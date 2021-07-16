На прошлой неделе в ЮАР вспыхнули беспорядки после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Число погибших достигло 72, задержано более 1,2 тысячи человек. Для подавления беспорядков в ряд провинций направили войска. Чем вызваны протесты и чем ситуация чревата для власти, рассказал изданию Украина.ру африканист Алексей Целунов

«Как с белыми нацистами в ЮАР». Эксперт о том, что сделают с украинскими националистами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк - Алексей, на ваш взгляд, в чем заключается главная причина беспорядков?

— Беспорядки спровоцированы наложением друг на друга нескольких неблагоприятных трендов. Я выделю три. Во-первых, это общее состояние экономики, занятости и рынка труда — еще в «допандемийное» время, в ноябре 2020 года безработица достигала 30,8%, а если добавить сюда и тех, кто отчаялся и перестал искать работу, то это было 43,1%. Это угрожающие, катастрофические масштабы, с такими показателями ни одна развитая страна не может быть стабильной.

Кроме того, люди уже довольно давно были фрустрированы вопиющим неравенством, низким качеством коммунальных услуг, высокими тарифами, периодическими перебоями с электроэнергией и водоснабжением, качеством среднего и высшего образования, масштабами бандитизма и насильственных преступлений, отсутствием городского планирования и транспортной доступности и связности в трущобных тауншипах, целым спектром других социальных вопросов, как правило, не решавшихся.

Во-вторых, все усугубили жесткие карантинные ограничения, вводившиеся с каждой новой волной распространения нового коронавируса, которые сопровождались многочисленными ограничениями, например, запретом на продажу товаров, не относящихся к предметам первой необходимости (грубо говоря, когда одноразовую бритву купить можно, а электробритвенный станок — нельзя), запретом на продажу алкоголя и сигарет.

С одной стороны, это ударило по выручке ритейлеров, с другой — породило колоссальный черный рынок и контрабанду. Меры по сдерживанию пандемии привели к разорению бизнеса, потере рабочих мест, «проеданию» гражданами накоплений — еще до пандемии у 70% граждан доходы истекали уже к середине месяца, а пандемия «смела», по некоторым оценкам, до трети среднего класса, сократив число налогоплательщиков, увеличив нагрузку на бюджет из-за роста числа нуждающихся в социальных пособиях, субсидиях и грантах, безработица в первом квартале достигла 32,6%, в расширенном варианте — 43,2%, при этом среди молодежи этот показатель достиг теперь 74,7%. Это национальная катастрофа.

В-третьих, это 15-месячное тюремное заключение экс-президента Джейкоба Зумы, демонстративно манкировавшего правосудием, не являвшегося на судебные слушания по делу о коррупции в годы нахождения его у власти. По данным властей, и, скорее всего, они не сильно преувеличивают, к организации беспорядков на их начальном этапе были действительно причастны фракция сторонников Джейкоба Зумы в АНК (правящая партия «Африканский национальный конгресс». — Ред.), его взрослые дети, фонд Zuma Foundation, связанные с ними мафиозные олигархические структуры. По иронии судьбы, именно эти люди, в годы президентства Зумы буквально «захватившие государство» (state capture — тип системной политической коррупции, при которой частные интересы существенно влияют на процессы принятия решений государством в свою пользу. — Ред.) и занимавшиеся распилом госконтрактов, хищениями и отмыванием денег, и разожгли волну массовых протестов, быстро вышедшую из-под контроля.

Украина превращается в ЮАР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк - Каким образом это произошло?

— Дело в том, что бенефициарами state capture эпохи Зумы стало множество функционеров, в том числе низового, муниципального уровня, способных мобилизовать сторонников, в том числе в силовых структурах.

Кроме того, степень бесхозяйственности администрации Зумы была обратно пропорциональна его популистской и этнонационалистической риторике — так, он охотно критиковал «белый монополистический капитал», настраивая тем самым чернокожее большинство против имущественно и финансово-экономически куда более состоятельной белой общины (но не только: доставалось и индийскому, и азиатскому меньшинству), продвигал идею «радикальной экономической трансформации» — перераспределения экономики в пользу чернокожих. Для наименее благополучных и наименее образованных низов, особенно молодежи, он предложил понятную картину мира. В ней Зума — «патриот», а сопровождавшие его правление неудачи и скандалы — следствие происков «белого монополистического капитала», «западных неоколониалистов» и «иностранных разведок».

- Можете поподробнее рассказать о самом Зуме?

