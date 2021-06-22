Президент РФ Владимир Путин обратил внимание европейцев, что проблемы внутренней безопасности региона находятся не в Европе, что чревато для нее событиями, постигшими Украину в 2014 году, отметил политолог Александр Асафов

«Быть открытыми, несмотря на прошлое»: Путин объяснил, как уроки Великой Отечественной помогут сделать современный мир лучше © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Александр, в немецкой газете Die Zeit вышла статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Какую цель президент РФ преследовал написанием этой статьи?

— Мы достаточно часто видим, как Владимир Путин обращается к этой теме в своих высказываниях, обращениях к иностранным коллегам. И здесь эта статья — это закрепление наших позиций в важную для нас дату: почему мы так думаем, почему мы так действуем и что это означает.

Я не думаю, что мы ждем какого-то ответа, и Владимир Путин в данном случае. Я думаю, что здесь применимо такое достаточно известное выражение как «имеющий уши да услышит», что наша позиция выглядит именно так. Мы считаем, что действия наших зарубежных оппонентов обусловлены в такой логике, наша логика изложена, и мы по ней и дальше будем действовать, несмотря на те абсурдные решения, которые принимаются нашими зарубежными оппонентами. Видение истории наше вот такое, и мы не позволим эту историю переписать сейчас, исходя из сиюминутных политических целей и задач Запада, конкретно американцев.

Кроме того, это декларация открытого, честного, созидательного взаимодействия и идея о едином пространстве сотрудничества и безопасности. Это наша декларация, конечно, не в формате мюнхенской речи, но тоже достаточно четкая и убедительная.

- Вы сказали, что Путин не ожидает какого-то ответа, но может ли он последовать в той или иной форме?

— Единственная форма ответа здесь — это не публичная полемика, чем любят заниматься и западные СМИ, и наши политические оппоненты, а программа действий и конкретные действия правительств европейских стран в первую очередь. Например, действия по выстраиванию сотрудничества и, конечно, по увековечиванию памяти нашей победы и будут самым ожидаемым с нашей стороны ответом.

Не бандеровцы: Путин назвал главных виновников госпереворота на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк - Президент написал, что «многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией», и в качестве примера последствий такого ультиматума назвал госпереворот в Украине. Является ли это намеком на то, что подобный сценарий ожидает всю Европу?

— Вообще в этом же абзаце своей статьи Путин прямо пишет, что США организовали этот переворот, а страны Европы его безвольно поддержали. И он говорит, что проблемы внутренней европейской безопасности находятся не в Европе — инициировать это будут те, кто находится за океаном, а Европа будет получать горькие уроки. Он об этом говорил.

- То есть речи о «коллективном Западе» не идет?

— Хотя его иногда и называют «коллективным Западом», он уже не такой коллективный, как ранее, и поэтому площадка — немецкая газета Zeit — выбрана именно с этой точки зрения, поскольку у нас очень много связей с Германием и связей в том числе по упомянутому в статье «Северному потоку-2».

После выхода Великобритании из Евросоюза в нем есть две страны, которые можно назвать ведущими локомотивами, — Германия и Франция. И здесь, конечно, несмотря на то что в Великую Отечественную войну власти Германии того времени — носители деструктивной нацистской идеологии — были нашими противниками, мы говорим, что в данном случае мы готовы к сотрудничеству с Германией, с Европой как через Германию, так и в двустороннем порядке с любой из стран, которая адекватно, прямо и честно смотрит в прошлое и будущее.