообще евро-атлантическую коалицию устраивала позиция Украины как передового окопа в активном сдерживании России, как они это называли. Но сейчас ставки изменились. Америке нужна нормализация в Европе, спокойный тыл для переноса своей главной деятельности, в том числе и военной, в Азию. И поэтому и запрос сменился. Сейчас и у Вашингтона, и у старых европейцев, в первую очередь у Парижа и Берлина, запрос, адресованный Киеву, — это не обострять ситуацию, найти способ урегулирования конфликта на Донбассе. Вот, собственно, об этом в ближайшем будущем и пойдёт речь.

На Украине завершились учения Sea Breeze-2021 в Черном море © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского. Если действующий президент Украины даже захочет мирного урегулирования в ближайшее время, совсем не факт, что у него получится это сделать из-за большого внутреннего сопротивления со стороны украинских радикалов. Вот здесь как раз, может быть, нужны дополнительные усилия со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа, чтобы помочь Владимиру Зеленскому справиться с радикальным сопротивлением в его собственной стране. Надеюсь, что на эту тему президент Украины также будет говорить и в ходе своих зарубежных поездок.

— Сергей, появилась версия, что Украина может отказаться от претензий к «Северному потоку – 2» в обмен на Крым и Донбасс. Об этом недавно сказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров: что Киев может отказаться от претензий к российскому газопроводу «Северный поток – 2» в обмен на возвращение ему Крыма и Донбасса.

— Анна, на мой взгляд, это некие легковесные спекуляции, каких-либо оснований для геополитического торга вокруг этих тем в реальности не наблюдается. Ничего подобного представить себе невозможно.