Один из организаторов русского движения Донбасса, ополченец, лидер донецкого отделения российской общественной организации "Новые скифы" Александр Матюшин о влиянии книг Олеся Бузины на русское самосознание Донбасса

- Александр, еще до Русской весны вы были одним из основателей и руководителей русского движения в Донецке. Красно-сине-черный флаг вашей организации "Донецкая республика" в 2014 году стал государственным флагом ДНР. До Русской весны вы организовывали Русские марши в Донецке, а во время Русского восстания в Донбассе именно ваша боевая группа впервые вывесила российские триколоры на здании Донецкого ОГА вместо жовто-блакытных украинских флагов.

Я знаю, что на вас как на русского патриота и на ваших товарищей повлияли в том числе и книги Олеся Бузины. Не могли бы сегодня, 13 июля, в день рождения Олеся, рассказать нашим читателям об этом влиянии?

— Без сомнения, Олесь Бузина своими работами по развенчанию украинского мифа внес очень большой вклад в дело развития русского движения не только на Донбассе, но и во всей Украине. Его книги "Вурдалак Тарас Шевченко", "Тайная история Украины-Руси", "Революция на болоте" и другие зачитывались буквально "до дыр" русскими активистами, а цитаты из этих книг расходились по многим форумам и сайтам русских патриотов.

Многие тезисы из его книги "Союз плуга и тризуба: как придумали Украину" часто озвучивались на собраниях, проводимых русскими патриотами в Донецке в преддверии Русской весны.

Его мужество, с которым он обличал украинских националистов на телеэкране, при этом напрочь отказываясь уезжать из Киева, показывало нам величие духа истинно русского человека, твердо стоящего за свои убеждения и за свою, русскую, землю.

- Как вы впервые познакомились с его творчеством? Что вас впечатлило, а с чем были не согласны? Что думаете о критике Бузиной Тараса Шевченко?

— Когда-то давно, на сломе десятилетий, я заехал на книжный рынок "Маяк" в Донецке, и мне попалась на глаза его книга "Вурдалак Тарас Шевченко". Прочитал ее я тогда запоем, отказавшись даже от сна. Меня поразило четкое изложение фактов со ссылками на реальные источники и при этом легкость изложения, а также присущий Олесю тонкий юмор.

Книгу хотелось читать и читать, не хотелось чтобы она заканчивалась. Потом была уже "Тайная история Украины-Руси", где я не был согласен с выставлением наших предков славян этакими дикарями, ведь я не являюсь сторонником "нормандской" версии возникновения государства у славян.

Но это мой личный взгляд на историю, но в целом и эта книга мне понравилась. Дальше уже пошли "Революция на болоте", "Союз плуга и тризуба…", "Воскрешение Малороссии" и прочие. При этом я всегда с удовольствием читал и статьи Олеся в прессе, которых в последние годы его жизни становилось все меньше и меньше…

- В Донецке обсуждается идея демонтировать памятник Шевченко в центре города, а также переименовать бульвар Тараса Шевченко в бульвар Русского ополчения. Как вы к ней относитесь?



— Да, действительно, такая инициатива активно обсуждалась летом прошлого года. И я ее активно поддерживаю по нескольким причинам.

Первое — сам памятник Тарасу Шевченко был установлен только лишь 1955 году, изготовлен в Киеве и является частью внедрения советского мифа об "украинской нации", то есть совершенно чужд культуре Русского Донбасса.

Второе — Шевченко не имеет никакого отношения к Донецку и его истории, но при этом находится в начале одной из центральных улиц столицы нашей молодой республики. Не лучше бы установить памятник тем людям, кто действительно сделал многое для нашего города — взял в руки оружие и в 2014-м защитил город и рождающуюся республику порой ценой своей жизни?

И третье — Тарас Шевченко является одним из основ украинского национального мифа и одним из символов государства Украина, которое каждый день обстреливает наши города и поселки и грезит уничтожить само существование нашего региона, поэтому я считаю, что его следует снести или переместить куда-нибудь на линию фронта.

С подобной инициативой, несмотря на несогласие наших союзников из Коммунистической партии ДНР, моя организация — донецкое отделение российской общественной организации "Новые скифы" — выйдет уже осенью этого года. А пока, не дожидаясь действия властей, народ сам переименовывает бульвар Шевченко в бульвар Русского ополчения посредством граффити.

- Каким бы мог быть памятник Олесю Бузине в Донецке?

— Я думаю, этот памятник в любом случае должен находиться в историческом центре Донецка и представлять идущего Олеся Бузину в шинели, полы которой раздувает ветер. И лучше всех с этим справится наш земляк, скульптор Равиль Акмаев.