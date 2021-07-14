Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Сергеем Станкевичем о русском и украинском народах, братстве и партнёрстве, статье президента России Владимира Путина и о том, что является доказательством единства

Сергей Станкевич: Байдену нужна предсказуемая Европа, а это невозможно без России © РИА Новости, Владимир Песня - Сергей, тезис о том, что русский и украинский народы — это один народ, далеко не нов, но каждый раз невероятно дискуссионен. Некоторые политологи, занимающиеся постсоветским пространством, относят его даже к «токсичным тезисам». Как вы считаете, один ли мы народ?

— Исторически мы, несомненно, были одним народом. Был единый племенной союз восточных славян. Именно из этих восточных славян и сформировался единый народ с общим государством, языком, культурой. И даже управляла нами одна семья Рюриковичей. И в Киеве, и в Новгороде, и в Суздале, и во Владимире, а позднее в Москве правители были родственниками. Они были отцами, братьями, сыновьями, дядями и т.д. Это всё была одна семья в буквальном родовом смысле. И никаких переводчиков у нас никогда не было. И это всё продолжалось не год-два, а долгих пятьсот лет, с IX по XIII век включительно. Существование единого народа под руководством одной семьи в одном на всех государстве. Всё это не вычеркнешь!

Да, потом произошло некое разделение этого единого древнерусского народа на три ветви. Южная — это те, кто позднее стали украинцами. Западная — те, которые стали литвинами, а потом белорусами. Ну и мы — северо-восточная ветвь древнерусской общности — Владимиро-Суздальская, Тверская, Новгородская и прочие земли.

Но всё это не прерывало нашу неразрывную историческую связь. Этнокультурную в том числе. Именно на это и указывается в статье Путина.

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— Признание исторических реалий говорит о том, что мы не можем призывать к географическому переделу. Правильно я понимаю?

— Ни к историческому переделу, ни к перекройке карты мы не призываем. Мы признаём реалии. Именно поэтому я считаю, что у нас два братских народа, которые должны существовать в двух дружественных государствах. Может быть, со временем Украина войдёт в Союзное государство России и Белоруссии в качестве третьего участника. Но упаси нас Бог искусственно формировать этот чувствительный процесс.

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И тем не менее единство внутреннее, на уровне менталитетов, душ и сердец существует. Это реально осознаваемая и переживаемая общность исторической судьбы. И важно сейчас, чтобы наше чувство единения порождало политические последствия в виде мира и партнёрства.

Мне понравилась фраза в конце статьи, где предлагается именно партнёрство. В конце концов, ощущать братство или не ощущать братство — это вопрос личных эмоций, а вот партнёрство предлагается всерьёз и надолго. И этот финал в статье мне по душе.