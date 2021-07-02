Собачья стая не способна противостоять армии. Но зачистить территорию от нее будет невозможно. Она будет вести подпольно-партизанскую деятельность до тех пор, пока установленная армией власть не поставит ее себе на службу, как Советская власть на Западной Украине - бандеровцев, считает украинский журналист Антон Розенвайн

На днях парламент Украины принял закон об отрядах территориальной самообороны, которые подчиняются непосредственно президенту.

- Антон, как вы считаете, с чем связана такая милитаризация гражданского населения Украины: с мнимой российской угрозой, желанием иметь дополнительную систему контроля населения, канализацией радикальной патриотической и националистической части общества, чем-то другим?

— Это не милитаризация. Это вождение дурачков по кругу. Есть в стране куча милитаризированных идиотов, их использовали, и теперь пришло время обезопасить буржуазную публику от их присутствия: одних озолотить и сделать новыми буржуа, других зачистить, но большинство надо держать в детском садике — с няньками, воспитателями, вожатыми.

Клятву взять: "я, вступая в ряды… перед лицом своих товарищей…". А если кто слишком системно нарушает устав и клятву, то дяденьки из спецслужб смогут напрямую обращаться к вожатому: "Вожатый-вожатый, подай пионера (например, Семенченко). Зато обед по расписанию. По праздникам — война.

- Существует версия, что таким образом Зеленский хочет переподчинить себе правых радикалов, часть которых контролирует Аваков, а часть — Порошенко. Согласны?

— Частично. Их, как стаю бродячих собак, невозможно контролировать, но можно прикармливать и науськивать. Это не вопросы подчинения, это вопросы симбиоза.

- Не кажется ли вам, что в украинских условиях эта «территориальная оборона» в скором времени может превратиться в неконтролируемое правительством бандформирование, которое в итоге начнет заниматься рэкетом, отжимами, убийствами, пытками или, например, эскадронами смерти под колпаком СБУ?

— И этим тоже. Тут, продолжу собачью метафору, такое дело… Наши, вот, предки… Они ведь не были сильнее или умнее, развитее неандертальцев. Так, по крайней мере, считает современная антропология. Но они смогли приручить (научиться жить в симбиозе) с собакой. Собака — она тоже может быть опасна. Может покусать, например, даже задрать насмерть. Особенно дикая и стаей.

Но она доедала отходы, препятствуя эпидемиям, нападала или как минимум предупреждала о приближении других хищников, людей, в частности, тех же неандертальцев. Вот в это положение их и пытаются определить. И как собаки в городах нападают порой на людей, так же и эти граждане будут заниматься всякой фигней. Хотя это тоже важно понимать, в их группы инфильтрирована целая куча агентуры и офицеров под прикрытием. В собачью стаю таких не внедрить.

- Можно ли на полном серьезе говорить о боеспособности таких подразделений и их эффективности? Смогут ли они противостоять профессиональной армии?

— Собачья стая не способна противостоять армии. Но зачистить территорию от нее будет невозможно. И она будет вести подпольно-партизанскую деятельность до тех пор, пока установленная армией власть не поставит ее себе на службу, как Советская власть на Западной Украине — бандеровцев, не примет их внуков в комсомол и не обеспечит им карьерный рост, что, как известно, тоже чревато.

Однако это единственный способ. Украина — не Китай. Нас слишком мало, а образованная прослойка слишком мала. У нас не работают принципы культурной революции.

- Каково будет влияние этих «преторианцев» на внутреннюю политику Украины? Стоит ли опасаться, что они станут движущей силой государственного переворота, если какая-то политическая сила решит их использовать в свою пользу?

— Будет установка — будет и переворот. Ибо сколько волка не корми, а у осла толще. Ну, так все устроено. Будут хорошо кормить — один разговор, нет — сами понимаете. Ну, или если люди со стороны лучше занесут и больше пообещают. Тарас Бульба. Гоголь блестяще описал социологию казачества, или, если хотите, собачьей стаи с пустыря.