— Зума — популист, способный разжечь толпу, он прекрасно владеет исизулу (зулусским языком. — Ред.), он ветеран Умконто ве сизве («Копье нации» — вооруженное крыло АНК, созданное в 1961 году для вооруженной борьбы с режимом апартеида. — Ред.), пострадавший от апартеида.

Президент [Сирил] Рамафоса — технократ-неолиберал, бизнесмен, куда более далекий от народа. Зума, несмотря на восемь попыток отстранения его от власти парламентской оппозицией, никогда не признавал выдвигавшихся против него обвинений, а впоследствии после отставки активно задействовал «сталинградскую» тактику: подавал апелляции на каждое судебное решение, при любой возможности саботировал и тормозил работу правосудия.

Предположительно, именно сторонники Зумы стояли за провокациями, целенаправленным разжиганием беспорядков и саботажем транспортной инфраструктуры с блокадой дорог и магистралей. По данным издания Daily Maverick, органы безопасности выявили не менее 12 лиц, так или иначе связанных с АНК и Зумой, предположительно, организовавших поджоги фур на трассе N3. След провокаций можно разглядеть в целенаправленных атаках на магазины и имущество иностранцев, ксенофобских нападениях против бизнесов и имущества выходцев из других африканских стран, представителей азиатской, индийской, мусульманской общин.

Зачинщики и провокаторы явно капитализировали черный, в особенности зулусский, национализм. Квазулу-Натал — родина Джейкоба Зумы, этнического зулу и крупнейшего народа ЮАР, и именно Зума, харизматичный популист, ввел Квазулу-Натал, до того оппозиционный АНК, в орбиту правящей партии, вырвав провинцию у этнической зулусской Партии свободы Инката. АНК поэтому многим обязан Зуме.

Правящая в ЮАР партия заявила, что конфликт на Украине спровоцирован Вашингтоном © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

- Почему в ЮАР до сих пор ощущаются последствия апартеида?

— Последствия апартеида, конечно, видны практически везде, и говорить о преодолении его рано. Достаточно сказать, что 65,5% менеджерских позиций в крупном бизнесе, банковско-финансовом секторе контролируется представителями белой общины, многие представители которой живут по европейским и североамериканским стандартам, а уровень жизни чернокожих находится на уровне стран Третьего мира, в чем-то даже уступая некоторым соседям по ряду показателей, например, в уровне образования и квалификации — зимбабвийцам.

Видны они (последствия. — Ред.) и невооруженным глазом: напротив Александры, неблагополучного и перенаселенного трущобного пригорода Йоханнесбурга, расположен Сэндтон — богатейший пригород континента. Неолиберальная администрация предшественника Зумы, президента Табо Мбеки, не смогла залатать язвы социально-имущественного неравенства в силу структурных ограничений проводимой ею политики.

С другой стороны, во многом непреодоленное наследие апартеида усугубила бесхозяйственность и разгул коррупции в правлении Джейкоба Зумы, обещавшего новую эпоху распределения благ в пользу чернокожего большинства. Но созданная им система, обогатившая лишь немногих, привела к замедлению темпов экономического роста, гигантским задолженностям и деградации эффективности работы некогда «эталонных» госкомпаний Transnet, SAA, Denel, SABC и других, кризису в электроэнергетической сфере (из-за проблем в холдинге Eskom страна с марта 2020 года страдает от веерных отключений электричества), росту неравенства и безработицы, общему снижению деловой активности, «мусорному» кредитному рейтингу ЮАР. Потери экономики от коррупции в последние годы Джейкоба Зумы, по некоторым оценкам, составили до трети ВВП.

- Какое будущее, по вашему мнению, ждет правящую партию «Африканский национальный конгресс»?

— Правящая партия, с одной стороны, добилась крупной имиджевой победы, устранив и заключив в тюрьму токсичную фигуру Зумы; президент продемонстрировал решимость в зачистке «авгиевых конюшен» его наследия, ибо его правление обернулось настоящей национальной травмой, в том числе для многих представителей руководства АНК.

С другой стороны, АНК давно и глубоко расколота на популистов-«зумовцев» и неолибералов-сторонников Рамафосы, к которым более благосклонен бизнес и иностранные инвесторы. АНК явно растеряет часть электората Зумы, который сформировал мощную фракцию сторонников в партии. Это создаст партии экзистенциальную угрозу потери квалифицированного большинства на ближайших выборах и необходимость править в коалиции, чего АНК очень боится.

Возможно, это подтолкнет АНК к ускорению реформ в экономике и социальной сфере, поскольку партия, удобно расположившись на политическом олимпе, утратила способность эффективно руководить страной и справляться с задачами развития.