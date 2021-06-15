Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин 11 июня внес в нижнюю палату парламента проект базового закона о репатриации, под нормы которого могут подпасть украинцы и белорусы. Депутат рассказал, почему было принято решение о включении этих народов в список претендующих на репатриацию

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Константин Федорович, в пояснительной записке к документу говорится, что отсутствие репатриационной составляющей является «ключевым пробелом» госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В чем именно проявлялся этот пробел?

— Имеется в виду, что по названию своему программа добровольного переселения выглядит как репатриационная, хоть это слово там и не употребляется. По практике своего осуществления, особенно в последние годы, она превратилась в программу по набору кадров в регионы, испытывающие какие-то проблемы с трудоустройством. И определяющим является тот факт, является ли та или иная профессия востребованной в этом регионе.

Получается, что если вы соотечественник в нескольких поколениях, можете это подтвердить, но являетесь учителем по специальности, а учителя не требуются в этом регионе, то тогда вы не получите удостоверение участника этой программы. Целый ряд регионов сейчас являются закрытыми для программы — это регионы, где нет недостатка в рабочей силе. Это программа по рекрутированию рабочей силы. Это существенно отличает ее от репатриации как таковой.

Репатриация — это возвращение на родину, в отечество. И в этом смысле законопроект, который я внес, как раз так и трактует этот процесс — как возвращение людей, считающих Россию своей родиной, на родину. И, соответственно, те, кто прибегает к этой программе, должны удостоверить, что они к этой родине имеют отношение, то есть являются нашими соотечественниками и знают русский язык. Собственно, это все условия.

- Программа по добровольному переселению предусматривает выплату подъемных. Есть ли аналогичный пункт в вашем законопроекте?

— В данном случае государство никаких расходных обязательств не берет, потому что как раз тот факт, что программа по добровольному переселению в своем первозданном виде обещала пусть небольшие, но меры к вспомоществованию переселенцам, и стал ахиллесовой пятой в осуществлении этой программы, потому что финансирование этих расходов было возложено на тощие региональные бюджеты, где всегда существует конкуренция целей, на что потратить деньги.

Госдума РФ рассмотрит закон о репатриации белорусов и украинцев © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Мне трудно их осуждать, но это поведение не вкладывается в репатриационную программу, а люди, которые ко мне обращаются в течение многих лет, в конце концов, говорят: послушайте, да нам не надо никаких денег, тем более что они все равно не покрывают расходы, дайте нам возможность, дайте нам право без всяких проволочек, без хождения по инстанциям, без всех этих бюрократических проблем вернуться в Россию и стать гражданами России, и мы это сделаем. И не надо нам 30 серебряников или чего-то в этом роде.

Я считаю, что это вполне разумная постановка вопроса, тем более в нашем нынешнем состоянии.

- В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. В рамках законопроекта о репатриации вся эта процедура будет осуществляться еще проще?

— Этот законопроект снимает необходимость во временном разрешении о проживании — этого документа не требуется. А если законопроект будет принят в том виде, в котором я его внес, то в этом случае речь идет о получении сразу вида на жительства, который предоставляет имеющему вид на жительство человеку все возможности для трудоустройства в России и так далее. И затем, через девять месяцев, после того как он получил этот вид на жительство, он в праве подавать документы на гражданство, в течение трех месяцев вопрос этот должен решаться.

И, таким образом, человек становится гражданином России.

При этом от него не требуется выхода из гражданства другого государства. На самом деле этого и сейчас не требуется для тех, кто живет в России. Мы же приняли законопроект, внесенный правительством, по которому для иностранцев, живущих в России, не требуется выхода из гражданства, чтобы приобрести гражданство России.

Так что вопрос просто состоит в том, чтобы сократить число бюрократических процедур, барьеров, признать право сдавать документы в загранучреждениях и затем двигаться к результату.

- Вы предложили уточнить понятие «соотечественник». Чем новое понятие будет отличаться от нынешнего?

