Вопрос Украины должен быть решен стратегическими и геополитическими средствами. Но поскольку Россия пока таких возможностей не имеет, самое главное – поддержание и укрепление идентичности русского народа среди украинских граждан, считает обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров

Егор Холмогоров: Бузина спас честь Украины ценой собственной жизни © Facebook, Egor Kholmogorov

Верховная Рада приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины вчера, 1 июля. К коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Егор Холмогоров, отвечая на вопрос, к каким последствиям для внутренней украинской политики может привести этот закон и какой может последовать ответ России, заявил следующее:

России давным-давно нужно было проводить системную политику по укреплению русского национального самосознания среди граждан Украины и по интенсификации этого самосознания. Строго говоря, стратегия России должна противостоять насильственной украинизации русского населения, которая проводится сейчас. Мы должны рассматривать обладателей паспортов Украины как представителей одного с нами народа.

Да, у части из них пошли странные искажения идентичности под влиянием насильственной украинизации, а у значительной части нет. Они не хотят быть украинцами в бандеровском смысле. Тем более что там живет несколько миллионов людей, которые даже в советское время по паспорту числились русскими. Еще со времен Древней Руси они являются коренным народом Украины, более коренным, чем бандеровцы, которые туда явились неизвестно откуда. Очень важно, чтобы они защищали свою идентичность и свои права.

Всем известна моя достаточно жесткая позиция по украинскому вопросу. Я считаю, что он должен быть решен без уговоров и сантиментов, а, что называется, стратегическими и геополитическими средствами. Но поскольку мы пока таких возможностей не имеем, самое главное — поддержание и укрепление идентичности русского народа.

Понятно, что если есть беженцы, которые уже не могут физически находиться на Украине, потому что им угрожает опасность, их нужно принимать в первоочередном порядке и без наших ужасных бюрократических процедур давать гражданство. Но на массовом уровне нам важно сохранить на Украине русское население. Я думаю, что не всегда оно будет в незалежном государстве.