Если президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет обсуждать вопросы американской нацбезопасности, то он должен быть готов говорить и об Украине в НАТО, о чем предупредил Путин, отметил политтехнолог Марат Баширов

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко Украина.ру.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО.

Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

Марат Баширов, отвечая на вопрос, является ли это интервью повышением ставок перед встречей с президентом США Джо Байденом или Россия теперь постоянно будет воспринимать Украину как постоянный источник проблем и угроз, заявил следующее:

— Президент абсолютно объективно указал на наши национальные интересы, поэтому все-таки это не повышение ставок, это разъяснение своей позиции. Очевидно, господин Байден и господин Путин будут обсуждать Украину, и президент Путин заранее определил контекст: нас интересует вот такой, нас интересует все, что касается вопросов национальной безопасности Российской Федерации, что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Украины, но при этом у нас есть свое понимание относительно членства в НАТО.

Соответственно, если господин Байден будет отстаивать вопросы о безопасности, которые интересуют Соединенные Штаты, а их в первую очередь, конечно, интересуют все темы, связанные с ракетами, новыми средствами доставки наших ракет и так далее, то в ответ он должен быть готов услышать вот эти вопросы относительно нашей безопасности с точки зрения приближения НАТО к нашим границам.

Путин провёл красные линии в отношениях с Украиной © РИА Новости, Сергей Ильин / Перейти в фотобанк Владимир] Зеленский пытается все это перевести в контекст того, что российское государство является участником этого конфликта.

Президент Путин сказал, что нам есть многое что обсудить, просто потому, что мы являемся соседями. И это на самом деле так — там повестка гораздо более широкая, чем просто экономическая или военная. У нас же фактически многие люди, которые живут на территории Украины или России, имеют родственников в соседнем государстве, и эти связи оборваны — многие не могут приехать даже просто на могилы своих родственников.

Очень много вопросов, которые интересуют обычных граждан, задвигаются. Например, темы про русский язык и коренные народы — это гораздо более важные темы, потому что они интересуют миллионы людей. А то, что Зеленский предлагает, интересует несколько сотен людей, которые находятся у власти.