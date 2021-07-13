В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». О том, какими были ключевые цели статьи, рассказал украинский политолог Алексей Якубин

Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

Одна из ключевых целей статьи (Владимира) Путина, по моему мнению, это, конечно, смена в России подхода к нарративу об отношениях с Украиной. Я бы не сказал, что это близкосрочная цель, скорее средне- или дальнесрочная, потому что меняются очень многие формулировки, которые использовались в отношениях России и Украины даже в советское время.

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

Одна из целей Путина — это действительно изменить вот эту историософскую, нарративную концепцию в отношении к вопросу о народах и взаимоотношений между народами.

Если говорить о других важных акцентах, то в статье еще есть, по сути, своеобразный «прием айкидо», который Путин использовал в контексте декоммунизационной политики.

Путин в своей статье использовал вот этот момент, что на Украине действует политика декоммунизации, что она получила государственную поддержку. Он говорит, что раз вы считаете советскую политику враждебной и преступной, то давайте поднимем вопрос о границах.

Ведь политика декоммунизации на Украине проводилась, подспудно встраивая в это некие антироссийские моменты. А Путин с помощью своей статьи поставил вопрос о том, насколько в советское время был корректно сформулирован вопрос о границах.

«Об историческом единстве русских и украинцев»: статья Владимира Путина об Украине © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Следующий вопрос — насколько в Киеве будут вести какую-то дискуссию с этой статьей или ограничатся какими-то общими лозунгами.