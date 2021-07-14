Назначение нового человека на пост главы МВД Украины вместо Арсена Авакова может быть судьбоносным для команды президента Владимира Зеленского, уверен политолог Олег Неменский

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

- Олег, как считаете, с чем связано увольнение Авакова? Могла ли на это повлиять встреча с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом?

— К сожалению, пока что невозможно выявить, какова причина отставки, а версий много, причем все довольно убедительные.

Во-первых, нужно учитывать, что нынешний президент и его команда мечтали уволить Авакова уже два года. И для них самостоятельная роль Авакова, вообще фактор этого человека и та угроза, которая напрямую от него исходит, довольно серьезны. Поэтому желание освободиться от этих проблем и взять под контроль МВД и все связанные с ним структуры в общем-то является естественной потребностью любого человека на месте Зеленского. И он сам не скрывал, что хотел бы это сделать.

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Тут есть две версии. Согласно одной, Зеленского так разозлила эта встреча, что он пошел на обострение конфликта и решил уволить Авакова. Другая версия заключается в том, что Кент договорился с Аваковым об увольнении.

Вторая версия более убедительна: все же Зеленский не пошел бы на такой конфликт в условиях того, что Авакову американцы вот как бы продемонстрировали свое внимание и уважение. Скорее, наоборот, он бы понял, что позиция Авакова становится еще прочнее и с ним надо еще лучше договариваться.

Я думаю, что эта отставка была одобрена, а может быть, даже напрямую спровоцирована американской стороной.

Также нельзя сбрасывать со счетов некоторые резоны со стороны самого Авакова. Он мог почувствовать, что действительно нынешняя власть оказывается в очень трудной и небезопасной с политической точки зрения ситуации. На фоне этого может быть разумнее отойти от власти и начать самостоятельную игру. И думаю, что эта самостоятельная игра вполне реалистична, Аваков может довольно сильно выступить и, кстати, использовать брошенную Зеленским и его командой тему русского языка.

- А как, по-вашему, его увольнение повлияет на ситуацию в стране в целом?

— Это сложный вопрос, потому что мы для начала пока что не знаем, кого поставят на место Авакова. Судя по всему, это будет человек, которому доверяет Зеленский. Все это укладывается в русло той стратегии оккупации власти, которую осуществляет в последнее время Зеленский. Причем сомнительным с правовой точки зрения путем.

Сама линия концентрации власти сейчас важна Зеленскому в преддверии большой приватизации — и земельный вопрос, и приватизация в сфере инфраструктуры и крупных индустриальных объектов.

Так что это все, можно сказать, идет по плану, и это объективная потребность нынешней власти — контролировать МВД.

С другой стороны, мы не знаем, удастся ли новой власти договориться с теми ультраправыми группами, которые курировал Аваков как министр внутренних дел, не уйдут ли они в какие-то параллельные власти структуры, и сможет ли ставленник Зеленского договориться с ними, сохранить систему финансирования и человеческих связей для того, чтобы, особенно движение (главы Нацкорпуса Андрея) Билецкого, осталось более-менее подконтрольной и доступной властям структурой.

Пока что, я думаю, даже в Киеве определенно не могут сказать, получится ли у них это. Скорее всего, Аваков попытается перенаправить связи этих организаций с министерства на себя — они ему еще пригодятся, если он захочет играть самостоятельную роль в украинской политике.

- Как считаете, кого Зеленский может поставить на место Авакова?

— Несколько кандидатур называется — Денис Монастырский, Александр Ефименко, Алексей Данилов. Но трудно гадать, кого из них назначат. Я так понимаю, это сегодня-завтра должно быть решено.

Может, назначат кого-то из тех, о ком экспертное сообщество не очень-то и догадывалось. Хотя, конечно, разумно на такую должность назначить лояльного, но опытного человека, потому что удержать всю ту структуру, которая во многом определялась личными инициативами и авторитетом Авакова, довольно непросто. Конечно, тут нужен очень опытный управленец и политик, человек, который давно в системе и хорошо разбирается в силовых связях, подконтрольных МВД. А они далеко не все формальные.

Так что задача определения человека на место Авакова достаточно серьезная, может быть, она даже имеет судьбоносное значение для системы нынешней власти. Так же два года назад во многом Аваков определил спокойную победу Зеленского и «Слуги народа» на выборах.

Назначение слабой или неприемлемой фигуры может стоить Киеву всей политической стабильности, а может и обрушить все планы по крупному переделу собственности, который сейчас начинается.