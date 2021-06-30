Президент России Владимир Путин четко заявил, с кем он будет обсуждать вопрос украинского кризиса, и на каких условиях готов встретиться с Владимиром Зеленским, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Украина.ру

Президенту Владимиру Путину 30 июня в ходе прямой линии задали вопрос, будет ли Путин встречаться с Зеленским и почему Украина не входит в список недружественных стран?

В ответ на это глава государства заявил, что считает русских и украинцев одним народом, но нынешнее руководство Украины настроено недружественно к России. Он также напомнил об украинском законопроекте, где русский народ не указан как коренной.

Российский лидер также обратил внимание, что у тех сил на Украине, которые хотели бы укреплять отношения с Россией, нет для этого легальной возможности.

Зеленский, по словам Путина, отдал страну под внешнее управление. Вопросы решаются в США. При этом Путин не отказывается от встречи, но надо понять, о чем говорить.

Также президент пообещал написать статью, посвященную русским.

Владимир Жарихин, отвечая на вопрос, как в связи с этим будет выстраиваться новая политика России на украинском направлении, заявил следующее:

- Какие-то обсуждения вестись будут, но только с теми, кто принимает решение, и президент очень четко сказал, кто эти решения принимает. В первую очередь это Соединённые Штаты, во вторую очередь — это страны Нормандской четверки, за исключением Украины.

Когда шла дискуссия о том, встречаться или не встречаться с Зеленским, я все время категорически выступал против именно на тех основаниях, о которых говорил президент. Зеленский не является самостоятельным субъектом. С ним можно поговорить на отвлеченные темы, но не более того. Так как он не Ганди, то смысла большого в этом нет.

Зеленский, в свою очередь, будет делать вид, что ничего не случилось и что он все равно встретится с Путиным. Это все слова. Он считает себя настолько великим и могучим, что может выговаривать Меркель и Макрону, а уж Путину тем более. Понимаете, он играет Голобородько на посту президента. Он играет в фильме «Зеленский президент Украины».

Позиция о разделении граждан Украины и украинской власти будет сохраняться. Но всем надо учитывать, что есть пассивная часть украинского народа, которая в значительной степени не относится плохо к российскому народу. Но есть достаточно активная и поддерживаемая властью часть украинского народа, которая относится к России негативно, враждебно, и именно она сейчас задает тон на Украине, как бы это ни было печально.