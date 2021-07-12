Грузинскому обществу и властям пора понять, что все хорошее и плохое, что происходит в стране, — это следствие внутренних решений, а не влияния извне России или Запада, заявил грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Украина.ру.

Пятого июля в Тбилиси противниками ЛГБТ-сообщества был избит оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, который в результате этого провел в больнице четыре дня, а после выписки из больницы скончался в своей квартире 11 июля.

Вечером того же дня в центре грузинской столицы несколько тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Среди митингующих — лидеры оппозиции, журналисты, молодежь. Они требовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его кабмина, справедливого расследования смерти оператора и наказания для всех участников нападения на журналиста.

Премьер, комментируя произошедшие 11 июля протесты, заявил, что это очередная попытка заговора против государства, организованная командой бывшего президента республики Михаила Саакашвили.

- Арчил, на ваш взгляд, поводом для вчерашних протестов действительно стала смерть оператора «ТВ Пирвели» или были какие-то иные цели и причины?

— Я думаю, что большая часть людей, которые туда пришли (я не имею в виду представителей разных каналов), я уверен, вышли туда против насилия, потому что они были шокированы произошедшим. Но не надо забывать, что, к сожалению, у нас каждый такой случай используется политическими силами ежедневно — это не первый раз: у нас было дело с [программисткой Тамар] Бачалиашвили, [футболистом Георгием] Шакарашвили.

То есть каждая трагедия, в которой каким-то образом можно обвинить государство прямо или косвенно, используется политиками. Потом целыми месяцами эти люди стоят на митингах и требуют справедливого расследования, несмотря на то, признает семья погибшего расследование справедливым или нет. Вот последний случай был: молодой парень Шакарашвили скончался при трагических условиях, и оппозиция заявила о том, что государство скрывает настоящих убийц, несмотря на то что сама семья признала суд справедливым. Тогда оппозиционный телеканал «ТВ Пирвели», чей корреспондент и скончался, пригрозил семье погибшего арестом за то, что они прикрывают государство. То есть до такого маразма у нас доходит.

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум премьеру © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

- То есть в случае с этими протестами большую роль играет именно элемент нагнетания ситуации оппозицией, нежели желание добиться справедливости и утверждения принципов ненасильственности?

— Самая главная проблема в Грузии: все отмежевываются от насилия, но на самом деле не против произвести это насилие, если это поможет утвердиться. И вторая проблема: когда в Грузии над тобой проводят насилие, ты сразу же начинаешь говорить о неприемлемости насилия. Но когда ты производишь насилие, то тут у тебя всегда бывают оправдания.

Вспомните случай с [российским журналистом Владимиром] Познером, когда заранее сообщили, когда он приедет, на гостиницу напали вандалы, сломали окна, людям угрожали смертью, и все это телеканалы показывали под неопатриотической риторикой, что вот хвала грузинским патриотам. Опять же, если вы проповедуете антинасилие, надо соответствовать стандартам.

И вот сегодня тоже подключили независимого эксперта к кончине, и уже стало очевидно, что, возможно, с его гибелью было все несколько сложнее, потому что это человек, которого выписали из больницы здоровым.

- Есть подозрения, что он скончался не вследствие полученных травм?

— Было выдвинуто мнение о том, что он злоупотреблял алкоголем и наркотическими средствами. Это вызвало боль и негодование среди других журналистов, но какие-то минимальные подтверждения уже появились. По крайней мере было опубликовано видео, в котором он перед своей кончиной был в очевидном алкогольном опьянении очень сильном. Насколько это было этически правильно — показывать прокуратуре это видео — это другой вопрос, но в Грузии ни журналисты, никто другой этикой не занимается. Цель оправдывает любые методы. Также, помимо этого, было сказано, что были следы уколов в паху, что также будет проверено.

Но для всего этого необходимо провести расследование, которое будет длиться минимум пару недель, а люди, которые митингуют, говорят о том, что они не хотят ждать результатов. Получается, что причина смерти для них не имеет значения. Тогда тут пора задаться вопросом: а что имеет значение? Если мы говорим о необходимости расследования, а ты не позволяешь, значит, для тебя главное — цель, которая заключается в том, чтобы устроить беспорядки в стране.

Депутаты, оппозиция и журналисты сошлись в массовой драке в парламенте Грузии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

- Значит, есть основания всерьез воспринимать заявление Гарибашвили о том, что протесты 11 июля — это очередная попытка заговора против государства, организованная командой Саакашвили?

— Такая констатация еще раз показала тот факт, что, во-первых, никакая сторона никакого мира не хочет — все стороны дерутся за возможность производить насилие законными и незаконными путями, во-вторых, оказалось, что общество признавать это тоже не хочет, поэтому сразу же посыпались обвинения, что все вокруг — агенты Кремля и России. Оказывается, в Грузии все, кто был против ЛГБТ, — это агенты Кремля, а это 90% населения.

Подобные заявления указывают на то, что правительство не до конца осознает, что кремлефобия ни к чему хорошему не приведет. Саакашвили не раз говорил, что лучший метод борьбы — это провокация и призыв людей к революции. Об этом Саакашвили говорит ежедневно на своей странице в Facebook и в своих выступлениях. Поэтому если мы называем заговором подталкивание правительства к радикальным шагам, провоцирование, то да, он этого и не скрывает, здесь нет ничего такого, чего Саакашвили сам бы на русском, английском или грузинском не говорил.

Но обвинять — все равно что опять обвинять Россию. Это значит, что ты не способен понять, что твое общество расколото, в нем есть разные элементы, они дерутся, и твоя обязанность — это обеспечить сохранность этих людей, чтобы они друг друга не поубивали. Такой опыт в Грузии есть.

Что касается Гарибашвили, то он вообще известен своей силовой политикой, бескомпромиссностью. Это не плохо, но сильный лидер не значит глупый лидер, а иногда его заявления звучат глупо и неуместно. Адекватная часть населения сидит в непонятной ситуации, когда каждый раз на всех телеканалах все обвиняют друг друга в госизмене и в том, что они работают на российские интересы и спецслужбы. Этот маразм необходимо деконструировать.

- Также озвучивались версии, что это подготовка очередной цветной революции при участии США. Это тоже маразм, но с обратной стороны?

— Конечно, то есть, может, как-то Россия повлияла, Запад повлиял, но это не значит, что Запад и Россия тут управляют всей ситуацией. А именно так они и хотят представить, чтобы всю вину сбросить на русских и американцев, но не на «белую и пушистую» грузинскую власть.