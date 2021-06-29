Если Украина пойдет на поводу у Запада и отдаст свою судебную систему под внешний контроль, у президента попросту останутся только декоративные функции, как у африканских или латиноамериканских лидеров, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Украина.ру

Ранее ряд украинских СМИ подтвердили существование письма, датированного 15 июня, которое послы G7 и Евросоюза на Украине адресовали президенту Владимиру Зеленскому.

Как отмечается в документе, от Зеленского требуют провести реформу Высшего Совета Правосудия (ВСП) и «прозрачное восстановление Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС)», чтобы в их назначении принимали участие независимые эксперты.

Там также отмечается, что реформа судебной системы «пошлёт мощный сигнал международным и отечественным инвесторам о том, что Украина — это место, где их инвестиции будут защищены».

Тем самым фактически Зеленскому дали понять, что до успешного окончания судебной реформы Украине не стоит ждать каких-либо существенных инвестиций Запада.

- Константин Петрович, ждать ли теперь более решительных действий Запада по установлению контроля над судебной системой страны?

— Внешние силы как раз и добиваются, чтобы взять под контроль судебную систему Украины. Это еще один недвусмысленный намек. Эти намеки звучали и со стороны Международного Валютного Фонда, и со стороны послов G7, и со стороны влиятельных политиков из-за океана, чтобы фактически отдать судебную власть Украины внешним игрокам. Я думаю, что ничего нового послы G7 не сказали, просто в очередной раз дернули за живое.

- Как украинское руководство воспринимает эти сигналы? Как очередное «китайское» предупреждение, или оно их всерьез опасается?

— Украинское руководство поставили на растяжку. Любую помощь и любые контакты они привязывают к необходимости принятия именно такого законодательства. Если Украина пойдет на это, у президента попросту останутся только декоративные функции, как у африканских или латиноамериканских лидеров.

- Что для него сейчас страшнее? Остаться без поддержки внутри страны или ощутить на себе реальное давление внешних сил?

— Это как раз задача именно для президента. Если в нем присутствуют лидерские качества, он должен рискнуть и попробовать обойтись без внешней поддержки, показав, что он готов действовать самостоятельно. Он должен поступить так, как велят ему президентские полномочия, совесть и политическая воля. Постоянно жить в надежде на то, что за нас все решат внешние силы, — это тупик. Порошенко уже так пробовал.

- Возможны ли в этой ситуации компромиссные варианты?

— Нет. Ситуация такова, что компромисс уже невозможен. Либо — либо.