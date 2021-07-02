У России в будущем есть шанс стать духовной Меккой Европы, считает русский писатель Александр Гриценко

- Александр, мир сегодня неспокоен, в нем борются враждебные силы и цивилизации. Стоит ли нам ожидать, что XXI век станет свидетелем Третьей мировой войны? Если да, то между кем и кем она будет?

— Если апеллировать к голосу разума и логики, то Третьей мировой войны не будет. Потому что войны возникают из-за столкновения экономических интересов. Сильные игроки сейчас США и Китай, и они всегда договорятся, потому что выгоднее торговать. У России самое передовое оружие, но экономика не выдержит мировой войны.

Да что говорить, любая экономика не выдержит атомной войны! Поэтому заинтересованных лиц нет. Воевать могут только страны другого порядка, не лидеры, но они мировую войну разжечь не смогут. Это если говорить о логике, но всегда присутствует человеческий фактор.

Никто не исключает, что войну начнет маньяк, или стечение обстоятельств кого-то вынудят сделать роковой шаг. А еще прогресс — это не всегда благо. Новое открытие может привести к новой картине мира.

По поводу Украины, я уверен, любой военный конфликт с Россией приведет к исчезновению этого государства без всякой мировой войны.

- Какие катастрофы могут ждать человечество в XXI веке: голод, болезни, экологические катастрофы?

— Возможны техногенные катастрофы. Увы, прогресс ушел намного дальше, чем моральные качества и ответственность человечества. Личная выгода застилает все. Парадокс — даже те, кто борется за чистоту окружающей среды, те, кто против вырубки леса и против бездумного разбазаривания ресурсов, они тоже чаще всего преследуют личную выгоду.

Зарабатывают общественный капитал, лезут на сладкие места, и с ними, в конце концов, всегда можно договориться. Так что конец света от техногенной катастрофы вероятен.

В экологическую катастрофу по типу глобального потепления я не верю. Это все пропаганда, чтобы больше оборудования и материалов продавать. Старое демонтировать, которое неэкологичное, а новое поставить. Большинство людей по-первобытному наивны: они верят в мистику, всемирные заговоры, их разобщают религии.

Что говорить, если любой харизматичный социопат может создать свою секту и жить за счет общества? В таком мире всегда те, кто более умный и алчный, будут ездить на тех, кто глупее и верит в сказки. Я считаю, что человечеству давно пора снять с ушей лапшу! И тогда вероятность конца света будет значительно ниже.

Голод возможен только в отдельных регионах. Европейцам грозит, наоборот, ожирение. Я недавно наблюдал такую картину: папа отчитывал сына за то, что тот ест хлеб. Он говорил: «Ты что, пролетарий? У тебя еды нет? Ты жиром заплывешь». И он прав.

Меня ведь тоже воспитывали бабушка и дедушка, которые пережили Великую Отечественную войну. Они мне говорили: ешь больше хлеба, доедай, потом будешь жалеть о том, что не ел. Но, увы, в новом мире старые рецепты не работают. И сейчас привычки, которые они мне прививали, ведут к преждевременной смерти от инфаркта.

Я вообще всегда за критическое мышление, любые слова нужно подвергать сомнению, но, как вы знаете, многие просто бездумно повторяют, как им кажется, непреложные истины и копируют чужое поведение, даже если это неуместно в данной среде и времени.

- Какая судьба и место России будет в XXI веке?

— Интересный вопрос. Я читал много прогнозов, они разные. Особенно радует такой: к 2021 году никакой России не будет. НАТО, США, китайцы и японцы поделят нашу родину, и конец. Вообще подобные прогнозы часто становятся инструментом пропаганды.

Люди, я повторяю, склонны верить в любую чушь — от инопланетян до всевозможных богов. Если рассуждать здраво, то все крупные страны в XXI веке будут перестраивать экономику под новое время, где мир становится единой страной, по крайней мере, цивилизованный мир. Интернет, быстрое передвижение, изучение иностранных языков — это приведет к тому, что человечество объединится.

Сейчас этому мешают интересы экономических элит, но со временем они не смогут удержаться. Это как противостоять стихии. Люди сближаются, и теперь могут проверить, а такой ли уж демон иноверец или иноплеменник?

Уже сейчас многие начинают понимать, что, когда вдруг в одном государстве СМИ начинает демонизировать население другого государства, — это пропаганда. Осталось еще переболеть детскими болезнями: ну вот угнетали черных белые саксы, теперь получайте.

Или женщин за людей не считали — потерпите агрессию от них. Но это пройдет. Если не случиться чего-то глобально плохого, то общество станет терпимее и гуманнее не из-под палки, а по внутренней потребности. В конце концов, теперь это ставится выгодным. И у России есть шанс занять лидирующие позиции в обновленном мире, ведь по своей сути мы исторически были терпимее саксов, франков, персов и так далее.

И я не для красного словца или потому, что так положено, могу сказать, что у России есть шанс стать духовной Меккой Европы.

- Cтоит ли нам ожидать глобального столкновения мира исламской цивилизации и Запада?

— Исламская цивилизация живет по древнему правилу нетерпимости к инакомыслию и по праву сильного, а развитые западные страны будут их провоцировать, а потом использовать реакцию мусульман, чтобы выставить нелюдями. Цель ясна: захватить ресурсы, влиять на территории.

Однако если мы говорим о глобальном столкновении, то мусульманский мир разобщен: разные направления религии, экономические интересы, этнические различия. Чтобы противостоять сильной западной цивилизации, им нужно объединиться, а это пока невозможно.

Сильный лидер, который нащупает общие интересы мусульманских стран, мог бы создать другое положение вещей. Но это пока из области фантастики. Мне вообще кажется, что если появится кто-то подобный, то его просто устранят.