Каковы бы ни были сегодняшние отношения между Москвой и Киевом, Россия и Украина будут жить в мире и наладят отношения, других вариантов нет, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Президенту Владимиру Путину 30 июня в ходе прямой линии задали вопрос, будет ли Путин встречаться с Зеленским и почему Украина не входит в список недружественных стран?

В ответ на это глава государства заявил, что считает русских и украинцев одним народом, но нынешнее руководство Украины настроено недружественно к России. Он также напомнил об украинском законопроекте, где русский народ не указан как коренной.

Российский лидер также обратил внимание, что у тех сил на Украине, которые хотели бы укреплять отношения с Россией, нет для этого легальной возможности.

Зеленский, по словам Путина, отдал страну под внешнее управление. Вопросы решаются в США. При этом Путин не отказывается от встречи, но надо понять, о чем говорить.

Также президент пообещал написать статью, посвященную русским.

Константин Бондаренко, отвечая на вопрос, как в связи с этим будет выстраиваться новая политика России на украинском направлении, заявил следующее:

- Я думаю, что все останется без изменений. Останется та же самая политика, которую мы наблюдали на протяжении последних семи лет, политика «ни войны, ни мира». Каких-то подвижек в ту или другую сторону я не вижу. Тем более что такие отношения устраивают обе стороны.

Россия при помощи Украины создала картинку для собственного населения в идеологических целях, а украинскому руководству (и Порошенко, и Зеленскому) удобно объяснять все несчастья и провалы наличием Путина. Если не вовремя пошел дождь или случился неурожай, виноват Путин. Если выступает оппозиция или граждане пытаются выражать свое недовольство, тоже виноват Путин. Все это очень удобно для обеих сторон в идеологическом и пропагандистском плане.

То, что от этого страдают простые украинцы и россияне, когда разрываются традиционные связи, то это, естественно, никого сейчас не волнует. Создана очень удобная виртуальная реальность, которая активно влияет на реальную действительность.

Я думаю, что рано или поздно дружеские отношения между Украиной и Россией установятся. Мы просто обречены жить в дружбе и добрососедстве. Что касается потрясений, которые мы переживаем в последние семь лет, то в нашей истории бывало и похуже. Рано или поздно все устаканится.

Надеюсь, что это налаживание отношений все же произойдет эволюционным путем. Я противник любых революций и любых потрясений. Именно поэтому я был и остаюсь противником и первого, и второго майданов. Более того, я не хочу, чтобы эти технологии майдана были применены в другой стране. Очень хотелось бы, чтобы ни в Беларуси, ни в России этого не случилось.