Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным о новых американских возможностях во внешней политике, о новой расстановке сил и об опасности запуска "Северного потока-2" для Украины

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский Меркель до Вашингтона доведёт: украинский аспект переговоров канцлера ФРГ и президента США © AFP, CHRISTOF STACHE - Николай, как изменилась расстановка сил в связи с выходом Англии из Европейского Союза. Что изменилось для внешней политики Соединённых Штатов Америки?

— Не все обратили внимание на то, что Брексит дал Соединённым Штатам Америки больше инструментов в их внешней политике. То есть кроме Европейского Союза, куда раньше входила Англия и чья внешняя политика была относительно единой, у Соединённых Штатов Америки появился ещё один канал реализации европейских (да и не только европейских) целей. Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

— Какие возможности открывает перед Америкой визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон?

Дубинский раскрыл главный обман Украины по «Северному потоку-2» © Facebook, 112.ua

Отчасти мы возвращаемся к Атлантическому союзу а-ля 80-е годы прошлого века, когда при большом количестве мелких противоречий и разногласий было достаточно мощное военно-политическое и идеологическое единство со всеми вытекающими последствиями. Это новая ситуация для Украины и для России, которой ещё не было год назад.

- Как в этих изменившихся условиях необходимо вести себя России?

— У России было два варианта: первый — пытаться сотрудничать с европейскими структурами, но это сегодня выглядит нереалистично. Слишком сильны там антироссийские настроения. Второй вариант — игнорировать европейские структуры и работать с отдельными европейскими странами, где есть позитивное отношение к Российской Федерации. Мне кажется, время для такой политики было пропущено. Я думаю, российско-европейские отношения будут продолжать ухудшаться, и единственный способ их начать улучшать, это начать улучшать отношения Москвы и Вашингтона. Там же лежит ключ решения европейской проблемы.

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев - Какую опасность для Украины таит стабилизация отношений между Германией и США?

— Мы знаем, что Владимир Зеленский только что встречался с Ангелой Меркель, после чего у него запланирована встреча в Вашингтоне, где президент Украины столкнётся с консолидирированной американо-германской позицией по "Северному потоку-2" и по Украине. Мне кажется, на Украине не понимают мотивировку изменения позиций США относительно "Северного потока-2".

Америке важно, чтобы европейские союзники, которые представляют часть нового атлантического блока Байдена, не попадали в ситуацию, когда их восстанавливающиеся после коронавируса экономики столкнутся с энергетическим дефицитом. На самом деле "Северный поток-2" для американцев становится важнее, так как им надо, чтобы европейские союзники смогли восстановить свои экономики. Мне кажется, на Украине нет понимания этого вопроса. Свои же энергоресурсы американцы продают в Юго-Восточную Азию, где цены выше, чем в Европе. "Северный поток-2" — это механизм экономической защиты союзников. Европейцы боятся оказаться в ситуации дефицита энергии, когда экономика будет требовать всё больше и больше.

Но позицию Украины тоже можно понять. Если "Северный поток-2" начнёт функционировать, то очень сложно будет что-то изменить, именно поэтому Зеленский сегодня так активизировался по этому вопросу. Я думаю, что обменять "Северный поток-2" на Донбасс ему не удастся, но договориться о каких-то гарантиях поставок российских энергоносителей через Украину или о возможности для западных правительств перекрывать "Северный поток-2", или ставить под санкции уже действующие поставки вполне возможно.