Глава МВД Арсен Аваков мешал президенту Украины Владимиру Зеленскому, планирующему переизбираться, за что и был уволен, считает политтехнолог Марат Баширов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

- С чем, по вашему мнению, связано увольнение Авакова?

— Совершенно точно то, что Аваков ушел после того, как поговорил с представителями США.

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Второе: все-таки Аваков является скрытым, ну или даже совсем не скрытым куратором нацбатов, вот этих самых радикальных военизированных подразделений, которые, в частности, были влиты в МВД. Именно они являются основной силой уличных агрессивных акций, которые давят на Зеленского.

Соответственно, Зеленскому нужен во главе МВД свой человек. Вот и вся конструкция пока.

- Кто может быть этим «своим человеком»? Есть ли кто-то на горизонте?

— Не знаю. Он сейчас предложил (Дениса) Монастырского из «Слуги народа». Но МВД — это все-таки правоохранительная система. Аваков, с одной стороны, занимался тем, что влиял на политику, с другой стороны министерство предназначается и будет предназначаться для другого — для борьбы с преступлениями.

Там есть своя каста, своя система управления. Я думаю, что Зеленскому нужно было все-таки искать человека внутри этой касты. То, что он ставит туда гражданского министра, совершенно не означает, что МВД будет работать в политическом контексте на Зеленского. А ему интересен именно этот аспект.

- Как уход Авакова повлияет на ситуацию в стране?

Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi

- Каким министром запомнится Аваков?

— Это враг России. Это человек, который поддерживал нацбаты, человек, который поддерживал все те преступления, которые ими совершались в Донбассе.

При нем не были раскрыты резонансные убийства, в частности, российского журналиста, работавшего на Украине, Павла Шеремета. И так далее.

Ничего хорошего, я об этом человеке сказать не могу.