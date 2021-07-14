Причины возможной отставки Арсена Авакова с поста главы МВД Украины следует искать на Банковой, где захотели монополизировать силовой ресурс и поставить во главу ведомства более управляемого человека, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Украина.ру.

- Алексей, на ваш взгляд, с чем связана такая неожиданная отставка Авакова?

— Прежде всего, я думаю, очевидно, что это не прям по доброй воле Аваков делает, скорее, под влиянием Офиса президента, по его требованиям, даже несмотря на то, что все в этой ситуации пытаются сохранить хорошую мину при плохой игры — мол, вот сам подал, честь имею, как он написал, и так далее.

- Чем обусловлено такое требование со стороны Офиса?

— Тут группа причин. Во-первых, мне кажется, это желание Офиса президента сконцентрировать влияние на силовые структуры в своих руках, потому что на данный момент, получается, силовой ресурс был разделен — были те, кто ориентируется на Офис президента, и были те, кто ориентируется на Авакова, который по сути был министром внутренних дел и в принципе министром рекордный срок за всю историю Украины. Это вообще беспрецедентный момент.

И понятно, что за это время Аваков превратился в автономную единицу, и Офису президента как раз не нравилось, что Аваков имел свое мнение по некоторым вопросам. Вот вспомните, в рамках Совета национальной безопасности и обороны он не голосовал за некоторые решения, он позволял себе вести себя более независимо, чем его хотели видеть в Офисе президента. И противоречие между Аваковым и главой Офиса президента [Андреем] Ермаком, [президентом Владимиром] Зеленским тоже нарастали — они даже иногда проникали в публичную плоскость. Вспомните, например, эти истории с резонансными задержаниями по делу [об убийстве журналиста Павла] Шеремета, когда Зеленский публично сказал, что он переписывается с одной из обвиняемых — Яной Дугарь. Ясно, что это тоже было в пику сказано в сторону министра внутренних дел.

- А почему желание обрести контроль над силовым ресурсом возникло у Банковой только сейчас?

Кирилл Молчанов: Аваков сделал шаг на упреждение, подав в отставку © Facebook, Кирилл Молчанов Петру] Порошенко сосредоточить все ниточки влияния в своих руках и провернуть какие-то схемы так называемые — сетки и так далее. То есть это сыграло свою роль.

И я думаю, что в Офисе президента понимают, что Аваков мог бы сыграть такую роль и на следующих выборах. Не просто же так ходили слухи о возможности досрочных президентских или парламентских выборов, и получается, что должность министра во всех этих моментах очень важна с точки зрения пресечения различных моментов, связанных с нарушениями.

Еще я не исключаю, что в Офисе президента понимают, что осень может быть достаточно горячей с точки зрения протестной активности, и у них есть ощущение, что Аваков не обязательно сыграл бы так, как они хотели бы, а вел бы свою линию.

И давайте не забывать, что ситуация с отставкой Авакова произошла после возвращения [Зеленского] из Берлина, где [канцлер ФРГ] Ангела Меркель сказала, что они ждут от Украины по сути выполнения Минских соглашений, имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера». Понятно, что они ждут от Украины большей активности по минскому направлению, а Аваков — это не секрет — не сторонник «Минска», и он неоднократно об этом высказывался. И открытый вопрос: если власть начнет двигаться под влиянием в том числе и Запада по этому треку, какая была бы реакция Авакова и правоохранительных структур, если бы начали выходить представители правых организаций?

- Говоря о причинах, мы обсуждали эту тему с политологом Кириллом Молчановым, и он тоже указал на электоральный фактор и на «горячую» осень, но в контексте того, что Аваков, предвидя все это, решил временно самоликвидироваться, чтобы потом иметь возможность вернуться. Возможен ли, на ваш взгляд, такой вариант?

— Без сомнений, тут может быть игра «уйти, чтобы вернуться». Более того, мне все-таки кажется, что, если бы у Авакова была возможность этого не делать, а сохранить себя на должности министра, он бы себя сохранил. Потому что на данный момент не было каких-то кричащих, скандальных моментов, которые уже возникали за 7,5 лет его пребывания в должности, которые говорили бы, что сейчас действительно нужно менять министра и т.д. Таких моментов не было, а отставка была. То есть должна произойти — посмотрим еще, как Рада проголосует.

Владимир Корнилов: Отставка Авакова — начало миссии США по тотальной зачистке на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов - К слову, вы сказали, что Аваков достаточно преуспел в блокировании разных голосований, известно, что у него есть свои люди чуть ли не во всех фракциях. Может ли он заблокировать и голосование за свою отставку?

— А это, кстати, одна из интриг. Дело в том, мне кажется, что тут 100%-й гарантии нет, притом что в Офисе президента пытаются надувать щеки, что вот уже и новую кандидатуру — Дениса Монастырского — нашли и что она имеет полную поддержку фракции.

Заметьте, тут есть нюанс в том, что часть фракций в парламенте просто не будет голосовать ни «за», ни «против». Например, уже точно такая линия очевидна у «Батькивщины», ЕС («Европейской солидарности» — ред.), думаю, и в «Оппоплатформе» так же. Из серии — вы назначали, вы и решайте. Опять-таки тут действительно интрига, как будут голосовать часть депутатов «Слуги народа», которая ориентирована на Авакова, и депутатские группы, которые обычно подголосовывают власти, например, та же «За будущее».

- А если обратиться к внешней повестке, вероятно ли, что в этой истории с отставкой замешано американское посольство? Ряд экспертов уже обратили внимание на то, что Аваков стремительно решил уволиться после встречи с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом, который, возможно, дал ему «черную метку» либо, напротив, пообещал некое «повышение» после отставки. Сыграли ли здесь роль США?

— Я думаю, что роль США тут есть, но я не уверен, что Кент требовал бы от Авакова ухода в отставку, потому что можно вспомнить, что с его предшественницей [Мари] Йованович у Авакова были неплохие рабочие отношения, о чем она говорила после отставки. А это говорит нам о том, что в принципе у Авакова были выстроены рабочие отношения с американским посольством, в том числе когда Кент был там заместителем.

Мне почему-то кажется, что тут большую роль играла все-таки история, связанная с тем, что: а) Аваков действительно не хочет быть причастным к каким-то разгонам, которые могут готовиться; и б) со стороны Офиса президента желание просто банально взять под контроль под шумок весь силовой ресурс и поставить более послушного министра.

- Будет ли Монастырский более послушным министром, учитывая то, что он связан с замглавы МВД Антоном Геращенко?

Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi Давид Арахамия, — это то, что он часто ходит на Банковую. То есть, чьим бы человеком он ни был в прошлом — Геращенко или нет — ключевой фактор в том, что получается, Аваков не настолько был подконтрольным, чтобы в Офисе президента ему могли нарезать задания, а с Монастырским, как ожидается, это будет работать, так как он будет ощущать свою обязанность все ключевые линии согласовывать с Офисом.

Но это не отменяет другого фактора — насколько вообще Министерство внутренних дел и его подразделения Монастырский реально сможет взять под контроль? Потому что это очень важный момент, учитывая то, что 7,5 лет Аваков руководил министерством и многие структуры были созданы при нем и имеют его отпечаток.

- На ваш взгляд, сохранит ли Аваков этот контроль после ухода?

— Я думаю, что у него в большей мере будут развязаны руки по этому фронту. И более того, у него все равно останутся связи в правоохранительных структурах.