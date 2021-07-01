Закон о теробороне, принятый парламентом Украины в первом чтении во вторник, 29 июня, это в том числе и противопоставление структурам МВД Авакова, если они к тому моменту не будут полностью под контролем Банковой, считает киевский писатель Игорь Лесев

- Игорь, на Украине принят в первом чтении закон об отрядах территориальной самообороны. Как вы считаете, с чем связана такая «милитаризация» гражданского населения Украины: с мнимой российской угрозой, желанием иметь дополнительную систему контроля населения, канализацией радикальной патриотической и националистической части общества, чем-то другим? Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев



— Смотрите, когда мы говорим о любой инициативе власти на Украине — подчеркну, о любой, — всегда нужно делить это на неизвестные единицы, а чаще всего просто множить на ноль. Украинская власть и имитация — это почти синонимы. Они могут объявить строительство нового города на Черном море. Потом строительство нового «президентского университета». Расскажут о создании 500 тысяч новых рабочих мест. И заявят, что за три года посадят 1 миллиард деревьев. Вот эта история с территориальной обороной — это еще одна имитация бурной «оборонно-патриотической» деятельности.

Игорь Лесев: Окружение Зеленского привило ему национализм и русофобию © Facebook, Игорь Лесев

Для начала — украинский бюджет просто не потянет массовую милитаризацию населения. У нас толком не хватает даже на полное социальное финансирование действующих силовых структур, которые и без того чрезмерно раздуты. Создавать еще одну параллельную «гражданскую армию» за счет «гос и местных бюджетов» — это только лозунг. Доходная часть бюджета больше ведь все равно не становится, поэтому, чтобы что-то профинансировать новое, нужно откуда-то забрать. А забирать даже на текущие нужды силовиков и чиновников уже неоткуда.



Поэтому здесь нужно говорить о двух моментах. Первое — это еще одна пафосно-патриотическая имитация от окружения Зеленского, который вытесняет на этом поле Порошенко. И второе — это юридическое обоснование еще больше укрепить силовую институцию президента. Ведь именно Офис президента становится единственным выгодополучателем. В будущем создание любого «территориального батальона», который служит непосредственно Офису, становится юридически «чистым».



- Существует версия, что таким образом Зеленский хочет переподчинить себе правых радикалов, часть которых контролирует Аваков, а часть — Порошенко. Согласны?



— Радикалы у нас сидят и так в основном под СБУ, а СБУ — это прямые назначенцы Зеленского. Другое дело, что радикалов у нас слишком много и финансовых потоков на всех не хватает. У Авакова и Порошенко действительно с ними свои личные истории. Но опять же управлять радикалами без официального статуса практически невозможно. Это хорошо видно по Семенченко, который сейчас оказался в СИЗО. Тебя или прикрывает Система, или ты становишься банальным бандитом, пусть и в вышиванке.

Касательно Авакова, то тут да, Банковая его пытается сбить. Но за Авакова сейчас играет политическая конъюнктура. Олигархи и даже разношерстная парламентская оппозиция сейчас аккуратно топят за него. По сути Аваков сегодня последний противовес команде Зеленского, который имеет автономный вес на принятии ключевых внутренних решений. Это хорошо видно по его особой позиции на голосовании в СНБО.

Аваков пересидел Порошенко, и во многом его позиция по предотвращению фальсификаций на выборах 2019 года позволила Зеленскому избраться президентом. Он показал, что независимый главмент — это весомая фигура в украинских условиях. Поэтому этот закон о теробороне — это в том числе и противопоставление структурам МВД, если они к тому моменту не будут полностью под контролем Банковой.



- Не кажется ли вам, что в украинских условиях эта «территориальная оборона» в скором времени может превратиться в неконтролируемое правительством бандформирование, которое в итоге начнет заниматься рэкетом, отжимами, убийствами, пытками или, например, эскадронами смерти под колпаком СБУ?



— «Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале». У нас и так это уже все есть. У нас каждый год фермеры защищают свои урожаи от подобных банд. Националисты без какого-то противостояния полиции блокируют оставшиеся оппозиционные каналы, вроде «Нашего». У нас пару недель назад в Киеве таким вот способом рейданули крупнейший рынок на Окружной. На прошлой неделе националисты залили зеленкой глаза журналисту Коцабе. Это так, что навскидку пришло. Поэтому чего-то принципиально нового из этого списка точно не появится.



- Можно ли на полном серьезе говорить о боеспособности таких подразделений и их эффективности? Смогут ли они противостоять профессиональной армии?



— Ну давайте поразмышляем. Вот я живу в многоквартирном доме. Сам окончил философский факультет и последний раз держал автомат в руках еще на школьных уроках по «гражданской обороне». На площадке со мной живет веселый парень-планокур Леша. Мне кажется, он с первого раза вряд ли покажет, откуда пуля из оружия должна вылетать. Этажом ниже живет коллектор. Суровый парень, всегда очень грустный. Возможно, потому что такая работа, а может, и потому, что живет с женой-мигерой. Вот он точно справится с автоматом, хотя я не уверен за его психическое состояние. И вот представьте, мы трое попадаем в один взвод. А ведь это срез той территории, где живу конкретно я.

В моем понимании идея «территориальной обороны» должна строиться на тех же принципах, на каких в Союзе был ДОСААФ. Это должны быть добровольные задроты, которые живут милитаристскими идеями. А чтобы таких задротов было много, должна быть централизованная опека со стороны государства. «Зарницы», специализированные кружки, организованные стрельбы, военизированные походы и пр. Должна быть завлекаловка какая-то. Кстати, то, что сегодня есть в России, вроде той же вашей Юнармии.