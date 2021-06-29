Стоит ли российскому бизнесу вкладываться в экономику ДНР и ЛНР, а также об отдыхе донецких детей в Крыму рассказал интернет-изданию Украина.ру депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия" Андрей Козенко

- Андрей Дмитриевич, Зеленский говорит, что если урегулирование в Донбассе в нормандском формате завершится неудачей, то можно от Донбасса Украине оградится стеной. Он имеет в виду проведение референдума об отделении Донбасса. Как к такому референдуму должен был бы отнестись Донбасс и Россия?

— Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли в 2014 году, а их эффективности, высокому уровню организации и рекордной гражданской активности на Украине могут только позавидовать. Жители Донбасса давно для себя решили, каким путем идти и вместе с кем. Курс ДНР и ЛНР изначально был на интеграцию с Россией и за последние семь лет ни разу не менялся.

Если Зеленскому, для того чтобы смириться с этим, понадобится организовать свой референдум и спросить у граждан оставшейся части Украины, как они относятся к тому, чтобы наконец начать воспринимать реальную действительность такой, какая она есть, перестать убивать мирных жителей Донбасса и прекратить блокаду, — это его решение.

Суть от этого не изменится. Разве что средства, которые сегодня идут на войну с жителями ДНР и ЛНР, можно будет перенаправить на более мирные цели, например, на выплату пенсий и пособий.

- В ДНР зашел новый инвестор — российский бизнесмен Евгений Юрченко. Как вы считаете, куда мог бы российский бизнес инвестировать в Донбассе?

— Донбасс исторически был промышленным сердцем России. За свою 150-летнюю историю развития здесь сформировался уникальный сплав природных и человеческих ресурсов. Угледобыча, металлургия всегда были основой экономики региона. Параллельно с ними могут развиваться и другие сферы, например машиностроение, энергетика и транспорт.

К сожалению, украинская блокада, а также постоянная необходимость восстанавливать фабрики и заводы после обстрелов немного замедлили это развитие. Тем не менее, уже сегодня многие предприятия переживают второе рождение.

Конечно, здесь нужны инвестиции. Но есть особые условия, на которые не каждый бизнесмен пойдет. Однако те, кого западными санкциями не напугаешь, могут рассчитывать на максимальную отдачу со стороны Донбасса и самые оптимистичные перспективы. Здесь умеют и любят работать и знают, как это делать.

- "Единая Россия", членом фракции которой вы являетесь, помогает ЛДНР с получением вакцины «Спутник V». Когда ожидать очередную партию?

— Сегодня ситуация с распространением коронавируса сложная во всем мире. Защититься от мутирующих штаммов можно только с помощью вакцины. Российские препараты уже доказали свою эффективность, однако ситуация все еще непростая. И сегодня на фоне роста заболеваемости уже и в России возник ажиотаж.

В некоторых регионах вакцина заканчивается быстрее, чем планировалось. Тем не менее, заводы работают, препараты производятся. Конечно же, в ДНР и ЛНР поставки будут продолжаться в соответствии с заявленной потребностью.

- Смогут ли в этом году донецкие дети отдохнуть в Крыму? Что для этого делается?

— Будем надеяться, что ситуация с коронавирусом — временное явление, которое хоть и оказывает свое влияние на ситуацию в курортной сфере, а также на поездки между регионами, но все же позволит организовать отдых для детей из Донбасса. Должен отметить, что это очень актуальная тема.

Украина уже более семи лет грубо нарушает права не только взрослого населения Донбасса, но и детей. В 2021 году в первый класс пойдут ровесники войны. Они не знают, что значит жить в мирное время, зато знают, как укрываться от обстрелов. Поэтому так важно дать возможность таким детям отдохнуть у моря, в Крыму.

Ко Дням республик в мае этого года глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подарили детям ДНР и ЛНР по 100 путевок в крымский оздоровительно-спортивный комплекс "Дельфин". Месяц назад дети уже были на отдыхе, многие из них первый раз в жизни видели море. На сегодняшний день подобные инициативы, как правило, решаются на местном уровне.

Свою роль в этом играют побратимские соглашения, подписанные по инициативе Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» между муниципалитетами Крыма и республик Донбасса. Кроме того, ведется взаимодействие на уровне профсоюзов и так далее. Однако системной программы пока нет.

В «Артеке», например, ребят из ДНР и ЛНР воспринимают как иностранцев, хотя по сути они жители регионов, где проживает более полумиллиона россиян. Уже по этому поводу начал конкретную работу и обратился в Правительство Российской Федерации с тем, чтобы не применять ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, при организации отдыха и оздоровления детей по отношению к жителям ДНР и ЛНР как к жителям другой страны.

Программы отдыха и оздоровления детей, а также шахтеров и членов их семей, тех, кто пострадал в результате обстрелов, должны быть выведены на федеральный уровень, а также реализовываться субъектами Российской Федерации в рамках региональных программ поддержки российских соотечественников. Вместе с сенатором Сергеем Павловичем Цековым мы эту работу инициировали и будем и дальше развивать.