— Согласно действующему закону о государственной политике в отношении соотечественников за рубежом, принятому в 1999-м и в новой редакции — в 2010-м, соотечественником считают выходца из Российской империи, Российской Федерации, Советского Союза, который, во-первых, сам признает себя российским соотечественником, а во-вторых, относится, как правило, к числу народов, исторически проживающих на территории Российской Федерации. Это важный ограничительный момент, потому что ясно, что не все, кто жил в Российской империи или в Советском Союзе, относятся к народам, исторически проживающим на территории нынешней Российской Федерации. Например, поляки точно не являются народом, проживавшим на территории нынешней РФ, или финны.

Лариса Шеслер: Политический украинец, националист — это, как правило, русскоязычный украинец © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Мы потому взяли на себя труд уточнить, чтобы не делать этот вопрос добычей трактовок, которые по разным причинам могут применять сотрудники миграционных служб. Мы упомянули государствообразующий народ, народы, давшие название национальным территориальным образованиям на территории России, — татары, башкиры, адыги и так далее, малые коренные народы, которые утверждены в едином перечне малочисленных коренных народов.

Мы записали украинцев и белорусов, сказав, что украинцы и белорусы — это народы, имеющие с русским государствообразующим народом общность исторических судеб и культуры. И мы также оставили некий люфт о других народах, исторически проживающих на территории России. Это сделано сознательно, потому что ограничение этого перечня без предусмострения особых обстоятельств может стать причиной многих травм, которые совершенно нежелательны.

- Из списка, очевидно, выделяются украинцы и белорусы. Можете подробнее рассказать о причинах включения их в этот перечень?

— Я сознательно пошел на это, понимая, что это вызовет такую реакцию. Основанием было прежде всего наше представление о корнях происхождения нынешнего российского государства, общих с украинцами и белорусами, о древней и средневековой истории, об обстоятельствах, которые связаны с нынешним положением на Украине, а может быть, и в Белоруссии.

Мне кажется, что если с Белоруссией проще — мы состоим в общем Союзном государстве, — то на Украине, как вы знаете, сегодня развернута эшелонированная работа по ассимиляции русского и русскоязычного населения. Эта работа не встречает понимания большей части украинцев по национальности, которые не привыкли к такому отношению между русскими и украинцами. И мы даем им возможность, если они считают это важным, прибегнуть к репатриации в Российскую Федерацию.

Мы руководствуемся опытом событий 2014 года, когда 2,5 миллиона граждан Украины оказались на территории России в результате переворота, репрессий, войны на востоке Украины. Мы вынуждены обращать внимание на курс, которым идет нынешняя Украина: вы знаете, что скандальным образом в Верховную Раду внесен законопроект о коренных народах, где коренными не признается никто, кроме крымских татар, караимов и крымчаков. Можно дискутировать, являются ли украинцы коренным народом, но надо понимать, что раз они являются большинством, то их надо считать само собой разумеющимся коренным. А вот русские и масса других народов не признаны на Украине коренными.

Богдан Безпалько: Украинцам трудно стать россиянами, потому что в РФ юридически отсутствует русский народ © РИА Новости, Нина Зотина

- Известно, когда законопроект может поступить на голосование?

— Неизвестно, потому что законопроект внесен, ему присвоен порядковый номер, он должен затем быть распределен в профильный комитет (я полагаю, что это будет наш комитет по делам СНГ), но сегодня у нас пред-предпоследнее пленарное заседание — на этой неделе Госдума в пленарном режиме свою работу заканчивает. Конечно, до конца работы она законопроект обсудить уже не успеет, но мне казалось принципиально важным внести этот законопроект.

Я, как и любой другой депутат, не могу сейчас с уверенностью сказать, буду ли я депутатом в будущей Государственной Думе. Я собираюсь участвовать в выборах, но это требует подтверждения. Но я считаю, что это очень важно, чтобы этот законопроект был в портфеле законодательных инициатив новой Госдумы, когда она приступит к своим обязанностям. И если мне удастся вновь избраться депутатом, я, естественно, буду его пробивать.