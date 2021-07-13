Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.
Одна из ключевых целей статьи (Владимира) Путина, по моему мнению, это, конечно, смена в России подхода к нарративу об отношениях с Украиной. Я бы не сказал, что это близкосрочная цель, скорее средне- или дальнесрочная, потому что меняются очень многие формулировки, которые использовались в отношениях России и Украины даже в советское время.
Если в советское время провозглашалось, что из разных народов образуется единый советский народ, то у Путина, заметьте, меняется акцент и провозглашается концепция единого народа, который, как река, разделился на потоки. Это отличает подход от советского, который, мне кажется, во многом влиял на отношение к этническому вопросу.
Одна из целей Путина — это действительно изменить вот эту историософскую, нарративную концепцию в отношении к вопросу о народах и взаимоотношений между народами.
Если говорить о других важных акцентах, то в статье еще есть, по сути, своеобразный «прием айкидо», который Путин использовал в контексте декоммунизационной политики.
Путин в своей статье использовал вот этот момент, что на Украине действует политика декоммунизации, что она получила государственную поддержку. Он говорит, что раз вы считаете советскую политику враждебной и преступной, то давайте поднимем вопрос о границах.
Ведь политика декоммунизации на Украине проводилась, подспудно встраивая в это некие антироссийские моменты. А Путин с помощью своей статьи поставил вопрос о том, насколько в советское время был корректно сформулирован вопрос о границах.
Получается, что вся эта история с декоммунизацией, которую на Украине раскручивают националисты, уже создает для нее проблемы, учитывая, что большая часть населения никогда не была за. Не стоит забывать, что Украина, исходя даже из документов, является правопреемницей Украинской Советской Социалистической Республики. Получается, что попытки показать Советский Союз враждебным подспудно закладывают определенные проблемы с точки зрения легитимации современного государства. Именно это противоречие Путин в своей статье отметил.
Следующий вопрос — насколько в Киеве будут вести какую-то дискуссию с этой статьей или ограничатся какими-то общими лозунгами.