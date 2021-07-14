Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.
Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.
- С чем, по вашему мнению, связано увольнение Авакова?
— Совершенно точно то, что Аваков ушел после того, как поговорил с представителями США.
Почему его отправляют в отставку… Я думаю, что это было требование Зеленского к американцам, потому что ему нужно готовиться к перевыборам. Соответственно, он пытается зачистить те ключевые министерства, которые, в частности, будут влиять на результат выборов.
Второе: все-таки Аваков является скрытым, ну или даже совсем не скрытым куратором нацбатов, вот этих самых радикальных военизированных подразделений, которые, в частности, были влиты в МВД. Именно они являются основной силой уличных агрессивных акций, которые давят на Зеленского.
Соответственно, Зеленскому нужен во главе МВД свой человек. Вот и вся конструкция пока.
- Кто может быть этим «своим человеком»? Есть ли кто-то на горизонте?
— Не знаю. Он сейчас предложил (Дениса) Монастырского из «Слуги народа». Но МВД — это все-таки правоохранительная система. Аваков, с одной стороны, занимался тем, что влиял на политику, с другой стороны министерство предназначается и будет предназначаться для другого — для борьбы с преступлениями.
Там есть своя каста, своя система управления. Я думаю, что Зеленскому нужно было все-таки искать человека внутри этой касты. То, что он ставит туда гражданского министра, совершенно не означает, что МВД будет работать в политическом контексте на Зеленского. А ему интересен именно этот аспект.
- Как уход Авакова повлияет на ситуацию в стране?
- Аваков, конечно, серьезный политический игрок, поэтому думаю, что он в тень не уйдет. Но в каком виде он будет противодействовать Зеленскому, пока не очень понятно. Но думаю, что это точно определится до осени.
- Каким министром запомнится Аваков?
— Это враг России. Это человек, который поддерживал нацбаты, человек, который поддерживал все те преступления, которые ими совершались в Донбассе.
При нем не были раскрыты резонансные убийства, в частности, российского журналиста, работавшего на Украине, Павла Шеремета. И так далее.
Ничего хорошего, я об этом человеке сказать не могу.